"La empresa catalana tras el cronómetro de las 24 Horas de Le Mans"

De Barcelona a Indianápolis

Tal como afirma el fundador de Al Kamel Systems, “tenemos los campeonatos de automovilismo de más alto nivel”. Para seguir creciendo, la compañía mira hacia Estados Unidos, donde han inaugurado recientemente su filial Al Kamel North America, con sede en Indianápolis, ciudad conocida precisamente por ser la capital mundial del motor y las carreras.

En un sector tremendamente competitivo y tecnológico, la evolución de la compañía catalana se entiende al conocer su continuada apuesta por “reinvertir en el desarrollo y el refinamiento de todo el software que producimos”, explica.

Es un esfuerzo que implica mucho talento. “Cuando creces, evidentemente, necesitas tener más personal y ese es el reto que estamos acometiendo ahora. Estamos contratando gente de alto nivel y esa gestión es muy interesante para retener el talento y ser eficientes”, declara García.

Ante los nuevos desafíos, la compañía cuenta con un socio que los lleva acompañando desde los inicios. Según cuenta el fundador de Al Kamel, “hace 20 años emprender no era fácil, especialmente financiarse. En aquellos momentos fue casi 100% financiación bancaria y Banco Sabadell fue un banco clave para nosotros”.

El vínculo se ha mantenido en el tiempo, ya que “es un banco al que hemos podido acudir en momentos de necesidad. Nos sentimos muy agradecidos y para nosotros no es un banco más, es el banco de casa”.

Con su primera filial en territorio norteamericano y una sólida posición en los campeonatos más prestigiosos del mundo, Al Kamel Systems mira hacia adelante. “El crecimiento te da recursos para ser mejor tecnológicamente”, cuenta García, lo que les ha permitido adaptarse a nuevos retos. Ahora, concluye, “nos estamos moviendo de ser una empresa proveedora a ser un socio tecnológico para nuestros clientes”.