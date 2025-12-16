La empresa catalana tras el cronómetro de las 24 Horas de Le Mans
Al Kamel Systems presta sus servicios de cronometraje y procesamiento de datos en algunos de los campeonatos de automovilismo más importantes del mundo.
Desde La Garriga, un municipio al norte de Barcelona, se miden y controlan algunos de los campeonatos de motor más importantes del planeta. Detrás del cronómetro de las 24 Horas de Le Mans, la Fórmula E o el Campeonato Mundial de Resistencia está Al Kamel Systems, una compañía española que ya se ha convertido en referente global en tecnología para el automovilismo.
El origen de la empresa, fundada hace ya 20 años, tiene mucho de pasión. Su fundador, José Luis García Molina, era piloto de motos, una afición que aún no ha abandonado. “Empezamos, casi en broma, con el cronometraje, haciéndonos favores entre clubs de la comarca. Esto generó una pequeña empresa a nivel regional, luego nacional y a partir de ahí surgió la oportunidad de crear Al Kamel Systems”, cuenta.
Con software propio y dispositivos diseñados y fabricados in-house, la compañía captura, procesa y envía a la televisión los tiempos de algunas de las carreras más destacadas del mundo del motor. Desde el cronometraje hasta los gráficos que el público ve en pantalla, cada cifra lleva el sello de esta empresa catalana.
Los campeonatos de más alto nivel
El verdadero despegue de Al Kamel llegó con A1 GP, un campeonato internacional de monoplazas por países. Duró apenas cinco años, pero abrió la puerta a nuevas oportunidades: las World Series by Renault y, poco después, la competición que cambiaría por completo su trayectoria: las 24 Horas de Le Mans.
Entrar en un campeonato histórico como Le Mans les hizo crecer de forma notable y conseguir nuevos clientes. Tras Le Mans, “lo que luego nos disparó fue la Fórmula E. Es un cliente con el que estamos desde hace 11 años y con el que hacemos todo lo que se puede hacer en un circuito”, explica García Molina.
Hoy su cartera de clientes habla por sí sola: el Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA (WEC), todas las competiciones de Ferrari Challenge, campeonatos internacionales de coches clásicos y algunos servicios para NASCAR.
De Barcelona a Indianápolis
Tal como afirma el fundador de Al Kamel Systems, “tenemos los campeonatos de automovilismo de más alto nivel”. Para seguir creciendo, la compañía mira hacia Estados Unidos, donde han inaugurado recientemente su filial Al Kamel North America, con sede en Indianápolis, ciudad conocida precisamente por ser la capital mundial del motor y las carreras.
En un sector tremendamente competitivo y tecnológico, la evolución de la compañía catalana se entiende al conocer su continuada apuesta por “reinvertir en el desarrollo y el refinamiento de todo el software que producimos”, explica.
Es un esfuerzo que implica mucho talento. “Cuando creces, evidentemente, necesitas tener más personal y ese es el reto que estamos acometiendo ahora. Estamos contratando gente de alto nivel y esa gestión es muy interesante para retener el talento y ser eficientes”, declara García.
Ante los nuevos desafíos, la compañía cuenta con un socio que los lleva acompañando desde los inicios. Según cuenta el fundador de Al Kamel, “hace 20 años emprender no era fácil, especialmente financiarse. En aquellos momentos fue casi 100% financiación bancaria y Banco Sabadell fue un banco clave para nosotros”.
El vínculo se ha mantenido en el tiempo, ya que “es un banco al que hemos podido acudir en momentos de necesidad. Nos sentimos muy agradecidos y para nosotros no es un banco más, es el banco de casa”.
Con su primera filial en territorio norteamericano y una sólida posición en los campeonatos más prestigiosos del mundo, Al Kamel Systems mira hacia adelante. “El crecimiento te da recursos para ser mejor tecnológicamente”, cuenta García, lo que les ha permitido adaptarse a nuevos retos. Ahora, concluye, “nos estamos moviendo de ser una empresa proveedora a ser un socio tecnológico para nuestros clientes”.
