La reforma laboral mejora la calidad de los contratos, pero no impide que se hagan más horas extra

La reforma laboral impulsada por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, pasó ayer otro examen, el de la Encuesta de Población Activa (EPA) del segundo trimestre. Y no se le dio mal. Lo hizo con el paro en mínimos de 2008 al bajar de los tres millones, el incremento en 616.700 de los asalariados con contrato indefinido y la caída de las contrataciones temporales. Sin embargo, no todos los datos son tan buenos y a la reforma laboral le queda una asignatura pendiente: el elevado número de horas extra.

En concreto, en España a la semana se trabajan un total de 6,63 millones de horas extra, según los datos de la EPA. Eso supone más de 26 millones de horas extraordinarias realizadas al mes en nuestro país.

Se trata de una cifra un 10% superior a las realizadas hace justo un año (5,9 millones de horas). Fecha desde la que el número de horas extra no ha dejado de crecer hasta este trimestre, en el que se ha mantenido estable respecto al anterior.

Pero hay un dato aún más preocupante: un 49% de los trabajadores que declararon haber realizado horas extra (880.500) no percibieron retribución por ello. Es decir, solo se pagaron las horas de más que hicieron el 51% de los empleados.

Por lo que aquí no solo habrá que ver si la reforma laboral tiene efectos sobre estas horas de más, sino que entra en juego otra herramienta anunciada en mayo por la ministra. Se trata del algoritmo Max, uno de los principales instrumentos de la Inspección de Trabajo para localizar el fraude y perseguir las horas extra que no se pagan a los trabajadores. Aún no se ha puesto en marcha.

Manufacturas y sanitarios

Por sectores, los que más horas extraordinarias hacen son los empleados de la industria manufacturera con 902.600 horas.

Le siguen las actividades sanitarias y de servicios sociales (751.600 horas); el comercio al por mayor y al por menor, la reparación de vehículos de motor y motocicletas (698.300 horas); la educación (625.600 horas) y la hostelería (606.800 horas).

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz

Por el contrario, los que menos horas extraordinarias realizan en España son los trabajadores de industrias extractivas (7.700 horas), de actividades inmobiliarias (17.400 horas) o los de actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento (90.100 horas).

También hay que decir que la mayoría son realizadas por hombres, con 3,99 millones, mientras que las mujeres trabajaron 2,64 millones de horas extra.

Más indefinidos

A pesar de las 6,63 millones de horas extra, la EPA arroja datos bastante positivos para el mercado laboral español. Para empezar, el paro se sitúa en los 2,9 millones por primera vez desde 2008. Además, el número de ocupados alcanza ya los 20,4 millones tras incorporar a 383.000 personas al mercado laboral.

Por otro lado, los asalariados aumentan este trimestre en 375.400. Los que tienen contrato indefinido se incrementan en 616.700, mientras que los de contrato temporal se reducen en 241.300. En variación anual, el número de asalariados crece en 796.500 (el empleo indefinido aumenta en 1.076.300 personas y el temporal disminuye en 279.800).

Ahora mismo, de los 20,4 millones de ocupados que hay en España, un total de 13,4 millones tiene un contrato indefinido. Cifra un 8,7% superior a la del segundo trimestre de la EPA de 2021. Y la cifra de trabajadores con contrato temporal es de 3,8 millones, un 6,76% menos que un año atrás.

De ahí que la vicepresidenta segunda haya celebrado la caída de la tasa de temporalidad hasta niveles de 1988. "Estamos en una brecha de tan solo siete puntos y hemos reducido la tasa de temporalidad desde el despliegue de la reforma laboral un 30%", dijo ayer tras conocerse los datos.

Otro dato a tener en cuenta es que el empleo a tiempo completo se incrementa este trimestre en 374.300 personas y el empleo a tiempo parcial lo hace en 9.000. El porcentaje de personas ocupadas que trabaja a tiempo parcial baja 22 centésimas, hasta el 13,77%.

