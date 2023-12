Díaz, sin apoyos sociales en su guerra contra Calviño: CEOE, UGT y CCOO rechazan su reforma del subsidio del paro

La reforma del subsidio de paro se le está atragantando, y mucho, a Yolanda Díaz. Por ahora, los agentes sociales rechazan su propuesta. Por diferentes motivos, tanto los sindicatos UGT y CCOO como la patronal CEOE condenan las medidas propuestas por el Ministerio de Trabajo. La vicepresidenta segunda se queda sin aliados sociales en su guerra con Nadia Calviño.

El equipo de Díaz celebró una reunión este lunes con el Diálogo Social para abordar una reforma que ya empezó con polémica. En un principio, no estaba en el calendario del Ministerio de Trabajo abordar los cambios en el Diálogo Social o negociarlos con sus actores.

Fueron sus reclamaciones lo que motivaron la negociación. Así, de manera oficial, el Ministerio de Trabajo les ha puesto sobre la mesa su propuesta, que incluye elevar el subsidio de desempleo hasta los 660 euros al mes (para, con el tiempo, volver a los 480 euros), mantener su duración en los 30 meses, que se pueda comenzar a cobrar inmediatamente y ampliar la población que cubre.

Sin embargo, todo esto es escaso para los sindicatos. La cuantía es "insuficiente", afirmó Fernando Luján, vicesecretario general de Política Sindical de UGT.

Luján opina que la cuantía mínima del subsidio debería ser el 50% del salario medio español. Es decir, bastante más que los 660 euros de Trabajo (y que luego bajan, con el paso de los meses). Teme que el Ejecutivo cierre "de manera precipitada" este diálogo y apruebe un real decreto de forma "chapucera".

Vacíos de cobertura

El secretario confederal de Seguridad Social y Previsión Social Complementaria de CCOO, Carlos Bravo, carga contra las discriminaciones que todavía quedan en esta prestación no contributiva.

"No elimina los vacíos de cobertura, no trata de igual manera a las personas jóvenes que mayores ni a las mujeres, manteniendo la discriminación que hoy existe en relación a la prestaciones por desempleo asistenciales en el tiempo parcial o en el acceso a prestaciones asistenciales para las personas que tienen mayor dificultad para tener una relación laboral estable y consolidada", denuncia.

De esta manera, los trabajadores concluyen que el texto que se les ha entregado requiere "mejoras evidentes", que presentarán en próximos días con la aspiración de que sean aceptadas.

¿Y en el caso de la CEOE? Lo cierto es que nunca ha tenido mucha sintonía con la propuesta de Trabajo. De hecho, en un comunicado conocido el propio lunes opinó que "caminan en la dirección contraria para reducir el paro y cubrir las vacantes existentes".

[CEOE alerta de que la reforma del subsidio del desempleo de Díaz va "en la dirección contraria para reducir el paro"]

Tras la reunión, la patronal se mostró más cauta, si bien no tiene precisamente palabras positivas hacia la propuesta del equipo de Yolanda Díaz. "La documentación no incluye un análisis financiero de las propuestas, ni tampoco una proyección de impacto sobre la activación y la recolocación de las personas perceptoras. Tampoco una evaluación de los subsidios anteriores".

Asimismo, "el texto no permite establecer pasarelas que sirvan para la activación para el empleo y los incentivos que plantea no son suficientes para estimular la búsqueda de empleo para las personas perceptoras. Por último, no se encuentra un enfoque que salvaguarde cuestiones de género o que concrete cómo afectarán los cambios en el ingreso mínimo vital (IMV)".

Voces de la cúpula de la patronal indican que se sienten más cómodos con la propuesta de Nadia Calviño que, entre otras medidas, recoge recortar el periodo de percepción del subsidio de desempleo (de 30 a 12 meses) y mantener la cuantía global de la prestación pero aplicarla de manera decreciente.

De esta manera, en Economía aseguran que la reforma del subsidio tiene que conducir a transformar esta prestación en un "incentivo para el empleo".

Nadia Calviño y Yolanda Díaz. A. Pérez Meca / Europa Press

En realidad, lo que están librando Díaz y Calviño es una batalla económica, dialéctica y, al final, política. ¿Es el subsidio un desincentivo para la búsqueda del empleo y por ello se tiene que reformular su naturaleza? ¿O hacerlo supone criminalizar a las personas que reciben esta ayuda y dar por hecho que rechazan puestos de trabajo porque están mantenidas por las ayudas públicas?

Desde Economía aseguran que su propuesta permitirá que se cubran las vacantes del mercado laboral antes incentivando el empleo. En Trabajo defienden que el 80% de las personas que cobra el subsidio de desempleo no agota la prestación y encuentra empleo antes.

En esta pelea estamos. Pero el tiempo se agota. El Gobierno quiere tener la reforma del subsidio del desempleo aprobada antes de que empiece 2024. Yolanda Díaz insiste en que tiene el apoyo del propio Pedro Sánchez en la reforma.

"Soy la competente", dijo este mismo lunes. Con todo, el propio Sánchez, en la entrevista que concedió en la 'Cadena Ser', llamó a una acuerdo entre las vicepresidentas que lleve a "una nueva reforma estructural en términos de justicia social y de eficiencia económica". Veremos si es así.

