El Euríbor se estabilizará en torno al 3% en 2024 al calor de los recortes de tipos y rebajará las hipotecas de las familias

El Euríbor ha sido en 2023, de nuevo, protagonista de las finanzas familiares. El índice al que está referenciada la mayoría de las hipotecas en España ha seguido subiendo vertiginosamente durante gran parte del año, una trayectoria a la que ha seguido una estabilización y el inicio de su descenso. Como el propio Euríbor a doce meses ha demostrado estos dos años, es difícil adivinar qué puede pasar en el futuro, pero los expertos estiman que en 2024 el índice se estabilizará en el entorno del 3%.

Esta referencia hipotecaria ha cerrado diciembre con una de las mayores caídas mensuales de los últimos años. Ha terminado el mes con una media del 3,679%, lo que supone un nivel más bajo que el registrado en los meses anteriores hasta marzo, cuando cerró en el 3,647%.

Se trata de la segunda caída consecutiva del índice, que a lo largo de diciembre ha experimentado una fuerte bajada, impulsada por el parón en los tipos de interés y la perspectiva de recortes por parte del Banco Central Europeo (BCE) para el próximo año.

En el entorno del 3%

De cara a 2024, lo que se espera en el mercado es un retroceso del Euríbor, pero en el marco de una estabilización, con descensos hasta el entorno del 3% y sin volver a los bajos registros de la etapa de los tipos de interés negativos. Un nivel que abaratará las hipotecas de miles de familias, que a lo largo de los últimos dos años han sufrido fuertes incrementos.

El futuro recorte de los tipos de interés va a estar detrás de este descenso. Tras quince meses en los que el BCE ha llevado a cabo la subida más rápida de la historia, en octubre decidió hacer un parón y el mercado ya asume que a mediados de 2024 se producirán recortes en las tasas. Pero en el BCE, por el momento, no quieren mencionar esa palabra.

Teniendo en cuenta la posibilidad de estas bajadas durante el año que empieza y si la inflación no vuelve a dar sustos, el Euríbor a doce meses, que siempre se mueve al calor de los tipos, se relajará, según prevén los expertos.

"Anticipamos que las tasas de interés del BCE disminuirán a partir del segundo semestre, siempre y cuando no surjan imprevistos que puedan impulsar nuevamente la inflación. Basándonos en esta premisa, creemos que el Euríbor podría fluctuar entre el 3% y el 3,5% durante la primera mitad del año. No prevemos que descienda por debajo del 3% antes de junio", explica a EL ESPAÑOL-Invertia Paula Eseiza, experta inmobiliaria de Help My Cash.

"El Euríbor comienza a dar señales de agotamiento, por lo que se debería estabilizar en torno al 4% y, sobre la segunda mitad del año, podría recortar su valoración hasta el 3,5%-3,6%", explica a este periódico Sergio Carbajal, responsable del área de Hipotecas en Rastreator. Para él, "llegar a este punto significaría alcanzar unos valores normales para el mercado hipotecario, ya que lo inusual fue lo que ocurrió en 2021 y 2022".

Por su parte, Simone Colombelli, director de Hipotecas de iAhorro, apunta que, "si todo sigue sobre la marcha y en junio de 2024 el Euríbor está cerca del 3%, el año podría cerrar en torno al 2,7%". Sin embargo, advierte de que "este ritmo a la baja no puede mantenerse en el tiempo y no podemos descartar todavía que pueda haber alguna otra subida, aunque sea mínima, para ir ajustando los niveles de este indicador en un entorno del 3%".

[Punto de inflexión del Euríbor: por primera vez en dos años abarata las hipotecas que se revisan cada seis meses]

Similares previsiones contemplan en Asufin, donde creen que "el Euríbor de marzo se puede situar ya en el 3,3%; el de junio, en el 3%, y el de septiembre, en el 2,8%". "El cierre del año que viene podríamos asistir a un Euríbor en el 2,6%", añaden.

Manuel Pinto, analista de XTB, va algo más allá y cree que "según la evolución del Euríbor en otros períodos de importantes recortes, como en los años 2000 y 2008, no sería de extrañar que el tipo de interés de referencia caiga hasta niveles cercanos al 2% a lo largo del año" impulsado por el recorte de los tipos de interés.

Cuotas más baratas

Estas bajadas del Euríbor tendrán como consecuencia un abaratamiento en las cuotas de las hipotecas variables, algo que las familias agradecerán tras dos años de fuertes encarecimientos.

Las cuotas de las hipotecas con revisión semestral, de hecho, ya se van a abaratar gracias al dato de diciembre, como informó EL ESPAÑOL-Invertia. No en vano, el Euríbor cierra diciembre en el 3,679%, de forma que se sitúa por debajo del dato registrado el pasado junio, que fue del 4,007%. Por el momento, no ocurre lo mismo con las hipotecas que tengan revisión anual y lo hagan con el dato de diciembre. Hace un año, su valor era de 3,018%, con lo cual el Euríbor a doce meses se sitúa aún por encima.

Sin embargo, es cuestión de tiempo que aquellos que revisan su cuota hipotecaria cada año vuelvan a experimentar rebajas del coste. Según prevén desde iAhorro, si el Euríbor se sitúa en junio en torno al 3%, "supondrá nuevos abaratamientos en las cuotas de los hipotecados".

Por el momento, las cuotas de los hipotecados con revisión semestral, añaden desde iAhorro, "seguirán aumentando, aunque es cierto que a un nivel bastante más bajo que en la revisión anterior, entre 60 y 110 euros al mes".

Qué pasará con las nuevas hipotecas

Cuando los tipos retomaron la senda de las subidas, en julio de 2022, el precio de las hipotecas se disparó. Del 1% al que se llegaron a conceder estos préstamos, el interés de las hipotecas que ofrecía la banca llegó a subir por encima del 5% en algunos casos.

En la actualidad, los bancos cobran a las familias un interés medio de un 4,09% por las nuevas hipotecas, l2,65 veces más que en enero de 2022, justo antes de que el Euríbor a doce meses comenzara su vertiginosa subida. En aquel momento se situaba en el 1,542%.

[La firma de hipotecas sobre viviendas baja un 22,3% en octubre y el interés medio se dispara al 3,32%]

Así que es esperable que ahora ocurra lo contrario. El recorte de los tipos de interés, cuando comience, augurará una rebaja de los intereses de las hipotecas, aunque no será inmediato.

Es esperable que estas bajadas en los precios logren reactivar la firma de hipotecas, que durante este año ha sufrido una fuerte caída por la subida de los tipos de interés, un contexto que desincentiva a las familias a tomar la decisión financiera más importante de sus vidas. También es cierto que las hipotecas venían de unos meses de verdadero boom por el gran volumen de firmas que se produjo tras el parón de la pandemia.

"Hacia mediados de año, si las previsiones se cumplen y el Euríbor es capaz de retroceder 50 puntos básicos, hará que exista un mayor acceso al crédito, lo que incentivará más el mercado hipotecario, que va ligado directamente con el de las compraventas", apunta Carbajal, de Rastreator.

