Bruselas autoriza a los fondos PSP y Eurazeo a comprar los hoteles de El Corte Inglés

La Comisión Europea ha autorizado este lunes al fondo de inversiones canadiense PSP y al francés Eurazeo a adquirir conjuntamente FST Hotels, grupo que gestiona la cadena Ayre, el negocio hotelero de El Corte Inglés.

Bruselas ha concluido que la operación no plantea problemas de competencia porque su impacto será "muy limitado" en la estructura de mercado, según ha informado la institución europea en un comunicado.

El expediente, que le fue notificado al Ejecutivo comunitario el pasado 21 de enero, ha sido examinado bajo el procedimiento simplificado que se aplica a los casos menos problemáticos.

Tal y como anunció El Corte Inglés a mediados de enero es una operación se enmarca dentro del plan de reforzar su posición en el segmento de hoteles de alto valor añadido mediante el desarrollo de nuevos establecimientos de la cadena Only You Hotels. En este sentido, ambas compañías analizan diversas opciones en lugares privilegiados de diversas ciudades tanto españolas como de otros países para aumentar su presencia en el segmento de hoteles premium lifestyle.

De esta forma, Palladium Hotel Group y El Corte Inglés prevén la transformación de Ayre Hotel Sevilla en un nuevo Only You, con el objetivo de reforzar su posicionamiento en este segmento de alta gama. Este hotel de Sevilla, el quinto de la marca Only You Hotels, se sumará a los que la cadena tiene ya en Madrid (Atocha y Barquillo), Valencia y Málaga, este último bajo gestión.

Sigue los temas que te interesan