CaixaBank evita poner fecha a la salida del FROB de su capital: "Son ellos los que tienen que decidirlo"

CaixaBank ha presentado este martes su Plan Estratégico para los próximos tres años, pero desde la entidad han evitado anticipar si, cuando termine, el Estado seguirá siendo su accionista, de la que actualmente controla un 16%.

"A ningún accionista de una entidad en la que yo he trabajado le he dado ningún consejo, ni para salir ni para entrar. Si no lo he hecho así ni he querido influir en la opinión, menos lo voy a hacer con el FROB. Ellos tienen que tomar la decisión. Mi opinión es irrelevante", ha señalado José Ignacio Goirigolzarri, presidente de CaixaBank, durante la presentación de su Plan Estratégico 2022-2024.

Precisamente este año se cumplen diez de la entrada del Estado en el capital de Bankia, entidad recientemente integrada en CaixaBank, por el rescate, momento en el que el FROB se convirtió en accionista de la entidad. "Es toda una efeméride", ha ironizado Goirigolzarri.

Actualmente, el FROB mantiene un control del 16% de su capital y tiene una fecha de salida prevista para 2023, aunque ha sido aplazada en varias ocasiones. "El FROB lo que tiene es una teórica fecha para salir del accionariado de CaixaBank, pero que puede renovarse", ha recordado el también expresidente de Bankia.

Sí ha añadido Goirigolzarri que, "en la medida en la que el atractivo del plan estratégico incremente el valor de la acción, va a ser positivo para el FROB", en referencia a los 9.000 millones de euros de capital que CaixaBank prevé generar en los próximos tres años.

Quedarse en Telefónica

En otro orden de cosas, Goirigolzarri ha afirmado con rotundidad que están interesados en mantenerse en el capital de Telefónica en 2024. "En este plan estratégico se contempla que sigamos teniendo presencia en Teléfonica", ha apuntado. Actualmente, CaixaBank tiene una participación del 4,879% en el operador de telecomunicaciones.

Los gestores de CaixaBank han planteado una hoja de ruta llena de "optimismo" por la mejora de los tipos de interés, en la que prevén que la economía crezca un 3,4% de media en los próximos tres años, es decir, un acumulado del 10,5% en total, en línea con el Banco de España (10,2%), el propio Gobierno (10,5%) o el Fondo Monetario Internacional (11,6%).

"Nos podemos equivocar, pero lo que no hay es un sesgo de optimismo, sino que está alineado con el mercado", ha apuntado, por su parte, Gonzalo Gortázar, consejero delegado de CaixaBank.

Según ha dicho, aunque en los próximos trimestres el crecimiento fuera cero aún así el PIB crecería este año un 3,6%. "Hay una parte de recuperación que viene de la media de un PIB que en 2021, al estar en recuperación de la pandemia, es más bajo", ha recordado el CEO.

No más ERE

Los gestores han reiterado, además, que este plan no contempla más cierres masivos de oficinas ni recortes de plantilla. Estiman que van a reducir su eficiencia en unos diez puntos porcentuales, hasta el 48%, en estos tres años, si bien confían en que lo harán incrementando sus ingresos un 7% y registrando nulo crecimiento en costes debido a las sinergias de la integración de Bankia.

El pasado año, CaixaBank puso en marcha un despido colectivo que se saldó con la salida de 6.452 empleados y con acuerdo con la mayoría sindical.

