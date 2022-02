Mapfre rechaza vender al FROB su participación en la Sareb para poder computarse los créditos fiscales

Mapfre no va a salir del capital de la Sareb. Antonio Huertas, presidente de la aseguradora, ha confirmado este jueves que no va a aceptar la oferta emitida por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) para comprar las participaciones privadas y poder superar el 50% del capital. Huertas ha explicado que la decisión se basa en que solo manteniendo su participación en la compañía podrá tener derecho a computarse los créditos fiscales correspondientes a las pérdidas.

"Entendemos que no es posible en estos momentos. No vamos a aceptar la propuesta dado que hay limitaciones fiscales que no son factibles hasta 2026. Vamos a continuar en el capital", ha afirmado el presidente de la aseguradora durante la presentación de resultados del grupo preguntado por la oferta que el FROB.

Huertas ha reconocido que en el momento en el que Mapfre fue invitado a formar parte del capital de la Sareb ya sabía "que tenía un plan de negocio demasiado ambicioso". "La inversión está totalmente deteriorada en nuestras cuentas, por lo que no va a haber deterioro alguno si se produce la salida" del capital, ha añadido.

El FROB remitió hace un par de semanas una carta a todos los accionistas privados de la Sareb proponiéndoles vender sus participaciones. La intención del representante del Estado es, al menos, superar el 50% del accionariado de la compañía semipública para hacerse con el control de la misma.

Los bancos tienen la intención de vender únicamente una participación mínima para poder computarse los créditos fiscales en el momento de la liquidación de la compañía (2027). Mapfre, que tiene una participación del 1,11%, no va a vender nada.

Demanda a Oliver Wyman

Por otra parte, Huertas ha recordado que Mapfre va a demandar a Oliver Wyman por su "mala práctica" en la valoración que efectuó sobre el negocio de Bankia Vida como consecuencia de la fusión con CaixaBank.

"Entendemos que no se ha atenido a las prácticas usuales del mercado asegurador mundial para valorar el negocio de Vida. Faltan elementos relevantes en esa valoración que no han sido incorporados", ha apuntado Huertas, y como prueba ha recordado que unas semanas después de conocerse esta valoración "otro competidor ha comprado ese negocio pagando casi tres veces más". Con todo, ha expuesto que no hay nada que reprochar "a la otra parte", en referencia a CaixaBank.

