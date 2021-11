Los empresarios piden elevar la edad de jubilación a los 70 años porque el sistema de pensiones es 'insostenible'

El Círculo de Empresarios ha pedido este lunes al Pacto de Toledo que deje de confundir a los españoles y acometa medidas drásticas para que el sistema de pensiones sea sostenible. Las empresas agrupadas en esta institución consideran necesario elevar la edad de jubilación hasta los 70 años e implementar un sistema de cuentas nocionales (que tenga en cuenta las aportaciones y la esperanza de vida) para equilibrar el sistema.

Tras calificar de "ocurrencia" la medida del ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, para subir las cotizaciones sociales, el Círculo de Empresarios ha pedido a los partidos políticos que busquen un consenso para acometer una reforma que permita garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas de una manera sostenible: retrasando la edad de jubilación.

El mecanismo propuesto, establece la opción de poder jubilarse a los 68 años con una menor pensión, pero también prolongar la vida laboral en dos años más (hasta los 72 años) con una compensación. Para los trabajadores que desarrollan actividades duras o con desgaste físico (pescadores o agricultores), se contemplarían mecanismos especiales para que se puedan jubilar antes.

La transición al sistema de cuentas nocionales que pide implementar el Círculo de Empresarios sería muy rápida. En tres o cuatro años, estaría en vigor con unos mecanismos de transición y en el periodo de entre ocho y 10 años estaría en plena vigencia.

La propuesta se ha incorporado en un documento Una reforma inaplazable de nuestro sistema de pensiones y el Círculo se la presentará a los agentes sociales, al Gobierno y a los partidos políticos en las próximas semanas. Esa iniciativa se suma a otro documento que se presentó la pasada semana con una propuesta de las empresas sobre qué hacer con la reforma laboral.

Según el presidente de esta institución, Manuel Pérez Sala, sería importante que la reforma de las pensiones contara con el máximo consenso político, pues es consciente de que las medidas que incorpora no son populares.

"Los políticos españoles con su absoluta falta de capacidad para hacer reformas que puedan tener un coste electoral están retrasando y agravando el problema. Negar la realidad no ayuda a atajar los problemas", ha advertido Pérez Sala antes de concluir: "si no queremos reducir el importe de las pensiones, no nos queda más remedio que retrasar la edad de jubilación".

El diagnóstico del Círculo sobre la "insostenibilidad" del sistema de pensiones parte de la reducción de la tasa de natalidad, el aumento de la esperanza de vida hasta los 81 años y el aumento de las prestaciones. Una combinación que ha hecho que la Seguridad Social esté en déficit desde 2010, que el Fondo de Reserva de las pensiones esté prácticamente consumido y el endeudamiento alcance ya el 8% del PIB.

"Los principios bajo los que se desarrolló el Pacto de Toledo han quedado diluidos y se han revertido en algunos casos, siendo eliminados a lo largo del tiempo. Esos principios eran contributividad, equidad y solidaridad intergeneracional y el equilibrio y la sostenibilidad financiera", ha explicado el coordinador de este trabajo del Círculo, Ricardo Martínez Rico.

Con esta propuesta, los empresarios afirman buscar un equilibrio entre ingresos y gastos, así como entre lo que el ciudadano aporta al sistema y lo que se distribuye.

Además, consideran que las cuentas nocionales son más transparentes y que al establecer un rango de cuatro años para elegir cuándo jubilarse se está dotando de más libertad al trabajador para decidir cuándo jubilarse en función de su situación personal.

