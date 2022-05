El Euríbor bate las previsiones de la banca: avanza un 159% en un año y podría cerrar 2022 por encima del 1%

El Euríbor no se cansa de subir tras años anclado en niveles bajo cero y está a punto de dejar atrás toda previsión para este año. Si bien es cierto que es difícil anticipar cuál va a ser el comportamiento de un índice que en tan solo cinco meses ha pasado del -0,5% al 0,286%, algunos expertos estiman que terminará el año por encima del 1%. Una subida que vendrá acompañada de su consecuente encarecimiento de las hipotecas variables.

Hace tan solo un par de semanas CaixaBank presentaba su plan estratégico 2022-2024, en el que recogía unas previsiones para el Euríbor a doce meses -el que se toma como referencia para la firma de hipotecas- que estimaban que se situará en el 0,32% este año, el 1,48% el próximo y el 1,56% el siguiente.

"Crecimiento, pero no abrupto, y una evolución de tipos muy sostenida desde 2023", puntualizaba sobre la previsión para el índice José Ignacio Goirigolzarri, presidente de CaixaBank, durante la presentación del plan estratégico.

Por otra parte, en el Departamento de Análisis de Bankinter, la última previsión que se maneja (publicada el pasado 25 de marzo) habla de que el Euríbor a doce meses se situará en el 0,4% este año y en el 0,8% el que viene.

Dos estimaciones que, si el índice continúa con su rally, podrían quedar muy atrás. No en vano, y a falta del último dato del mes, el Euríbor va camino de cerrar mayo por encima del 0,286%, un registro no visto desde enero de 2015, de acuerdo con las estimaciones de Help My Cash, y que implica una subida del 159% en tan solo un año. Solamente en mayo va a subir casi tres décimas y el pasado día 24 marcó un 0,364%, el nivel máximo que ha tocado en estos últimos meses.

"El Euríbor, históricamente, nunca había subido tanto en un periodo de tiempo tan corto, pero también estamos viviendo una situación macroeconómica excepcional", explica el director de Hipotecas de iAhorro, Simone Colombelli.

Y la subida es lógica teniendo en cuenta su evolución previa, que durante todo 2021 fue prácticamente nula. El índice pasó del -0,497% de diciembre de 2020 al -0,502% de un año después. Una caída de apenas cinco milésimas que llegaba después de casi seis años de Euríbor negativo.

¿Por encima del 1% en 2022?

No es fácil anticipar adónde puede llegar esta subida libre del Euríbor a doce meses, como reconocen fuentes del sector, si bien algunos expertos dan por supuesto que alcanzará el 1% este año.

De hecho, los propios tipos de interés implícitos de mercado a 25 de abril de 2022 prevén un Euríbor a 12 meses en el 1,06% a finales de este año y en el 2% a finales de 2023, según recoge un reciente informe de CaixaBank Research.

José Ignacio Goirigolzarri, presidente de CaixaBank, y Gonzalo Gortázar, consejero delegado, en la presentación del Plan Estratégico 2022-2024. Elena Lozano CaixaBank

Por su parte, desde iAhorro ven posible, incluso, que llegue al 1,3%. "Vista la tendencia que ha marcado el Euríbor en los últimos cinco meses, si hacemos el cálculo para los próximos siete, teniendo en cuenta que continúa en esta misma línea, vemos que el 2022 podría terminar con el Euríbor entorno al 1,3%. Ha roto con todas las predicciones", agrega Colombelli. A esos niveles no llega esta referencia hipotecaria desde abril de 2012, en plena crisis financiera.

Esta reciente evolución viene marcada por las expectativas de subidas de los tipos de interés en la zona euro, que podrían llegar ya en julio, según reconoce el propio Banco Central Europeo (BCE) y, de seguir este camino, las tasas podrían dejar de ser negativas en septiembre. "Lo que va a hacer es echar aún más gasolina al Euríbor y podríamos llegar al 0,5% en uno o dos meses", añade el portavoz de iAhorro.

Mayor esfuerzo de las familias

Estas subidas, que son una benedición para una banca que lleva seis años sufriendo en su rentabilidad el impacto del Euríbor y los tipos en general en negativo -subir los tipos en 25 puntos básicos impulsará su margen de intereses un 9%-, representan, al contrario, una mala noticia para aquellos que tengan hipotecas variables.

Aunque si las han suscrito en los últimos meses se han podido beneficiar de unas hipotecas más baratas que nunca, lo cierto es que cada subida del Euríbor lleva aparejado un encarecimiento de las cuotas hipotecarias que compensa el abaratamiento del que se han beneficiado los clientes en los últimos años.

Tomando como referencia una hipoteca de 150.000 euros con un plazo de 25 años y un interés de Euríbor más 1%, según los cálculos de Help My Cash los clientes que tengan revisión de cuota con la referencia de mayo verán su préstamo encarecerse unos 600 euros al año de media.

Y, en consecuencia, el esfuerzo que deberán hacer las familias para poder pagar las cuotas de la hipoteca será mayor. De acuerdo con un informe de CaixaBank Research, la subida del Euríbor elevará hasta el 36,6% en 2023 la parte de los ingresos que las familias destinan a pagar la vivienda, como informó EL ESPAÑOL-Invertia.

