La letra pequeña de la subida salarial en la banca puede hacer que muchos empleados no noten sus efectos

La subida salarial del 4,5% pactada por CCOO, UGT y la Asociación Española de Banca (AEB) tiene una letra pequeña que va a hacer que muchos trabajadores no la noten, según critican fuentes sindicales. En la mesa de negociación del pasado martes solamente se acordó un cambio en la cláusula del convenio vigente que fija la subida salarial, pero nada más, lo que se traduce en que esta mejora va a absorber muchos complementos salariales de los que se benefician los trabajadores.

Los citados sindicatos pactaron el martes con la AEB una subida salarial para el año que viene superior a la que prevé el convenio de banca, que está vigente hasta el 31 de diciembre de 2023. En el mismo se contemplaba una subida del 1,25% para el próximo ejercicio, mientras que ahora será del 4,5%. Este aspecto es el único que se ha cambiado, por lo que se mantiene vigente el resto del articulado del convenio.

Entre las disposiciones que se mantienen se encuentra la relativa a los complementos salariales de los que disponen algunos trabajadores, ya sea a nivel individual o por mejoras que establece cada entidad. Y es que el incremento solo se aplicará a los componentes y beneficios sociales cuyas cuantías estén referenciadas a los incrementos porcentuales de las tablas del convenio según lo estipulado en cada empresa, pero no al resto.

Esto es así porque el convenio expone que el mismo "compensa y absorbe cualesquiera mejoras logradas por el personal, bien a través de otros convenios o normas de obligado cumplimiento, bien por decisiones unilaterales de las empresas".

Además, refleja que también se absorberán "los efectos económicos que puedan derivarse de disposiciones legales o administrativas que entren en vigor con posterioridad a la firma del convenio".

El artículo que recoge estas obligaciones no se ha modificado, razón por la cual, si no se cambia próximamente, la subida salarial pactada para el próximo año absorberá los complementos de los que disfrutan algunos trabajadores, por lo que el incremento no se notará tanto en sus nóminas.

"Hay un porcentaje muy grande de la plantilla que no lo va a ver repercutido en su sueldo. Creemos que no va a llegar a toda la plantilla y para FINE la línea roja era que llegara al 100%", explican a este periódico desde el sindicato, que no ha querido firmar el acuerdo con la AEB.

Los sindicatos responsables del acuerdo con la patronal han pedido a la AEB que se modifique este punto. "Hemos trasladado a AEB y a las entidades una solicitud expresa por escrito reclamando que no apliquen las cláusulas de compensación y absorción", recoge en un comunicado CCOO, uno de los dos sindicatos que ha firmado el acuerdo.

Tanto UGT y CCOO como la AEB han valorado muy positivamente este acuerdo y los sindicatos ya prometen retomar el tema el próximo año, una vez se conozcan tanto el cierre de la inflación como el de los beneficios de la banca en el ejercicio 2022.

Sin noticias de CECA

Esta subida salarial, en todo caso, solamente se va a aplicar a los trabajadores de las entidades asociadas a la AEB, que son Santander, BBVA, Sabadell, Bankinter, ING y Abanca, entre otras. Los empleados de CaixaBank, Unicaja, Ibercaja y el resto de las antiguas cajas de ahorro deberán esperar a tener éxito en su propia negociación.

Estas entidades se agrupan en la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA), con quien los sindicatos están aún en un paso anterior. Según explican fuentes sindicales a EL ESPAÑOL-Invertia, han solicitado a la patronal la convocatoria de una reunión para decidir si se abre la mesa de negociación del convenio, al igual que ha ocurrido con la AEB. Pero de momento no han obtenido respuesta.

"Mandamos un comunicado a CECA para convocar al observatorio y decidir la apertura de la mesa de negociación y estamos esperando una respuesta. Imagino que con la noticia de AEB reaccionarán en breve", explican a este periódico fuentes sindicales.

Según las mismas, la última información que tienen de CECA es que necesitaban "dar una vuelta" a la propuesta de los sindicatos de actualizar los salarios con la inflación y mejorar otras compensaciones. Desde entonces no se han vuelto a reunir y no hay ninguna convocatoria prevista.

