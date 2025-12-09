"El sueño de una ingeniera convertido en una marca de cosmética"

El interés por la cosmética no ha dejado de crecer desde la pandemia. La industria del cuidado personal se ha consolidado como un motor económico de peso en España y, en apenas cuatro años, ha pasado a aportar el 1,03% del PIB, unos 10.400 millones de euros, según datos de Stanpa (Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética).

El cuidado de la piel es, sin duda, la categoría estrella: aproximadamente el 49% de los españoles invierte de forma habitual en este tipo de productos, atraídos cada vez más por la innovación y conocimiento experto.

En ese cruce entre ciencia y nuevas necesidades del consumidor ha surgido una nueva generación de marcas, capaces de transformar una rutina de skincare en una experiencia casi científica.

LICO Cosmetics es un buen ejemplo de ello. Fundada en 2020 por la sevillana Estefanía Ferrer, el meteórico crecimiento de la compañía en los últimos cinco años refleja la evolución del sector hacia un modelo donde la innovación y el talento femenino ocupan un papel protagonista.

Las cifras de Stanpa confirman que las mujeres representan ya el 60% del empleo directo en la industria y ocupan, además, el 56,6% de los puestos directivos, con cerca de 1.000 ejecutivas en todo el país.

En este contexto de crecimiento y profesionalización del sector, LICO Cosmetics se presenta como un proyecto que combina ciencia y propósito para el cuidado de la piel.