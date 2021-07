Bodegas 501 del Puerto: historia del bicentenario brandy de Jerez para reyes perseguido por Hacienda

Un año más, la lista de morosos de Hacienda saca a la luz los nombres de las empresas y personalidades que deben dinero a las arcas públicas. Entre ellas se encuentra Bodegas 501 del Puerto SA. Desde 2016, la Agencia Tributaria reclama a la bodega una deuda de 16.699.038 euros. Cinco años en los que se ha producido una subasta y el desmantelamiento de una empresa bicentenaria y famosa por su brandy de Jerez.

Sus orígenes se remontan al año 1783 cuando Pascual Moreno Mora fundó sus bodegas en la localidad gaditana de El Puerto de Santa María. En 1875, Alfonso XII le otorgó el título de Proveedor de la Casa Real. Un título con el que pronto se hicieron famosos gracias a sus brandies. Fueron pioneros en la elaboración y crianza de vinos dentro de la DO Jerez-Xerez-Sherry.

En los años 90, Pedro Torres compró junto a otros socios Bodegas 501. Luego pasaría a ser propiedad familiar y llegaría la incorporación de una segunda generación. A partir de aquí, esta bodega -una de las más antiguas de España- arrancó una nueva etapa en la que llegaron grandes acuerdos.

El primero lo firmaron en 2006. Bodegas 501 del Puerto y Bodegas Rioja Santiago de Haro (La Rioja) comercializaron de forma recíproca su catálogo y los productos de la otra gracias a un pacto que, según los primeros cálculos, permitiría aumentar el volumen de ventas de ambas bodegas en torno a un 15%. Ese mismo año, la compañía llegó a un acuerdo con los supermercados Dinosol para la distribución de sus productos.

Los rumores de que Bodegas 501 pretendía comprar una bodega en La Rioja se extendieron a la vez que sus instalaciones, que se trasladarían del centro de la ciudad a las afueras con una inversión de 10 millones, según publicaron medios en la época. Por aquel entonces, su facturación alcanzaba los 13 millones de euros. De ellos, un 45% procedían del exterior.

La compañía creció tanto que llegó a dejar huella en El Puerto de Santa María, que le dedicó una rotonda bajo el nombre de ‘La rotonda 501’.

En 2009, llega el gran acuerdo con el Grupo Osborne, por el cual Osborne se encargaría por un periodo inicial de tres años de producir la gama de brandies 501 en sus tres variedades (Solera, Grana y Oro), con destino al mercado nacional.

La deuda

A partir de aquí, apenas hay referencias en medios locales o en el propio Registro Mercantil sobre la empresa hasta que salió a la luz la deuda contraída por la compañía con Hacienda que ella misma reconoce en sus cuentas de 2017 (últimas publicadas) en el Registro Mercantil.

“La sociedad mantiene una deuda con la Agencia Tributaria que figura recogida en el balance en la partida 'Otros pasivos financieros' (...). El montante total de estas partidas se corresponde con la deuda que la sociedad mantiene con la Administración pública en concepto de IIEE (Impuestos Especiales) procedentes de una mala gestión anterior. Dicha deuda se encuentra garantizada en su totalidad por los nuevos administradores y con garantía hipotecaria constituida por importe de 16.723.317,53 euros”.

Como consecuencia de esta deuda, en 2019, los cascos bodegueros y las marcas de Bodegas 501 salieron a subasta por 15 millones de euros, según publicó el ‘Diario de Jerez’, quien atribuyó el origen de la deuda a los rumores dentro del sector del vino que hablaban de un supuesto fraude en el pago de los impuestos del alcohol.

Aunque siguió presentando sus cuentas anuales hasta 2017 (año en el que perdió 99.657 euros), Bodegas 501 dejó de tener actividad bodeguera propiamente dicha hace más de 12 años para seguir con su actividad de comercialización y exportación de su brandy. Este se puede encontrar a través Distribuidora 501 del Puerto, que posee el 48,54% de las bodegas (según datos del Registro Mercantil de 2017).

Con fecha del 12 de abril de 2021, la Tesorería General de la Seguridad Social anunció una subasta de bienes de Distribuidora 501 del Puerto SL por un importe de tasación de 17.523 euros. La fecha de la subasta fue el 16 de junio de 2021, según el Registro Mercantil.

De momento, se desconoce el resultado de dicha subasta y si tiene algo que ver con inmuebles de la propia bodega. Invertia se ha puesto en contacto con Distribuidora 501 del Puerto SL que ha declinado realizar declaraciones.

Pero la historia de esta bodega bicentenaria no parece que vaya a terminar aquí a pesar de no tener actividad como tal ya que, si no se pone remedio, el próximo año puede seguir estando en la lista de morosos de Hacienda.