"Moléculas con sello vasco para hacer frente a las enfermedades raras"

Del laboratorio a la empresa

A partir de entonces, el reto ya no era solo científico -lograr que esas moléculas se convirtieran en fármacos- sino empresarial: ser capaces de atraer la financiación suficiente para patentar el producto y formar un proyecto viable a largo plazo.

“Nuestro modelo de negocio como start-up consiste en licenciar nuestras moléculas a empresas farmacéuticas con más músculo que nosotros para que puedan desarrollar el fármaco o llegar a acuerdos de co-desarrollo para avanzar en fases clínicas hasta llegar al paciente”, explica Amalia Capilla, CEO de Miramoon Pharma.

Aunque, como empresa pequeña, Miramoon cuenta con grandes ventajas competitivas: “El escalado de nuestras moléculas ya está puesto a punto para la producción industrial. Además nuestras moléculas son genéticamente agnósticas. Esto significa que pueden actuar sobre el paciente independientemente de la mutación que tenga y, al tratarse de moléculas químicas de pequeño tamaño, su formulación es mucho más asequible que una terapia génica o celular”, asegura Capilla.

En estos momentos Miramoon dispone de tres programas principales: oftalmología, músculo esquelético y sistema nervioso central. En modelos animales, sus moléculas, aclara la CEO, “son capaces de retrasar significativamente la progresión de distintas enfermedades neurodegenerativas con síntomas devastadores como perder la visión o postrarte en una silla de ruedas en muy poco tiempo”.

En oftalmología, destaca MP-004, el compuesto desarrollado para tratar la retinitis pigmentosa, una enfermedad degenerativa de la retina que puede llegar a provocar la pérdida total de visión. Cuenta la CEO de la compañía que “estamos a punto de terminar la fase preclínica en la que estamos demostrando que la molécula no es tóxica”. Con ello, ya pueden preparar la primera fase de ensayos clínicos en humanos.

Además, la molécula MP-004 para tratar esta enfermedad ha conseguido la designación de medicamento huérfano (como se denomina a aquellos destinados a enfermedades raras) y, con ello, detalla Capilla, “lo que vamos a conseguir es que, a nivel regulatorio, podamos llegar antes a los pacientes. El número de pacientes que necesitas para un ensayo clínico es menor y los tiempos de interacción con los organismos reguladores se acortan”.

Por otro lado, Miramoon también está desarrollando otros compuestos como el MP-010, que ya ha mostrado efectos neuroprotectores y mejora de la función motora en modelos animales con ELA.

Otra de sus moléculas, MP-001, ha superado ya las pruebas de concepto y demostrado beneficios en patologías musculares como la distrofia muscular de Duchenne, distrofia miotónica tipo 1 (DM1) y en arritmias cardíacas.