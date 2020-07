Criteria Caixa prescinde de García-Bragado como vicepresidente de la sociedad

La vicepresidencia en Criteria Caixa de Alejandro García-Bragado, mano derecha del presidente de Criteria, Isidro Fainé, no ha sido renovada.

García-Bragado, abogado del Estado, ocupa el cargo como consejero de Caixabank desde 2016 y es vicepresidente de Criteria Caixa desde que se creó en 2019. cargos que

Su salida de la sociedad de inversiones, adelantada por El Confidencial, aún no se ha hecho oficial puesto que su no renovación en el cargo no se ha notificado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Causas

Sin haber trascendido la naturaleza de las causas, hay división de opiniones. Ciertas fuentes atribuyen la decisión al proceso de desconsolidación del holding de Caixabank; y otras a las diferencias de criterio en la gestión de la cartera de acciones que Criteria Caixa posee sobre importantes cotizadas.

No obstante desde la propia entidad bancaria explican que los dos cargos que ostenta actualmente García-Bragado son incompatibles, según las prácticas de buen gobierno lanzadas por el Banco Central Europeo.