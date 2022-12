La 'insurtech' italiana apoyada por Blackstone, Goldman y Carlyle invertirá 50 millones para su aterrizaje en España

La insurtech italiana Prima, famosa por estar participada por gigantes de la inversión como Blackstone, Goldman Sachs y Carlyle, planea invertir 50 millones de euros para su desembarco en España. Además, ha incorporado a Ignacio Castilla desde Admiral Group como su responsable en este aterrizaje ibérico.

Esta nueva agencia digital de seguros especializados en el sector de la automoción, que ha aprobado su plan de inversión hasta 2027, pretende revolucionar el paradigma del sector asegurador español, “históricamente tradicional y poco proclive a la innovación”, mediante un modelo de negocio basado en “una gran experiencia a un gran precio”, tal y como señala Castilla en conversación con EL ESPAÑOL-Invertia.

Nacida en 2015, ya cuenta con más de 2,6 millones de clientes en el mercado transalpino y espera cerrar 2022 con un volumen de primas alrededor de los 700 millones de euros. En Italia también ofrece seguros de hogar, aunque en España se centrará en los seguros de auto, al menos en esta primera fase.

Los 50 millones que destinará a su expansión en España durante los próximos cinco años servirán para contratar desarrolladores de software, ingenieros de datos y personal de atención al cliente, por un lado, y para sufragar los costes de los canales de distribución -plataformas y agregadores- y de la estrategia de marketing, por otro.

Tras siete años de rodaje en Italia, el pasado octubre la firma abrió sus puertas en España y el Reino Unido, iniciando así su expansión internacional. “Son mercados grandes y más accesibles”, explica Castilla. “A nivel regulatorio, la entrada no es muy compleja. Además, la disponibilidad de datos es alta y es fácil ejecutar la estrategia”, añade el responsable de Prima en nuestro país.

Sin pago por uso

Otro punto de atracción ha sido que en estos dos países la distribución directa de pólizas de seguros vía plataformas y comparadores online -la que Prima quiere explotar- es más habitual que en otros mercados comparables como Francia o Alemania, donde imperan las grandes aseguradoras y los corredores.

La insurtech levantó más de 100 millones de euros en su última ronda de financiación en 2018, siendo esta la mayor inversión de capital riesgo realizada en una empresa tecnológica hasta ese momento en Italia. Blackstone y Goldman Sachs la apoyaron. Y este mismo año ha sido Carlyle quien ha entrado en una ronda privada.

En su mercado de origen, Prima ha registrado un crecimiento interanual del 70% hasta junio. Tiene una cuota de mercado del 6% en el sector automovilístico y es la líder del mercado en venta directa online, con una cuota del 25%.

Gracias a su acuerdo de colaboración con IptiQ (Grupo SwissRe), su sede en Madrid ya dispone de una plantilla de más de 30 empleados. Según avanza, la italiana prevé cerrar el año 2023 alcanzando los 50 empleados a nivel local.

Ignacio Castilla, 'country manager' de Prima en España.

Su elegido para capitanear el proyecto en España atesora 12 años de experiencia en el sector financiero y tecnológico, en compañías como Mercedes-Benz Technology Group, Monitor Deloitte o Admiral Seguros, donde ha trabajado entre 2016 y 2022 en diferentes puestos de responsabilidad.

Los tres pilares sobre los que se apoya Prima son la analítica, la inteligencia artificial y los algoritmos de última generación desarrollados internamente. ¿Y el valor añadido que aportarán a los usuarios españoles de coche y moto? “Un cuidado servicio al cliente, onboarding ágil, mejor precio, agilidad en la tramitación de siniestros o coberturas más amplias”. En definitiva, cree Castilla, “aportamos unos procesos más eficientes y transparentes”, esto es, “un coste más bajo sin sacrificar un buen servicio”.

Pese a ello, sus pólizas se focalizan en coberturas anuales completas, no pago por uso ni primas de carácter temporal, algo que por ahora no está en su hoja de ruta, aunque no descartan estudiar este segmento a futuro.

