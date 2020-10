Banco Santander lanza 'Santander One', su nueva estrategia comercial en España

Nueva vuelta de tuerca de Banco Santander a su política comercial en España. Fuentes consultadas confirman que la entidad lanzará el 5 de noviembre Santander One, una nueva estrategia con la que pretende unificar clientes particulares y empresas. Esta cuenta estará asociada a servicios esenciales con unas comisiones que dependerán de la vinculación del cliente, que, además, podrá contratar planes de servicio de valor añadido personalizados bajo un novedoso modelo de suscripción.

Desde la entidad indican que los clientes vinculados podrán realizar su operativa habitual a través de canales digitales y en los 40.000 cajeros de la red Santander en el mundo, lo que deja entrever que al entidad continúa con su estrategia de reducción de costes a través del cierre de sucursales.

Los clientes vinculados de Santander One no pagarán comisiones por los servicios básicos (tarjetas de débito y crédito, transferencias nacionales por internet y Bizum), pudiendo añadir los servicios personalizados que elijan bajo suscripción.

¿Quién será cliente vinculado?

Para considerarse vinculado, el cliente debe tener en el banco su nómina o pensión, tres recibos domiciliados y un producto de financiación (préstamos, hipoteca o renting) o de ahorro (fondo de inversión, plan de pensiones, seguro de ahorro…) o de protección (seguro de hogar, auto, vida, accidentes…).

Los clientes que sólo tengan su nómina o sus ingresos en el banco, o solo un producto de ahorro, financiación o protección, pagarán 10 euros al mes por el mantenimiento de la cuenta y los servicios esenciales.

Los clientes inactivos, que no tienen ingresos domiciliados ni productos contratados, pagarán 20 euros al mes. Una política de comisiones que va imponiéndose poco a poco en el sector ante el coste que para las entidades supone el dinero depositado 'sin moverse' con los tipos de depósito en negativo.

Santander One, que lleva asociadas tarjetas (Tarjeta de Débito Santander One, Tarjeta de Crédito Santander All in One y Tarjeta Aplaza Santander One) sustituye al resto de cuentas en comercialización hasta la fecha (Cuenta 123 Particulares, Cuenta Día a Día, Cuenta Zero 123, Cuenta 81, o Cuenta Estándar, entre otras). Únicamente continúan disponibles la Cuenta Smart para jóvenes, la Cuenta Mini para niños y la Cuenta Básica.

Alianza con Iberia

Dentro de esta nueva estrategia, el banco comandado por Ana Botín ha firmado una alianza con Iberia para la captación y fidelización de particulares y empresas. Bajo el nombre Santander One Iberia Plus, el acuerdo da acceso a los clientes a Avios canjeables por vuelos, noches de hotel en Paradores y otras cadenas, alquiler de coches o experiencias de ocio y gastronomía.

Los clientes de Santander acumularán Avios por su operativa habitual y por contratar productos. Por ejemplo, conseguirán hasta 15.000 Avios por domiciliar la nómina (canjeables por un vuelo ida y vuelta por Europa), 5.000 Avios por dar de alta un seguro, 25.000 Avios por contratar un renting de coches y hasta 500.000 avios por traspasar un plan de pensiones (equivalentes a los vuelos necesarios para dar la vuelta al mundo).

El programa cuenta con tres niveles: el Básico, que es gratuito, el Premium y el Élite, que van mejorando los beneficios según los productos que se contraten.

Desde la entidad explican que el plan Premium cuesta 4 euros mensuales y ofrece 250 Avios al mes por tener la nómina y 250 más por tener los recibos domiciliados. También incluye otros beneficios como un 10% de descuento en los vuelos de Iberia y un 25% extra de Avios al comprar vuelos en Iberia.com.

Planes con tarifa mensual

Además de este programa, Santander ofrece otros cuatro planes contratables por una tarifa fija mensual de tres euros para particulares y seis euros para empresas.

Para aquellos que viajen mucho, la entidad ofrece el Plan Santander One Viajes que permite sacar dinero sin límites en cualquier cajero del mundo con la tarjeta Santander One Débito y no cobra comisiones por las compras en moneda no euro. Además, incluye un sistema para poner a disposición del cliente efectivo de emergencia en todo el mundo.

El Plan Santander One Atención VIP ofrece atención personalizada durante las 24 horas del día cualquier día de la semana para atender problemas con claves, tarjetas o cualquier otro motivo. El tercero se denomina Plan Santander One Pagos, que permite realizar transferencias nacionales inmediatas e internacionales de

forma ilimitada, además de ingresos de cheques nacionales en euros sin límite en cualquier oficina.

Por último, la entidad ofrece el Plan Santander Seguridad Digital, con un servicio legal de protección familiar 24 horas y ofrece la posibilidad de guardar en el banco contraseñas y documentos valiosos.

Carpetazo a la 1,2,3

El consejero delegado de Santander España, Rami Aboukhair, ya ha comunicado a los empleados del Grupo esta nueva estrategia.

El directivo fue, precisamente, quien trajo a España el que durante años fue el producto estrella del banco, la 'Cuenta 1,2,3', que actualmente había quedado relegada al segmento empresarial tras diversos recortes en su remuneración inicial y cambios en sus condiciones que mantuvieron el atractivo del producto solo para unos pocos.

Ya en octubre del pasado año, la entidad confirmó que, ante el entorno de tipos negativos, dejaría de ofrecer en 2020 la remuneración de esta cuenta, aunque permitía a los clientes seguir operando con ella.