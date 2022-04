Rocío Blanco: "En Málaga las empresas colaboran y hay un respaldo institucional que no existe en Cataluña"

Rocío Blanco (Córdoba, 1966) cree que pensar en repetir como consejera en la próxima legislatura de la Junta de Andalucía la distraería de lo importante y ahora considera que la promesa de Juanma Moreno en las pasadas elecciones de crear 600.000 empleos era más un "desiderátum".

Le resta importancia a quién la fichó como consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo (Cs, aunque es independiente) porque, en el día a día, asegura que "no sabías quién te había sentado a ti en el sillón".

Es inspectora de trabajo y ha dirigido un instituto durante 15 años. Se la podría definir como el rayo Blanco por la velocidad a la que aporta datos durante sus intervenciones públicas. En las distancias cortas, la consejera se muestra mucho más pausada y alegre: respeta los acuerdos alcanzados, como el de Santa Bárbara, que se llevará el 8x8 a Asturias pero mantendrá el empleo. También es considerada con los tiempos de los demás, como en el caso de la SEPI con la ayuda de Abengoa: "Es una empresa ejemplar".

¿La veremos de nuevo como consejera?

Primero tendría que ganar las elecciones un equipo que me ofreciera la oportunidad de seguir, y yo a mi vez, tendría que contar con mi equipo de la consejería, porque somos uno. En todo caso, creo que estas cosas ahora mismo no merecen la pena pensarlas, porque te distraen de lo realmente importante, que es seguir trabajando en el proyecto que hemos planteado desde nuestra consejería para nuestra tierra. Si estás pensando en eso, te distraes de lo importante, y aún tenemos varias medidas que sacar en este año, y a eso nos tenemos que focalizar ahora mismo.

Usted fue un fichaje de Ciudadanos como independiente. En el caso de que el PP gobernase en solitario, si se lo ofrecieran, ¿aceptaría ser consejera con ellos?

Yo sigo siendo independiente. Creo que lo bueno que ha tenido este gobierno es que desde el inicio hemos sido un grupo de personas con una unión tremenda y que teníamos en común hacer cosas por Andalucía. Se te daba la oportunidad, por primera vez en 37 años, de hacer las cosas de forma diferente. Todos teníamos esa unión y esa aspiración al final. Tú no sabías quién te había sentado a ti en el sillón.

El presidente ha tenido el acierto de crear un grupo muy cohesionado de consejeros. Nos llevamos muy bien, nos ayudamos mucho. Al final tienes tu simpatía y tu antipatía en función de las personas, no en función de si tú eres de tal o de cual. Como independiente, al final igual que soy inspectora de trabajo y lo hago con independencia del gobierno que esté en Madrid. Y en este caso que no depende de Madrid, aquí trabajo por los andaluces.

¿Cuál diría que ha sido el hito de su Consejería en esta legislatura?

La reactivación de la formación profesional para el empleo. Una política activa de empleo es la más importante que hay porque es la que permite mejorar la empleabilidad de las personas. Estaba prácticamente desaparecida desde casi una década con todo el tema judicial y de fraude que ha habido en la formación.

Es una herramienta potentísima para mejorar la vida de los andaluces y que no se ha venido utilizando. Para nosotros fue un reto porque teníamos que limpiar todo. A veces hago el símil de que nos encontramos una escombrera, ya me hubiera gustado encontrar un solar vacío en el que tú te pudieras poner a construir. Para nosotros eso ha sido un reto tremendo, quisimos cambiar lo que había.

No solo poner en marcha la formación, sino cambiar el sistema de subvenciones por un sistema de licitaciones y, sobre todo, no cambiar en la forma sino también en el fondo porque atendemos a las demandas del tejido productivo. El SAE espero que sea otro hito, pero nos queda un poquito más.

Por otro lado, Abengoa, con sus más de 11.000 trabajadores, repartidos por el mundo, lleva más de un año esperando a que la SEPI deshoje la margarita y se pronuncie sobre si le facilitará los 249 millones solicitados al fondo de solvencia para empresas estratégicas...

Es una empresa ejemplar en Andalucía. Ha sido pionera y se dedica a un sector de actividad que crea un empleo estable y con unas bases de cotización altas. Es un empleo que da mucho valor al PIB de Andalucía. Nosotros como comunidad autónoma no somos competentes para nada, ni podemos dar una ayuda directa porque no se pueden dar ayudas directas a empresas. Es un tema de la SEPI, efectivamente. Permítame que no interfiera porque un tema entre una empresa andaluza y el Gobierno de España se debe dilucidar entre ellos.

Todo apunta a que la Feria de Abril se celebrará con normalidad. Los caseteros hace un par de semanas amagaban con convocar paros. Han pedido un régimen especial como el de los artistas, algo que se ha trasladado al Ministerio. Este les ha recordado que la Reforma Laboral no ha tocado la jornada de trabajo. ¿Cree usted que es necesario que se les conceda?

Efectivamente, con los artistas se ha modificado su régimen, el Real Decreto Ley 5/22, que está calentito todavía. Los caseteros se rigen por el convenio colectivo de hostelería y para mayo y junio, por ejemplo, recoge diez horas diarias de trabajo efectivo. Ellos entendían que en la feria necesitan más horas de trabajo efectivo.

En cuanto al descanso entre jornadas, el 34.3 del Estatuto de los Trabajadores te dice que desde el final de una jornada al inicio de la siguiente tiene que haber 12 horas, sobre todo, por descanso propio de los trabajadores y por prevención de riesgos laborales. Porque si no tienes un trabajador descansado, luego puede haber un accidente. Esos son unos dogmas que afectan a todas las actividades, porque todos estamos recogidos dentro del Estatuto de los Trabajadores.

Los convenios colectivos pueden mejorar la normativa del Estatuto de los Trabajadores, pero no la puede contradecir. Creo que al principio fue, efectivamente, una confusión porque pensaron que la reforma laboral afectaba a la jornada diaria de trabajo. Eso viene de 1919, cuando estaba el conde de Romanones de presidente del Gobierno y hubo una huelga en Barcelona que duró 44 días y en el que se consiguió por fin una jornada laboral de 40 horas pionera en Europa.

La jornada de descanso entre jornadas viene del primer Estatuto de los Trabajadores de los 80. Por otro lado, el Real Decreto Ley que recogía el Registro Diario de Jornada entró en vigor el pasado 8 de mayo de 2019 cuando ya había pasado la Feria de Abril. En ese momento no hubo problemas con ese registro ordinario de jornada porque ya había pasado la Feria. Pero ahora esa norma ya está impuesta plenamente.

Ahora sí tiene que haber un registro diario de jornada. No me lo ha dicho nadie, estos son conjeturas mías. Ha podido llegar en un momento a confundirse la reforma laboral con esa normativa que ahora sí les obliga a un registro diario de jornada. Ya te digo que no lo han dicho ellos, pero quizá quiero pensar que ante la confusión que ha podido haber, se han podido inclinar por una cosa y era la otra.

En las pasadas elecciones, la promesa de Juanma Moreno fue la creación de 600.000 empleos. No podía imaginar la que se venía encima con la Covid-19, pero aún así, ¿cree que fue demasiado optimista?

Yo no voy a contradecir a nuestro presidente. Entiendo que es un desiderátum. Tú aspiras a crear el máximo número de empleos. Todos los presidentes del Gobierno lo hacen en campaña electoral. Felipe González prometió 1.300.000 empleos. El año pasado se crearon 168.800 empleos en Andalucía en una época todavía con coletazos graves de la pandemia.

Quizás en una situación económica diferente a la que nos ha caído, que no hemos tenido un año de legislatura normal en ningún momento, hubieran sido unas previsiones bastante ajustadas a lo que se podía esperar del tejido productivo o por lo menos a lo que tú deseabas. El número de ocupados en Andalucía es de 3.217.800, superior en 250.100 al mismo trimestre de 2018, es decir, la ocupación ha crecido un 8,2% en esta legislatura.

Uno de los retos de Andalucía es desestacionalizar el empleo. ¿Cuál es su apuesta para combatir la lacra de la temporalidad?

Andalucía tiene unos sectores a los que se debe y que tienen gran parte de peso en el PIB como la agricultura y el turismo. Este último supone el 20% del PIB con los sectores relacionados. Tenemos que fomentar la innovación y la tecnología tanto en el turismo como en la agricultura. Tenemos que apostar por otros sectores como la energía eólica y solar, por la colaboración público privada, por que la universidad y las empresas empiecen a hablar, por digitalizar...

No podemos renegar de los sectores productivos que tenemos, pero sí tenemos que empezar a ampliar esos sectores y a darle además una nueva visión a lo que hay ahora mismo.

Otro de los principales escollos en nuestra comunidad es el desempleo de los jóvenes. Según la EPA de cierre de 2021 bajó en 13 puntos el paro en la juventud andaluza. El mejor dato desde 2008, pero aún así casi el 40% de los jóvenes no tiene un empleo.

Casi uno de cada dos jóvenes que quiere trabajar no puede, pero se ha reducido bastante. Llegamos a tener un 52% al inicio de la pandemia. También es muy buena noticia la del índice de abandono escolar. Empezamos con un 20% y ahora está en un 17,7%, es la primera vez que baja de esa cifra.

Hemos aprobado un Plan Estratégico de la Juventud para el marco 2022- 2026. Recoge 824 millones de euros para varios ejes: educación y formación; empleo y emprendimiento y emancipación y vivienda. Hay otros temas, pero son esos los troncales. En educación y formación vamos a hacer un plan transversal en el que intervienen todas las consejerías.

Hace unas semanas usted cifraba en 83 las empresas que habían solicitado un ERTE con motivo de la huelga del transporte y de la guerra de Ucrania. ¿Cómo ha impactado este conflicto en el empleo Andalucía?

Ha impactado poco, las importancionas y exportaciones de Andalucía con Ucrania y Rusia son pocas: un 0,7% en el caso de las primeras y un 2% en el de las segundas. Pero ha crecido el número de ERTEs. En total tenemos 426 ERTEs, de los que 116 son por la guerra de Ucrania y el paro de transportes y 56 son del mecanismo Red.

Siempre ha estado el tópico de que en Andalucía no somos emprendedores, pero la comunidad lleva un año liderando la creación de nuevos autónomos. ¿Cree que ha aumentado la vocación emprendedora o que ante la escasez de oportunidades de empleo los andaluces se decantan por trabajar por cuenta propia?

Puede haber una cuota de trabajadores por cuenta propia que se corresponda con falsos autónomos o que lo sean por necesidad. Pero eso ocurre en Andalucía y en toda España. Aún así, en Andalucía, eso ha debido pasar ahora, en 2018, en 2015 o en la crisis de 2008. Andalucía lidera el número de autónomos: ya tenemos 563.174 autónomos y en 2021 hemos crecido en 15.000.

Tiene una vocación emprendedora tremenda y ahora se han bajado los impuestos y la fiscalidad. Se ha reducido el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados prácticamente a cero, el Impuesto de Sucesiones y Donaciones casi ha desaparecido. Ha sido uno de los factores por lo que en Andalucía está proliferando el número de autónomos.

Tenemos también una estabilidad presupuestaria y se han eliminado trabas y burocracia. Cuando nosotros llegamos había ayudas de autónomos que se estaban tramitando desde 2008. Cuando tú te estás ahogando, necesita el flotador ahora, luego no te sirve de nada. Hemos llegado a dar una línea de ayudas en 35 días.

Málaga concentra el 22% de los autónomos de Andalucía, ¿qué ingredientes reúne esta provincia para que este cosechando mejores datos económicos que otras de su entorno?

Málaga se está convirtiendo en uno de los motores económicos de nuestra tierra. El año pasado la ocupación creció en un 5,9%. Es la provincia en la que hubo un mayor número de ocupados en términos relativos. Aparte de su clima, tiene una conectividad y unas infraestructuras enormes.

Pero eso no es lo mejor de Málaga: tiene una granularidad en el emprendimiento muy grande. Hay una apuesta por el turismo, pero también por el comercio, la agroindustria, el sector cárnico o el aeronáutico. Tiene una diversidad de sectores productivos, pero sobre todo Málaga ahora mismo es tecnología. Tiene el Tech Park que, en el último año, se ha incrementado con 56 empresas nuevas.

Querría pues hacer un reconocimiento al alcalde de Málaga que ha ido fomentando que poco a poco se vaya hablando de Málaga, no sólo del punto de vista turístico, que también que es una gran parte del PIB de la provincia y de Andalucía, pero también de otro tipo de actividades. Se ha propiciado que se implanten empresas como Google, que va a montar un centro de ciberseguridad, o como Vodafone, Highway o Everis.

Empieza a haber como un efecto llamada al resto de las empresas que entienden que hay una infraestructura muy buena en Málaga para asentarse. Sobre todo hay algo que la diferencia de todas las demás: hay una gran comunicación entre las empresas, colaboran muchísimo y hay un gran respaldo institucional que eso no existe a lo mejor en Cataluña. Más de 8.000 personas se han asentado en Málaga como nómadas digitales. Estamos colaborando con el Parque Tecnológico en información adhoc para las empresas porque no tienen perfiles suficientes para su demanda.

Esa colaboración empresarial a la que se refiere, ¿la echa de menos en otros parques científicos y tecnológicos como este de La Cartuja en el que nos encontramos?

No hemos empezado a trabajar con ellos. En Málaga se han acercado a nosotros a decirnos el perfil que querían y que precisaban de esa formación a demanda. Estamos abiertos a la Cartuja o el de la Salud de Granada o a cualquier otro, tanto parque tecnológico como empresas.

Santa Bárbara, una empresa tractora en la industria de defensa de Sevilla, ha presentado su plan industrial a los sindicatos, que ya han desconvocado la huelga. Finalmente, la compañía ha prometido mantener la carga de trabajo en Sevilla, pero la producción de los 8x8 se concentrará en Asturias y aquí quedará un centro de logística. ¿Usted cómo valora que Andalucía pierda la producción de estos blindados?

Se ha llegado a un acuerdo: yo ya no soy quién para opinar. Ellos están conformes con el plan industrial que se les ha presentado, con que la carga de trabajo se la mantengan hasta 2027 al menos. Y luego habrá una comisión de seguimiento para ver cómo evoluciona. La primera va a ser en julio de este año.

Efectivamente, la construcción del 8x8 se la llevan a Asturias y aquí queda un centro de mantenimiento y de logística. Si los representantes de los trabajadores han llegado a ese acuerdo y ha sido un Sercla (Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales en Andalucía) con éxito nosotros solo podemos bendecirlo. Si a ellos les parece bien, no seremos nosotros quienes pongamos objeciones.

