EEUU, 'brexit' y reformas económicas: así viene la agenda económica de la UE

La agenda económica de la Unión Europea estará marcada esta semana por la aprobación del mandato para negociar un nuevo acuerdo comercial con el Reino Unido tras el brexit. La Comisión Europea publicará, además, su diagnóstico sobre el estado de la economía de España y del resto de Estados miembros y sobre las reformas necesarias para recuperar la competitividad.

LUNES 24 DE FEBRERO: Una delegación de eurodiputados de la comisión de Comercio Internacional viaja a Washington para reunirse con sus homólogos del Congreso norteamericano y con funcionarios de los departamentos de Estado y del Tesoro. El objetivo de la misión es abordar todos los problemas en las relaciones entre la UE y su principal socio comercial, Estados Unidos. Los eurodiputados tienen previsto revisar los progresos en las negociaciones para firmar un miniacuerdo comercial que permita eliminar los aranceles en los productos industriales a ambos lados del Atlántico.

Las conversaciones se iniciaron en julio de 2018 tras un encuentro en la Casa Blanca entre Donald Trump y Jean-Claude Juncker, pero un año después no han dado ningún resultado porque EEUU pide incluir la agricultura y ha estado muy absorbido por sus conflictos con China. En Davos, Trump y la nueva presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen, acordaron relanzar el diálogo. El presidente de EEUU ha amenazado con imponer aranceles a los coches europeos y con más represalias a todos los Gobiernos que aprueben la tasa Google, como ha hecho España.

MARTES 25 DE FEBRERO: Los ministros de Asuntos Europeos de la Unión Europea tienen previsto dar luz verde a su posición para negociar un nuevo acuerdo comercial con Reino Unido tras el brexit. Los Veintisiete ofrecen a Londres un pacto sin precedentes con cero aranceles y cero cuotas desde el primer día. A cambio, reclaman al Gobierno británico que no rebaje los estándares en materia social, medioambiental, competencia y ayudas públicas.

El primer ministro, Boris Johnson, ya ha replicado que no está dispuesto a mantener su alineamiento con las reglas de la UE ni un día más. Alega que el sentido del brexit es precisamente soltar amarras con Bruselas y recuperar la soberanía legislativa. Los Veintisiete temen que Johnson convierta a Reino Unido en un paraíso fiscal a orillas del Támesis. Las negociaciones, que empezarán en marzo, van a ser muy difíciles. Si no hay acuerdo antes de finales de año y Londres no pide otra prórroga, se producirá una salida caótica de Reino Unido el 1 de enero de 2021, con fuerte impacto económico negativo.

MIÉRCOLES 26 DE FEBRERO: La Comisión Europea publica su radiografía anual sobre el estado de la economía de los Veintisiete Estados miembros y las reformas imprescindible de acometer para mejorar la competitividad y prevenir otra recesión. El informe de Bruselas, que se presenta en un momento de máxima incertidumbre por el impacto del coronavirus de Wuhan, servirá de base para las recomendaciones en materia de política económica que la UE dirige a todos los países a finales de mayo.

En su informe del año pasado sobre España, el Ejecutivo comunitario arremetió contra el aumento de un 22,3% del salario mínimo en 2019 por su impacto negativo sobre el empleo y criticó también los planes del Gobierno de Sánchez para volver a ligar de forma permanente las pensiones a la inflación por poner en riesgo la sostenibilidad a largo plazo del sistema. Pensiones, paro y deuda volverán a figurar en el diagnóstico tras un año perdido por la parálisis política en España. La Comisión espera que Sánchez le remita, cuanto antes, un proyecto de Presupuestos para 2020.

JUEVES 27 DE FEBRERO: Consejo de Competitividad de la UE. Los ministros de Industria de los Veintisiete se reúnen en Bruselas para debatir entre otras cuestiones el impacto sobre el sector industrial del Pacto Verde Europeo para combatir el cambio climático, la mejora de la legislación con el fin de reducir la burocracia para las empresas y las reformas estructurales necesarias para potenciar los beneficios del mercado único.