Sacyr ya tiene tribunal para su reclamación de 30 millones de euros por el Puente Pumarejo

Fue a finales de diciembre de 2019 cuando se inauguró en Colombia el puente Alberto Pumarejo. Tras presentar una demanda ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, para dirimir el conflicto con el Estado por presuntos sobrecostes en la construcción, la firma presidida por Manuel Manrique acabó por retirarla en octubre de 2020. Aún así, advirtió que ‘volvería a la carga’.

“Si bien no existe por nuestra parte ninguna duda sobre la imparcialidad e independencia de los árbitros que en su momento iban a conformar el tribunal, que aún no ha sido instalado, y con el fin de despejar cualquier duda infundada que pueda existir al respecto de los árbitros que compondrán el Tribunal que dirimirá la controversia presentada entre el Consorcio SES y el Invías con ocasión del Puente de Pumarejo, se ha decidido retirar la demanda”, decía Sacyr en un comunicado. Eso sí, indicaba que no iba a desistir y que la volvería a presentar “en aras de que se vuelva a integrar un nuevo panel de árbitros en un ambiente de serenidad, confianza y garantías para ambas partes.”

Fue abril de 2021 cuando Sacyr abrió un nuevo arbitraje. Y la cantidad demandada fue de 30 millones de euros. El tribunal de arbitraje entre Sacyr y el Instituto Nacional de Vías de Colombia (Invías) estará compuesto por Mauricio González, Anne Mürrie y Ricardo Hoyos.

Sobrecostes

El puente Alberto Pumarejo es una obra cuyo proyecto se desarrolló en el año 2011. Colombia, en 2015, cambió la reglamentación de construcción de puentes. Y eso supuso una serie de sobrecostes para Sacyr.

El presupuesto inicial estaba estimado en 600.000 millones de pesos colombianos (233 millones de euros). El plazo de ejecución era de 36 meses. La obra acabó costando 800.000 millones de pesos (310 millones de euros), y el retraso se acercó a los dos años.

El puente, de 3.237 metros de longitud en el eje principal, y 990 metros de viaductos en conexiones y accesos, cuenta con dos calzadas de tres carriles cada una, zona peatonal y carril bici. Construido por Sacyr y la colombiana Esgamo Ingeniería Construcciones, es el puente más ancho de Latinoamérica (38,1 metros). A modo de curiosidad, supera al Puente de San Francisco (28 metros) y al de Brooklyn (26 metros).

