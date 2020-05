UPTA exige un subsidio dirigido a autónomos de actividades estacionales

La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) ha pedido un subsidio para trabajadores por cuenta propia cuya actividad profesional está vinculada a los periodos estacionales, según ha señalado en un comunicado.

La organización ha apuntado que estas personas están excluidas de la prestación extraordinaria por cese de actividad y que son sobre todo autónomos dedicados a actividades vinculadas al sol y la playa (hamaqueros o titulares de chiringuitos) o personas que hacen actividades vinculadas a las ferias y fiestas patronales.

En el documento, UPTA también pide que se flexibilice y amplíe la duración de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTEs) hasta el 31 de diciembre y del periodo de permanencia de 6 meses una vez finalizados los mismos para los sectores cuya actividad económica está especialmente afectada por la crisis.

Ampliar prestación

Por otro lado, aboga por ampliar la prestación extraordinaria por cese de actividad de los autónomos beneficiarios hasta que finalice la desescalada programada y se recupere la normalidad.

Además, sobre la moratoria para el alquiler de vivienda y de locales de negocio, la moratoria de hipotecas y de créditos no garantizados con hipotecas y el bono social apunta que se debe dejar de pedir el certificado de baja de la AEAT, ya que "si un autónomo tiene que cerrar para acogerse a estas medidas, ya no las necesitan porque no tiene actividad".

Entre otras medidas, también pide que se diga cuándo se van a poder realizar las obras de rehabilitación y reforma de viviendas habitadas y en qué condiciones o que se amplíen los CNAEs para poder acogerse a la moratoria de seis meses del pago de las cuotas a la seguridad social.

Para UPTA, se debe también compatibilizar el cobro de la prestación extraordinaria por cese de actividad con el ejercicio de la actividad económica y profesional por cuenta propia.

También pide coordinación con las comunidades autónomas sobre las medidas a aplicar en materia de seguridad y salud laboral por sectores de actividad durante la desescalada y posteriormente.

El presidente de UPTA, Eduardo Abad, ha afirmado que es fundamental para el colectivo que se pongan en marcha todos los puntos que proponen en el documento, porque "lo peor está por llegar y que son necesarias medidas extraordinarias que se prorroguen, al menos, hasta que comience a recuperarse el consumo y con ello la economía".