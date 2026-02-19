Tecnología cloud asturiana para proteger los datos de las empresas
ASAC es una consultora especializada en soluciones cloud que da soporte a más de 600 empresas y administraciones públicas de toda España.
Marco Prieto, director técnico y socio de ASAC
Garantizar la disponibilidad de los datos y, sobre todo, su seguridad es hoy una prioridad en cualquier empresa. En ese escenario, los datacenter o centros de datos -esos espacios sellados donde se alojan largos pasillos repletos de servidores, sistemas de almacenamiento y equipos de red- son un activo crítico.
Desde Asturias, ASAC opera como uno de los proveedores tecnológicos de referencia en España, con una propuesta basada en dos datacenter propios y una gestión cercana y especializada. Con más de 28 años de trayectoria en soluciones cloud, la compañía ha sustentado su crecimiento en la innovación continua y en el desarrollo de tecnología propia.
“Para nosotros la innovación es muy importante, porque lo que vendemos a nuestros clientes es un producto propio. El servicio de cloud se basa en una serie de tecnologías de desarrollo propio de ASAC que están en constante evolución para adaptarse al mercado”, explica Marco Prieto, director técnico y socio de ASAC.
Además, en un sector tan cambiante, “todos los días hay alguna novedad a la que tienes que adaptarte. Llevamos casi 30 años en el mercado y eso significa que nos hemos reinventado 30 veces”, añade el directivo.
Este enfoque ha permitido a ASAC evolucionar desde la prestación de servicios tecnológicos tradicionales, como el desarrollo de portales web, hacia un modelo más especializado en cloud, ciberseguridad e infraestructuras on-premise. Una transformación que le permite responder con solvencia a la creciente demanda de externalización de sistemas por parte de empresas y administraciones públicas.
El único datacenter Tier III del noroeste de España
En 2003, ASAC inauguró su primera sede en el Parque Tecnológico de Asturias, con su primer data center, y en 2015 puso en marcha un segundo centro, este certificado Tier III.
Son muy pocos los centros de datos en España que cuentan con esta acreditación, un estándar internacional que avala altos niveles de fiabilidad, redundancia y resiliencia. De hecho, el de ASAC es el único de este tipo en todo el noroeste del país.
“A nivel tecnológico, lo que nos aporta un datacenter Tier III es que tenemos una muy alta disponibilidad. Eso significa, por ejemplo, que no nos vamos a quedar sin suministro eléctrico. Cuando ocurrió el famoso apagón aquí había tranquilidad total porque teníamos 72 horas de funcionamiento por delante en cada uno de los data centers y un compromiso de suministro de combustible diario”, detalla Prieto.
Sobre esta infraestructura física, la compañía ofrece soluciones de cloud a medida, diseñadas para organizaciones que necesitan alojar sistemas críticos, desplegar nubes privadas o garantizar la continuidad de sus negocios. ASAC cuenta con más de 640 clientes, tanto empresas privadas como administraciones públicas.
Desde hace unos años, afirma Prieto, “lo que más busca cualquier entidad pública o empresa es tener el mayor nivel de ciberseguridad, para estar lo más protegida posible de los ataques, que son constantes y continuos”. En este sentido, lo que ofrece la compañía asturiana, “es un alojamiento seguro para los sistemas de cualquier compañía”.
Sin embargo, el despliegue y mantenimiento de estas infraestructuras requiere de una inversión constante y, en este contexto, Banco Sabadell ha sido para ASAC un socio financiero esencial.
La compañía dispone de varias sedes, en Asturias, Málaga y Madrid, y “la construcción de esos edificios y esos datacenters ha significado un esfuerzo económico importante, que se puede ejecutar en plazo y forma siempre que estés acompañado de una entidad financiera que entienda tu negocio y te apoye en ese proceso de crecimiento”, asegura el director técnico de ASAC.
La colaboración con el banco ha permitido a la tecnológica abordar inversiones estratégicas, como la ampliación de capacidad de sus centros de datos. De esta manera, ASAC puede seguir apostando por infraestructuras y desarrollos tecnológicos propios para consolidarse como un proveedor ágil y cercano en un mercado cada vez más exigente.
Transformando el mañana
Exploramos el poder transformador de algunas de las empresas del tejido productivo español. Empresas que no solo anticipan el futuro gracias a su visión, sino que lo moldean, desarrollando tecnologías y soluciones que pretenden mejorar la vida de las personas. Una visión y voluntad de innovación que Banco Sabadell comparte a través del apoyo a estas empresas y proyectos. En este espacio descubriremos cómo todas ellas redefinen los límites de la innovación gracias a su visión y firme compromiso con la creación de un mundo mejor.+ Ver más historias