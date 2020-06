Los líderes europeos fracasan en su intento de acercar posturas sobre el fondo anticrisis

Tal y como se esperaba, no ha habido avances reseñables. Las negociaciones siguen bloqueadas. Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea han fracasado este viernes en su intento de acercar posturas sobre el fondo de reconstrucción poscoronavirus de 750.000 millones de euros propuesto por Bruselas para salir al rescate de España e Italia.

Al cabo de una videocumbre que ha durado poco más de cuatro horas, se mantienen las diferencias entre el Norte y el Sur sobre puntos clave como el tamaño del fondo, los criterios de reparto entre los países, el equilibrio entre subvenciones a fondo perdido y préstamos a devolver o las condiciones que se exigirán a los beneficiarios de las ayudas.

La reunión sólo ha servido para que el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, anuncie la convocatoria de una nueva cumbre a mediados de julio, que será la primera presencial en Bruselas desde el estallido del Covid-19, para seguir negociando. El objetivo es intentar cerrar un acuerdo antes de la pausa veraniega.

Durante la videocumbre de este viernes, los países del autodenominado club de los frugales -Holanda, Austria, Dinamarca y Suecia- han exigido que se endurezcan los controles y las condiciones que se exigirán a España e Italia a cambio de las ayudas de la UE.

"Es necesario analizar en qué se gasta el dinero, cómo se distribuye y a qué condiciones se debe vincular la ayuda", ha escrito en Twitter el canciller austriaco, Sebastian Kurz, al término de la reunión. Los nórdicos insisten además en que "el fondo de reconstrucción no puede ser la antesala de una unión de deuda permanente" y por tanto debe tener "un límite temporal claro".

El PG, @sanchezcastejon, participa en el Consejo Europeo que se desarrolla mediante videoconferencia. El Marco Financiero Plurianual 2021-27 y el Plan de Recuperación para hacer frente a las consecuencias del #COVID19 centran los debates de este #EUCO.

Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reclamado un acuerdo "ambicioso" que esté "a la altura de una crisis sin precedentes", según han informado fuentes de Moncloa.

Lo peor está por venir

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, ha avisado a los jefes de Estado y de Gobierno de un shock en los mercados que agravaría la crisis si no llegan a un acuerdo de reconstrucción antes del verano.

Lagarde ha explicado a los líderes europeos que el BCE espera un desplome económico del 13% en la eurozona durante el segundo trimestre del año y una contracción sin precedentes del 8,7% para 2020. Además, les ha dicho que lo peor del impacto de la crisis en el empleo "todavía está por venir" y que golpeará con especial dureza a los jóvenes, según han confirmado a EL ESPAÑOL fuentes diplomáticas.

También la presidenta de la Comisión Europea, la conservadora alemana Ursula von der Leyen, y el jefe de la Eurocámara, el socialista italiano David Sassoli, han urgido a los líderes europeos a cerrar un acuerdo cuanto antes. Von der Leyen sostiene que su propuesta de un fondo de reconstrucción de 750.000 millones es "ambiciosa y equilibrada".

"No solo ayuda a los países más golpeados por el virus, sino también a aquellos cuyas economías han sido golpeadas indirectamente por el confinamiento", sostiene la presidenta de la Comisión. Su mensaje a los jefes de Estado y de Gobierno es que "no podemos permitirnos ningún retraso".

Por su parte, Sassoli asegura que la Eurocámara no avalará ningún recorte en el tamaño del fondo como piden los países del norte (Holanda, Austria, Dinamarca y Suecia). "No aceptaremos ninguna concesión ni rebaja de la posición inicial. Esta debe ser nuestro punto de partida, el objetivo es mejorarla, para asegurar que las importantes decisiones que tomamos ahora benefician a todos. No podemos dejar a nadie atrás", ha dicho a los líderes.