Nerviosismo en la SEPI: se queda sin interesados para invertir en Duro Felguera

La situación se complica para Duro Felguera. La SEPI está teniendo muchos problemas para cerrar la entrada de un inversor privado, condición indispensable para que el Estado forme parte del capital de la asturiana y para asegurar su viabilidad más allá del rescate público.

Como ya contó este diario, la primera opción era el desembarco de TSK para construir un gran grupo de infraestructuras asturiano. El problema es que TSK ni tiene recursos ni tiene cartera para afrontar una inversión que estaría cercana a los 30 millones de euros, solo en capital.

Fuentes cercanas a la sociedad estatal confirman a Invertia que en estos momentos no hay ninguna negociación en firme para la entrada de un inversor y con el paso de los días se han ido cancelando todas las conversaciones en curso.

Duro Felguera indicó que tenía diez interesados cuando se concretó el rescate hace un par de semanas, aunque todas estas posibilidades se han esfumado por la negativa de la SEPI de sanear la ingeniería y aceptar un plan de recorte de plantilla y de costes.

De hecho, fuentes cercanas a estas negociaciones han indicado a este diario que TSK ha comunicado a la SEPI que no entrarán en la compañía si no reciben también algún tipo de incentivo o ayuda pública.

Rescate de la SEPI

Si no entra un inversor privado, es muy difícil pensar en que la compañía logre recuperarse y pueda ser viable solo con el dinero que aportará la SEPI. Una situación a la que hay que sumarle que nuevamente se ha complicado la negociación con la banca y que el pacto para refinanciar los 85 millones de deuda no se ha ratificado oficialmente.

Con este panorama, todas las fuentes consultadas indican a Invertia que los 120 millones que ha puesto la SEPI encima de la mesa no serían suficientes para rescatar la compañía. En el mercado se cree que Duro Felguera está abocada al fracaso si no entra capital fresco por, al menos, 500 millones de euros.

En su rescate la SEPI prometió que aportaría 70 millones en un préstamo participativo, 20 millones de un préstamo ordinario subvencionado y 30 millones de ampliación de capital.

No obstante, la SEPI dejó claro que estos últimos 30 millones están supeditados a la entrada de un socio industrial que gestione la compañía. De esta manera, si no hay socio antes de que finalice el mes de junio, este montante se sumará al préstamo y la sociedad pública no será accionista de Duro Felguera.

Respecto de los plazos del rescate de la SEPI, Duro Felguera ha comunicado que la primera fase del apoyo de la SEPI se traducirá en un desembolso de 40 millones de euros, mediante un préstamo participativo de 20 millones y un préstamo ordinario de igual cuantía. Unos recursos que llegarían a la compañía asturiana antes del 31 de marzo de 2021.

Asesorías de Duro Felguera

La segunda fase incluiría un desembolso de un préstamo participativo de 50 millones de euros y el desembolso de 30 millones, a través de una aportación de capital y/o un préstamo participativo, antes del 30 de junio de 2021.

En paralelo, la SEPI está intentando tomar las primeras decisiones en Duro Felguera. La prioridad es llegar a un acuerdo con el actual CEO, José María Orihuela, aunque de momento no se ponen de acuerdo en los términos de la resolución de su contrato.

En este sentido, se ha paralizado la llegada del nuevo CEO que en principio iba a ser nombrado por el nuevo accionista. Sin nuevo accionista, la SEPI ha paralizado el desembarco de los nuevos consejeros hasta la próxima reunión de este organismo donde la sociedad pública nombraría al nuevo presidente.

Del mismo modo, la SEPI tiene como objetivo terminar con todos los contratos de asesoría a Duro Felguera, gastos considerados "innecesarios" por la sociedad pública. En estos se encuentra el de Alantra, fichada para buscar un inversor privado, Ontier, el despacho de abogados que ha venido trabajando en el plan de reestructuración de la compañía y otro tipo de asesorías.

El problema es que los contratos firmados son a largo plazo y no es fácil cancelarlos, por lo que las negociaciones en este sentido comenzarán a mantenerse en las próximas semanas.