Ferrovial vende su participación en dos autopistas portuguesas a DIF

Ferrovial, a través de su filial de autopistas Cintra, ha alcanzado un acuerdo con el fondo DIF Infrastructure VI, gestionado por DIF Capital Partners, para la venta de su participación del 49% en la autopista Norte Litoral y del 48% en Via do Infante, que forman parte de sus activos en Portugal, por un valor total de 171 millones de euros.

Según ha informado la compañía, tras esta operación, Cintra tendrá un contrato para la gestión de ambos activos. El cierre de la operación se producirá cuando reciba la aprobación de las autoridades portuguesas y las entidades financieras. Ferrovial mantiene su participación en la Autopista de Azores.

En 2016, DIF Infraestructure IV, otro fondo gestionado por DIF Capital Partners, se hizo con una participación del 51% de la autopista Norte Litoral y del 49% de Via do Infante. Las autopistas Norte Litoral y Via do Infante, basadas en pagos por disponibilidad, se encuentran en Oporto y Algarve.

Dos décadas después

Cintra se adjudicó la primera en 2001 y la segunda en 2000. Los períodos de concesión de ambas autopistas expiran en 2031 y 2030, respectivamente.

Cintra es una de las compañías líder en la promoción privada de infraestructuras de transporte en todo el mundo, por número de proyectos y por volumen de inversión. Actualmente gestiona cerca de 1.474 kilómetros de autopistas, repartidos en 23 concesiones en Canadá, EEUU, Europa, Australia y Colombia.

Cintra tiene una participación del 43,23% en la concesionaria de la autopista 407 ETR, en Ontario, Canadá, considerada una de las 'joyas de la corona' de Ferrovial.