"Tecnología cloud asturiana para proteger los datos de las empresas"

El único datacenter Tier III del noroeste de España

En 2003, ASAC inauguró su primera sede en el Parque Tecnológico de Asturias, con su primer data center, y en 2015 puso en marcha un segundo centro, este certificado Tier III.

Son muy pocos los centros de datos en España que cuentan con esta acreditación, un estándar internacional que avala altos niveles de fiabilidad, redundancia y resiliencia. De hecho, el de ASAC es el único de este tipo en todo el noroeste del país.

“A nivel tecnológico, lo que nos aporta un datacenter Tier III es que tenemos una muy alta disponibilidad. Eso significa, por ejemplo, que no nos vamos a quedar sin suministro eléctrico. Cuando ocurrió el famoso apagón aquí había tranquilidad total porque teníamos 72 horas de funcionamiento por delante en cada uno de los data centers y un compromiso de suministro de combustible diario”, detalla Prieto.

Sobre esta infraestructura física, la compañía ofrece soluciones de cloud a medida, diseñadas para organizaciones que necesitan alojar sistemas críticos, desplegar nubes privadas o garantizar la continuidad de sus negocios. ASAC cuenta con más de 640 clientes, tanto empresas privadas como administraciones públicas.

Desde hace unos años, afirma Prieto, “lo que más busca cualquier entidad pública o empresa es tener el mayor nivel de ciberseguridad, para estar lo más protegida posible de los ataques, que son constantes y continuos”. En este sentido, lo que ofrece la compañía asturiana, “es un alojamiento seguro para los sistemas de cualquier compañía”.

Sin embargo, el despliegue y mantenimiento de estas infraestructuras requiere de una inversión constante y, en este contexto, Banco Sabadell ha sido para ASAC un socio financiero esencial.

La compañía dispone de varias sedes, en Asturias, Málaga y Madrid, y “la construcción de esos edificios y esos datacenters ha significado un esfuerzo económico importante, que se puede ejecutar en plazo y forma siempre que estés acompañado de una entidad financiera que entienda tu negocio y te apoye en ese proceso de crecimiento”, asegura el director técnico de ASAC.

La colaboración con el banco ha permitido a la tecnológica abordar inversiones estratégicas, como la ampliación de capacidad de sus centros de datos. De esta manera, ASAC puede seguir apostando por infraestructuras y desarrollos tecnológicos propios para consolidarse como un proveedor ágil y cercano en un mercado cada vez más exigente.