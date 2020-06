Díaz defiende que las empresas paguen algunos gastos del teletrabajo

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha explicado que el Gobierno trabaja en una ley sobre el teletrabajo que prevé un listado de gastos que deberán asumir las empresas y no los empleados, porque el trabajo a distancia "no les puede salir gratis" a las compañías.

"Gastos que ahora estamos asumiendo en el teletrabajo tiene que pagarlos la empresa. Vamos a hacer una lista que sí o sí tiene que acometer el empresario. Es probable que vaya con facturas, para partes proporcionales de suministros" y según lo que se decida en los procesos de negociación colectiva, ha explicado este domingo en una entrevista de 'El Periódico de Catalunya' recogida por Europa Press.

El pasado 21 de abril, Díaz ya explicó durante una de sus comparecencias en el Congreso, que "el teletrabajo ha llegado para quedarse", adelantando entonces que se debería contemplar una nueva manera de trabajar efectiva asegurando derechos, particularmente con relación a la prevención de riesgos y a la jornada laboral, con su correspondiente registro de jornada telemático.

En remoto voluntario

Cabe recordar que aquel mismo martes, el Consejo de Ministros dio el visto bueno a que se prorrogase la priorización del teletrabajo en actividades no esenciales durante dos meses más.

Díaz ha defendido un teletrabajo voluntario y que respete los derechos de descanso y de conciliación, algo que a su juicio ahora la ley no garantiza al abordarlo "como algo residual, marginal e incluso infravalorado". Preguntada por cuándo entrará en vigor esta ley, ha respondido: "No me gusta dar plazos. Va a depender de los informes que de manera preceptiva tenemos que desplegar. Pero va adelante".

El Gobierno también trabaja en una ley para regular el trabajo a través de plataformas digitales, que según Díaz permitirá que quienes sean 'falsos autónomos' pasen "a ser asalariados".

"Van a tener marco de protección, en todos los derechos, los sindicales, retributivos, de prevención de riesgos", y ha considerado necesario reforzar las plantillas de inspectores de trabajo, del SEPE y de la tesorería general.

Sobre los afectados por ERTEs por el coronavirus que todavía no han cobrado su prestación, ha asegurado que "con datos de la intervención general del Estado, a día de hoy hay una incidencia de errores, ajenos al SEPE, del 1%".

Ha explicado que sigue el diálogo social para fijar hasta cuándo prorrogar los ERTEs flexibles aprobados como medida de apoyo a trabajadores y empresas durante la pandemia: "Puedo decir que este Ministerio trabaja para cerrar un acuerdo cuanto antes".