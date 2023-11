El Euríbor registra su mayor caída mensual en 11 años tras el parón de los tipos de interés

Es la segunda vez que pasa desde que comenzó la subida de tipos y no es casualidad. El Euríbor a doce meses, la referencia a la que están vinculadas la mayoría de las hipotecas en este país, ha registrado en noviembre una caída, que es la mayor que el índice ha sufrido en los últimos once años.

El Euríbor a doce meses ha marcado este jueves el 3,926%. Al tratarse del último día laborable del mes, ya es posible calcular el valor de noviembre, que se queda en el 4,022%. Este es el dato que se utilizará para actualizar las cuotas de aquellas hipotecas a las que les toque revisión, ya sea anual o semestral.

En cualquier caso, esa revisión será al alza, dado que el valor de noviembre es superior al registrado hace un año (2,828%) y al de seis meses antes (3,862%). Es por eso que las familias que tengan que revisar su cuota con la referencia de noviembre aún verán subir su hipoteca.

Tomando un ejemplo representativo de una hipoteca concedida por 150.000 euros a Euríbor +0,99% a 25 años a la que le toque revisión anual, la cuota subirá unos 1.219 euros al año, es decir, 101 euros al mes. Con revisión semestral, el incremento será de 86 euros en esos seis meses, o sea, 14 euros al mes.

Si se coge el mismo ejemplo pero con una hipoteca concedida por 100.000 euros, la subida será de algo más de 800 euros al año o 68 euros al mes para los que revisen anualmente y de 58 euros al año o 10 euros al mes para revisiones semestrales.

Parón de los tipos de interés

Esta caída no es casual. Hay que tener en cuenta que el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) decidió en su última reunión, celebrada el 26 de octubre, no volver a subir los tipos de interés. De hecho, las dos únicas caídas mensuales que ha sufrido el índice -en agosto y ahora- se han producido en meses en los que no ha habido un incremento del precio del dinero.

Algo que ha acentuado la tendencia de estabilización que estaba viviendo el índice. "Con la vuelta del verano ha cambiado la tendencia y estamos volviendo, poco a poco, a un cierto nivel de estabilización del Euríbor. Esto lo demuestran los datos: las variaciones intermensuales se sitúan alrededor de una décima", apunta Simone Colombelli, director de Hipotecas del comparador y asesor hipotecario iAhorro.

El índice tocó su máximo del mes de noviembre el pasado día 14, cuando llegó al 4,064%, y ha llegado a su mínimo en el 3,926% este mismo jueves. Una evolución por debajo de los datos del mes anterior que los expertos achacan a la pausa que el Banco Central Europeo (BCE) decretó sobre la subida de los tipos de interés en la reunión de su Consejo de Gobierno del pasado 26 de octubre tras quince meses en los que se produjo una rapidísima subida de los tipos.

