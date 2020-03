Bill Gates abandona Microsoft y Berkshire Hathaway para centrarse en la filantropía

Bill Gates abandona el consejo de Microsoft y también del de Berkshire Hathaway. El fundador de la compañía tecnológica quiere dedicar más tiempo a sus actividades filantrópicas, incluida la salud global, el desarrollo, la educación y su creciente compromiso para abordar el cambio climático.

Por ahora Bill Gates continuará como asesor tecnológico del CEO de Microsoft, Satya Nadella, y otros directivos del grupo.

Ha sido Nadella el que ha dedicado unas palabras de agradecimiento al fundador por su trabajo en la compañía. "Ha sido un gran honor y privilegio haber trabajado y aprendido de Bill a lo largo de los años. Bill fundó nuestra empresa con la creencia en la fuerza democratizadora del software y la pasión por resolver los desafíos más apremiantes de la sociedad. Y Microsoft y el mundo son mejores para eso", ha dicho en un comunicado.

Cambios en el consejo

También ha destacado que está "agradecido por la amistad de Bill y espero continuar trabajando junto a él para cumplir nuestra misión de empoderar a cada persona y cada organización en el planeta para lograr más".

La salida de Bill Gates ha obligado también a reformular el consejo de Microsoft que pasará a estar compuesto por 12 miembros.

Entre ellos John W. Thompson, presidente independiente de Microsoft; Reid Hoffman, socio de Greylock Partners; Hugh Johnston, vicepresidente y director financiero de PepsiCo; Teri L. List-Stoll, vicepresidenta ejecutiva y directora financiera de Gap, Inc .; Satya Nadella, consejero delegado de Microsoft; Sandra E. Peterson, socia directora, Clayton, Dubilier & Rice; Penny Pritzker, fundadora y presidenta de PSP Partners; Charles W. Scharf, director ejecutivo y presidente de Wells Fargo & Co .; Arne Sorenson, presidente y CEO de Marriott International Inc .; John W. Stanton, presidente de Trilogy Equity Partners; Emma Walmsley, CEO de GlaxoSmithKline plc (GSK); y Padmasree Warrior, fundador, CEO y presidente, de Fable Group Inc.