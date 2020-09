Del plan MeCuida a la baja Covid: los derechos que tendrán los trabajadores con un hijo contagiado

La vuelta al cole no solo plantea incógnitas sobre la manera en la que los estudiantes iniciarán el nuevo curso. También genera interrogantes sobre el procedimiento en caso de un nuevo brote. Se trata de una situación que afecta no solo al año académico, ya que los trabajadores con hijos a cargo deben conocer qué derechos poseen en caso de que estos se contagien en el colegio.

El nuevo curso produce una gran incertidumbre entre muchos padres, que ya se veían ante una difícil situación al intentar conciliar vida familiar y laboral. La Covid-19 ha supuesto un punto de inflexión en este sentido, ya que dificulta todavía más el cuidado de niños en caso de contagio.

El riesgo y el peligro que supone el virus ha hecho necesario habilitar nuevas vías para que los progenitores puedan armonizar la atención de los más pequeños con su jornada laboral.

El plan MeCuida sigue adelante

Hace una semana, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, aseguraba la continuidad del plan MeCuida. Hasta que se anuncie una nueva prórroga de la disposición, este programa decaerá el próximo 22 de septiembre.

Las disposiciones adoptadas en el Real Decreto 8/2020 del 17 de marzo permiten modificar por completo la jornada laboral para adaptarla a las necesidades del trabajador. Cualquier reducción de jornada supondría la proporcional disminución del salario.

"Los trabajadores pueden pedir una excedencia por el cuidado de hijos o una reducción de jornada que llegue al 100%", explica el socio del área laboralista de Ceca Magán, Juan Antonio Linares.

De esta manera, los empleados pueden solicitar un cambio de turno, de centro de trabajo y hasta de funciones, además de la posibilidad de acceder, de manera preferente, al teletrabajo.

' Baja Covid '

"Si no puedes teletrabajar, tienes que trabajar presencialmente y te confinan porque tienes al hijo contagiado, en ese supuesto el médico da una baja similar a un accidente de trabajo", explican desde el despacho Ceca Magán.

Esta prestación otorga el 75% del salario sobre la base reguladora y es asumida por la Seguridad Social. Con todo, las personas que reciben este tipo de baja no son contabilizadas como casos positivos de coronavirus.

El médico de cabecera puede otorgar la "baja covid".

Es por ello que los padres con hijos contagiados podrían acogerse a esta medida, pues se otorga en caso de que un progenitor deba aislarse "cuando se tiene un contacto muy cercano".

Convenios laborales

"Un hijo contagiado es un hijo enfermo. Entonces, el convenio colectivo puede dar un permiso retribuido", explica la presidenta de Asociación Nacional de Laboralistas (ASNALA), Ana Gómez.

Por ley, el trabajador dispone de dos días en caso de enfermedad grave de familiares cercanos. Es lógico pensar que la Covid-19 se trata de una afección especialmente importante. Con todo, dos jornadas no son suficientes para un caso de coronavirus.

La asesora laboral de Ponter Abogados y Asesores, Inmaculada Diaz, explica que se trata de permisos "de corta duración, donde en el mejor de los casos alcanzan los 6-7 días naturales".

De esta manera, a pesar de que mejoran los dos días iniciales, no llegan a cubrir el periodo de 14 días de confinamiento.

Teletrabajo, una alternativa con fisuras

Aunque un padre se acoja al plan MeCuida y solicite teletrabajar, eso no implica que se pueda dedicar por completo a la atención de su hijo enfermo. "El teletrabajo no es conciliación, aunque ayuda, porque no se deja de estar trabajando", recuerda la presidenta de ASNALA.

Por ello, Gómez recuerda la importancia de la ley del teletrabajo, que permitirá compatibilizar el derecho al trabajo y la conciliación familiar: "Todo parece apuntar a que van a permitir el teletrabajo por cuidado de un familiar enfermo".

El teletrabajo permite a los padres una mayor atención a sus hijos, aunque no supone una variación en las horas de la jornada.

Existe una situación que con cierta facilidad puede producirse durante este curso académico para la que no se ha previsto, por el momento, ninguna medida: la de los trabajadores que deben cuidar a sus hijos cuando el centro escolar cierre tras detectar un positivo, aunque no estén contagiados.

Linares llama la atención sobre los "diferentes regímenes que está habilitando cada comunidad para la vuelta al cole" y que resulta determinante, porque puede plantear escenarios muy dispares. Es decir, influye mucho tanto el horario, si se opta por una jornada continua o no, y el modelo escogido: presencial, online o semipresencial.