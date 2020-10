El Supremo ve falta de transparencia en las hipotecas ligadas al IRPH pero no las considera abusivas

El Tribunal Supremo ha deliberado y resuelto cuatro recursos de casación en relación con la cláusula de interés variable IRPH. Un quinto recurso sobre IRPH también se deliberará hoy pero presenta perfiles diferentes, por versar sobre una vivienda de protección oficial.

En los cuatro recursos resueltos, siguiendo la jurisprudencia del TJUE, ha apreciado falta de transparencia por no haberse informado de la evolución del índice de los dos años anteriores.

No obstante, y siguiendo también la jurisprudencia del TJUE, ha procedido a hacer el análisis de abusividad concluyendo, en los casos enjuiciados, que no había abusividad. El fallo cuenta con el voto particular del magistrado D. Francisco Javier Arroyo Fiestas.

El fallo ha sido comunicado ya a los procuradores de las partes. El texto íntegro de la sentencia se redactará en los próximos días.

El Tribunal Supremo tenía pendiente pronunciarse sobre los recursos ya admitidos a trámite sobre el IRPH después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) pasara la ‘patata caliente’ a los tribunales españoles a la hora de decidir si hubo falta de transparencia o no (y por tanto abusividad) en la comercialización de las hipotecas referenciadas a este indicador.

El problema es que la Justicia europea dejó en el aire muchos agujeros sin tapar, que ha provocado mucha disparidad en los juzgados españoles con sentencias a favor de la banca y a favor de los consumidores ante la falta de elementos objetivos para las valoraciones.

En concreto, y según datos recopilados por Asufin, tras la sentencia de marzo del TJUE, existe 30 sentencias a favor del consumidor, frente a 17 en contra y 4 parciales, evidenciando la amplia disparidad entre los magistrados.

Ante esta situación, la banca lleva meses intentando pactar caso por caso con sus clientes para evitar nuevas reclamaciones, en un momento en el que los litigios amenazan de nuevo con enturbiar la mejora reputacional lograda durante estos meses de crisis.

A la espera de conocer los resultados del tercer trimestre, CaixaBank y Bankia siguen siendo dos de las entidades más expuestas al IRPH, con unos 6.800 millones de euros en total (5.600 corresponden a CaixaBank) a cierre de junio. Banco Santander ha rebajado su exposición de 4.300 millones a unos 3.200 millones este año, mientras que Sabadell mantiene 700 millones en hipotecas ligadas al IRPH a cierre de junio, también por debajo de los 750 millones de cierre del 2019.

Además de la amortización de algunos de estos préstamos, la disminución coincide con esta nueva etapa de pactos con los clientes a los que se les está ofreciendo como alternativa cambiarlo de IRPH a euríbor.

El objetivo de los acuerdos es sin duda evitar nuevos litigios. Pero en este sentido, la última sentencia del Supremo sobre las renegociaciones de cláusulas suelo (que estableció que esos pactos podían anularse si el banco no informó bien al cliente), también puede jugar en contra de la banca.