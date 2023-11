La banca dispara al 13,6% su rentabilidad media y la acerca al coste de capital mientras el BCE la ve como un "espejismo"

La fuerte subida de los tipos de interés que se ha producido en los últimos quince meses en la zona euro ha impulsado los márgenes del sector bancario y, consecuentemente, ha derivado en una importante mejora de su rentabilidad. Algunas entidades han logrado superar ya el 18% y buscan seguir mejorándola para que alcance el coste de capital. Todo a pesar de que el Banco Central Europeo (BCE) ha advertido de que estos buenos números podrían tratarse de un "espejismo".

En promedio, las seis mayores entidades españolas (Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Unicaja Banco y Bankinter) registraron una rentabilidad sobre el capital tangible (ROTE) del 13,56% al cierre de los nueve primeros meses del año. Una subida considerable teniendo en cuenta que un año antes esta cifra era del 10,29%.

Banco por banco, la mayor rentabilidad la registró Bankinter, con un 18,15%, que compara con el 12,3% de un año antes. Por detrás, BBVA llegó al 17% (frente al 15,6% de las mismas fechas del año pasado); Santander, al 14,83% (vs 13,57%); CaixaBank, al 14,1% (vs 8,4%); Sabadell, al 11,59% (vs 7,96%), y, al final de la cola, Unicaja Banco, al 5,7%.

[El parón de los tipos de interés no frenará las ganancias de la banca: aún hay margen para crecer en los próximos meses]

En cuanto a la rentabilidad sobre recursos propios (ROE), al cierre de septiembre la media de estas entidades bancarias se situaba en el 13,32%, frente al 10,08% de un año antes.

Santander cerró el periodo en el 11,75% (vs 10,86% de un año antes); BBVA, en el 16,3% (vs 14,8%); CaixaBank, en el 11,9% (vs 7,2%); Sabadell, en el 9,55% (vs 6,46%), y Bankinter, en el 17,1% (vs 11,08%). Unicaja Banco no aporta este dato en su informe financiero de los nueve primeros meses del ejercicio.

Tendencia al alza

Los bancos españoles han logrado registrar mejoras en su rentabilidad básicamente debido a la normalización de la política monetaria del BCE tras casi seis años y medio de tipos de interés negativos. Los márgenes se han ensanchado considerablemente, con lo que también lo han hecho los beneficios.

Y en los próximos meses los bancos confían en que esta tendencia se mantendrá. "De cara al futuro, lo esperable es que los bancos continúen teniendo unos resultados igualmente positivos, aunque no tan brillantes como los del año pasado y los de este 2023", apunta el socio responsable global de banca de KPMG, Francisco Uría.

[Las cuotas hipotecarias seguirán subiendo pese al parón de los tipos, aunque los depósitos rentarán más]

Con todo, el experto en el sector bancario advierte de que, "poco a poco, a medida que la situación económica se vaya deteriorando y se produzcan los primeros efectos sobre el empleo, veremos cómo el margen financiero tenderá a estrecharse".

Y es que el parón de los tipos de interés no frenará las ganancias de la banca. Al menos no de momento. Fuentes financieras explican a este periódico que, con la información disponible en la actualidad, no será hasta 2025 cuando los márgenes del sector empiecen a frenarse como consecuencia de las bajadas de tipos, que se prevé que ya estarán en marcha entonces. Eso si la marcha de la economía no afecta a la de los bancos españoles.

De hecho, para los bancos estas cifras de rentabilidad aún no son satisfactorias, pues, según la opinión generalizada del sector, no cubren el coste del capital -el retorno que los inversores esperan obtener cuando compran acciones de una de estas entidades-.

Al contrario de lo que piensan en el Banco de España, cuyos expertos estiman que el coste del capital del sector está en el 8,5%, es decir, muy por debajo de la rentabilidad media de los bancos.

El "espejismo" de la rentabilidad

En todo caso, la previsión de los bancos es continuar ampliando esta rentabilidad. Y todo a pesar de las advertencias del BCE, donde consideran que estos grandes números pueden ser temporales (es decir, no sostenibles) y representar, por tanto, un "cierto espejismo".

"Va a haber un incremento de los costes de financiación a la remuneración de depósitos y una menor actividad crediticia", alertó Luis de Guindos, vicepresidente del BCE durante un reciente foro financiero.

Una advertencia que los bancos consideran que forma parte de su labor. "Lógicamente está en su papel de ser un supervisor y tiene que llamar a la prudencia a los bancos. No creo que se refiera a Bankinter. Creo que habla en general para el sector y tiene que ser muy prudente", respondía María Dolores Dancausa, consejera delegada de Bankinter, durante su presentación de resultados.

Sigue los temas que te interesan