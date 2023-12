El 17% de los bancos más importantes del mundo son chinos: de casi irrelevantes a gigantes sistémicos en 10 años

Hubo un tiempo en el que los bancos más importantes del mundo eran mayoritariamente estadounidenses o de grandes potencias europeas. La esencia no ha cambiado, pero los pesos de los países se van equilibrando. Y los que crecen con fuerza son los bancos chinos, que han pasado de ser casi irrelevantes en la clasificación de bancos sistémicos mundiales a representar casi un 20% del total.

El Consejo de Estabilidad Financiera (Financial Stability Board o FSB), el organismo encargado de vigilar las vulnerabilidades del sistema financiero a nivel internacional, publica anualmente una lista con aquellas entidades que considera que son de importancia sistémica.

Se trata de aquellos bancos cuya quiebra, debido a su gran tamaño y su importancia para el mercado, tendría un fuerte impacto negativo en todo el mundo y que, por tanto, no se deberían dejar caer porque son, como se conoce en el sector financiero, too big to fail ('demasiado grandes para caer').

Son las entidades conocidas como G-SIB (Global Systemically Important Banks) o, en español, EISM (Entidades de Importancia Sistémica Mundial), que suelen ser en torno a una treintena cada año. Hay cinco niveles y, en función de dónde se sitúe, a cada banco se le asignan unos requerimientos de capital. En la lista de este año, en el más alto no hay ningún banco (no lo ha habido nunca) y en la segunda categoría más importante se encuentra únicamente, como es habitual, JP Morgan.

El tamaño es el aspecto que más se mira a la hora de considerar qué bancos forman parte de la lista, pero también se tienen en cuenta su complejidad, sus interconexiones, la posibilidad (si es que existe) de sustituirle y la globalidad de la entidad.

Casi uno de cada cinco, chinos

En su última lista, publicada hace unos días, aparecen cinco bancos chinos, que representan el 17,2% del total. Se trata de Agricultural Bank of China, Bank of China, China Construction Bank, Industrial and Commercial Bank of China y Bank of Communications (BoCom).

Esta cifra es mucho más alta que la registrada casi diez años antes, en 2012, el primer año en el que se publicó esta lista de bancos sistémicos mundiales. En ese momento tan sólo uno chino formaba parte de este selecto grupo. Se trataba de Bank of China, uno de los bancos que son propiedad del Estado del gigante asiático y que inicialmente fue el banco central del país.

Sede del Banco Popular de China. iStock Pekín (China)

Y es que las entidades de este país asiático han ido ganando peso en la economía global en los últimos años. Tomando como referencia el volumen de activos, los cuatro bancos más grandes del mundo son chinos, de acuerdo con un informe de la agencia de rating S&P Global, elaborado con datos globales de 2022.

Por este orden, se trata de Industrial and Commercial Bank of China (5,7 billones de dólares en activos o 5,3 billones de euros), China Construction Bank (algo más de 5 billones de dólares o 4,6 billones de euros), Agricultural Bank of China (4,92 billones de dólares o 4,56 billones de euros) y Bank of China (4,2 billones de dólares o 3,9 billones de euros). Como contexto, Santander tiene en todo el mundo 1,82 billones de euros en activos.

Dentro de los cien mayores bancos del mundo que están clasificados en el último ranking de S&P Global aparecen veinte originarios de China, los cuales aumentaron en 2022 su volumen de activos un 4,1%, hasta 19,9 billones de dólares (17,6 billones de euros).

Por capitalización, de acuerdo con un análisis de Forbes, estos cuatro bancos procedentes de China están entre los diez mayores del mundo. Industrial and Commercial Bank of China (tercero más grande) y Agricultural Bank of China (cuarto) pisan los talones a gigantes estadounidenses, como Bank of America, el segundo mayor, sólo por detrás de JP Morgan. China Construction Bank y Bank of China aparecen al final de la lista, como noveno y décimo, respectivamente.

En otro informe reciente de S&P Global dedicado a la banca china, la agencia valora que la economía del país se ha desacelerado en los últimos años debido a la Covid-19 y a las tensiones geopolíticas.

Mientras, el sector inmobiliario, que representa casi una cuarta parte del Producto Interior Bruto (PIB) de China, se enfrenta a "riesgos crediticios elevados". Con todo, los expertos prevén que la economía del gigante asiático cierre del año con un crecimiento cercano al 5%.

