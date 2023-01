RCP acusa a Ultramar de fusilar su oferta por Abengoa y reconoce que ellos copiaron la de Urbas: "Son estrategias"

La portuguesa RCP reclama al juzgado encargado del concurso de Abengoa que extreme la vigilancia sobre la documentación aportada por el resto de ofertantes para hacerse con la multinacional andaluza. Tras su férrea defensa de la transparencia, Roberto Mondéjar (Darmstadt Eberstadt, 1964) reconoce que copiaron la propuesta de Urbas y asegura que Ultramar hizo lo propio con su oferta.

"Nadie se molesta por ello, son estrategias en los concursos", asegura en una entrevista a EL ESPAÑOL-Invertia tras llegar en tren a la capital andaluza. Mondéjar cree que RCP necesita a Abengoa: "hasta ahora dábamos los proyectos a otras epecistas" [empresas que se encargan del diseño, suministro y construcción de una planta de energía renovable].

Ya lo intentaron antes de que la matriz entrara en la fase de liquidación, pero el juez consideró que su aterrizaje se produjo fuera plazo: "En la compañía tenían una lucha de poder entre dos sectores y nosotros estábamos en el medio. No sabíamos qué hacer ni cómo hacerlo".

Lo intentasteis antes de que la matriz de Abengoa entrara en liquidación y ahora volvéis a tratar de haceros con esta multinacional andaluza. ¿Qué le veis a esta compañía?

Abengoa tiene mucha experiencia en prácticamente todos los campos que tocamos, tenía muy buena imagen de marca y mantiene bastante talento, aunque ha habido una fuga importante. Creemos que bien gestionada puede aportar el mismo trabajo y profesionalidad. Es una empresa conocida y ha hecho muy buenos proyectos. Hay que reflotarla, con proyectos y con dinero, e intentando recuperar talento. Hemos hecho un programa para detectar y mantener el talento, habrá que ver cómo están a nivel de motivación tras cuatro años con esta presión. En principio, con los sindicatos hemos hablado de crear un programa de detección de talento. Para aportar nuestros proyectos, necesitaremos más personal.

Antes de contratar fuera a directivos o mandos intermedios, queremos ver qué personal interno puede aprovechar esas oportunidades.

De haceros con la compañía, tendríais que aumentar la plantilla. ¿Cuándo y en cuánto personal?

En el próximo año y medio, mínimo tenemos que aumentarla en 500 personas.

¿Cuál es el plus de su oferta frente a las de la competencia?

Actualmente somos la propuesta más atractiva y posiblemente la más completa por muchos motivos. Si hablamos de aportación de capital para la compra, nosotros ofrecemos 18 millones, Urbas y Cox no aportan dinero, Ultramar dice aportar 20 millones y Terramar, cinco. Con las mejoras, podemos aportar más y ser los más competitivos. En cuanto a la deuda, nosotros asumimos 165 millones, Urbas y Cox cero, Ultramar 70 millones, y 46 Terramar. Estamos hablando de más del doble del máximo ofertante. Además, todas las demás propuestas dicen recoger nuevos avales, pero no especifican el valor.

Roberto Mondéjar en el exterior de la sede de Abengoa. Noelia Ruiz.

Urbas y Cox están esperando a la fase de mejora para dar a conocer su cifra, pero hablemos primero de los avales. Por poner un ejemplo, en la oferta de Ultramar se indica que Siemens Energy aportaría 200 millones.

En el caso de Siemens hay una cosa que realmente echamos en falta. El juzgado debería hacer una due dilligence de la documentación que se aporta. Hay mucha documentación que, si se investiga, está en la frontera. Debería haber seriedad en las propuestas que se realizan así como una pequeña due diligence de los documentos que se aportan. Si tú dices que HSBC avala tu solvencia y das un documento sin fecha o si, por ejemplo, en el caso de Siemens: ¡esto no es una carta de Siemens! Por lo tanto, deberían comprobar la documentación que se aporta. No deberíamos darlo por hecho, entendemos que debe haber seriedad en estos procesos en los que está en juego tanto.

[Pablo Infante, presidente de Abenewco: "Necesitamos uno o varios inversores para volver a crecer"]

Urbas y Cox aún no han puesto precio de compra, pero probablemente lo hagan más adelante cuando se puedan mejorar las ofertas. ¿Hasta dónde pueden ustedes subir la puja?

Estamos pendientes de saber exactamente cuáles son todas las propuestas. Oficialmente, de Terramar no sabemos nada. No sabemos si ha entrado en el periodo real o si ha adjuntado documentación. No se nos ha dado traslado, ni a nosotros ni a nadie. Obviamente tenemos recursos, tanto económicos como a nivel industrial, para poder mejorarla y, si es necesario, lo haremos. Vamos a ver a qué nivel están las demás, pero sí, estamos estudiando interamente de qué forma podemos mejorar la propuesta.

Roberto Mondéjar durante la entrevista con EL ESPAÑOL-Invertia. Noelia Ruiz.

¿Se ven con posibilidades de ser los elegidos?

Si realmente analizamos las propuestas, incluso dicho por algunas personas de la propia compañía, es claramente vencedora. Con los periodos de la nueva Ley Concursal se propone que puedas mejorar tu oferta, pero si no establecen nuevas variables y si cada uno solo mejora, nosotros somos claros vencedores. Depende del juez y su criterio, pero me gustaría saber muy bien qué variables de evaluación se darán en ese periodo de mejora de tres días.

La nuestra es la oferta claramente vencedora.

Y de no ser la suya, ¿a qué adversario ve mejor preparado?

No lo sé, me sorprendería mucho que no fuera la nuestra.

Le he preguntado por las ventajas de su oferta frente a los competidores, ¿qué plus tiene que reconocerle al resto de ofertantes?

Inicialmente, Ultramar ha hecho una oferta un poco más elevada que nosotros en cuanto al pago de la oferta. Pero cuenta con que este juego es complicado. Urbas presenta una propuesta, nosotros presentamos la misma un poquito mejorada y luego una nuestra, que es la que nosotros queríamos hacer. Después hubo una oferta de Ultramar que está copiada de la nuestra mejorando algunos aspectos. Solo son estrategias que se realizan en los concursos. He leído una declaración de Urbas diciendo que en RCP se copió su propuesta. Por supuesto. Hemos hecho dos, una copiando la suya y mejorándola y otra, la nuestra más completa, que es la que queremos hacer. Son estrategias en el concurso para que realmente puedas ser la propuesta vencedora. Si los criterios que va a utilizar el administrador concursal o el juez se decantan por unas variables que ha tenido en cuenta Urbas, pues siempre tiene a RCP que las ha mejorado. Es exactamente lo mismo que ha hecho Ultramar con nosotros y nadie se molesta.

Tenían una lucha de poder entre dos sectores y nosotros estábamos en el medio, no sabíamos qué hacer ni cómo hacerlo.

El 4 de julio de 2021 ustedes presentaron una oferta, pero el juez consideró que no era firme y que estaba fuera de plazo. ¿Por qué no la presentaron antes?

Llevamos interesados en Abengoa desde hace tres años, empezamos a negociar con el antiguo consejo de administración de antes de que entrara Clemente Fernández, aunque no nos dieron mucha cancha. Luego negociamos un convenio con el presidente, pero ya sabes el problemón que había entre un consejo de administración y otro, entre socios minoritarios... Era muy difícil llegar a acuerdos y a una solución preconcursal. Finalmente, fuimos la única compañía que realmente estuvo interesada en realizar un convenio con la empresa y llegó en el día de gracia. Nosotros seguimos entendiendo que estuvo en plazo. Estuvimos trabajando las dos últimas semanas. Tenían una lucha de poder entre dos sectores y nosotros estábamos en el medio, no sabíamos qué hacer ni cómo hacerlo.

¿Cómo es la relación con el nuevo consejo de administración sin esas tensiones que comentas?

El consejo de Abenewco colabora, nos da información y siempre ha estado a nuestra disposición para debatir. Posiblemente han estado sobrepasados por algunas informaciones y con tantos ofertantes, pero hasta ahora han actuado de forma muy profesional.

Sigue los temas que te interesan