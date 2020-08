José Carlos Díez: "Estoy a favor del sistema autonómico, pero no está siendo eficaz"

José Carlos Díez (Palencia, 1971) es uno de los economistas españoles más mediáticos. Es profesor de la Universidad de Alcalá y en 2017, fue la persona encargada de la ponencia económica del PSOE, aunque en este momento no está vinculado al partido.

Ha escrito varios libros- entre ellos Hay vida después de la crisis- y ha trabajado en el pasado en el mundo financiero, ocupando entre otros cargos, el de economista jefe de Intermoney.

En la actualidad forma parte -junto con Daniel Lacalle y Miguel Sebastián- del grupo de economistas contratados por el Cabildo para trazar una hoja de ruta con la que las Islas Canarias puedan salir de la crisis generada por la covid-19. También es miembro del consejo asesor del PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) para America Latina.

Como economista que asesora al gobierno canario, ¿qué cree que debe hacer el sector público para ayudar a combatir la crisis económica que ha generado la covid-19?

En el caso del grupo de trabajo del que formo parte para el Cabildo queremos implicar a todos los players de la isla: empresarios, hosteleros, asociaciones de vecinos, sindicatos…. La idea es que hagan suyas las ideas que planteemos con una visión pragmática.

La isla era un paraíso libre de covid cuando se abrió para el turismo y ahora se ha contaminado. Esto no es culpa de España, ha sido un protocolo europeo. El Gobierno canario quería hacer PCR en origen y la Comisión Europea dijo que no. Ha sido un error como el que se va a cometer con la apertura de los colegios para cerrarlos a las tres semanas o al mes.

Ante la fuerza del rebrote de casos, España está siendo señalada por la gestión del virus. ¿Qué se ha hecho mal?

En febrero, fue Italia, ahora es España porque ha entrado mucho turismo y no se ha controlado. También hay contagios nacionales, pero el problema de abrir fronteras es para el que recibe el turista y no para el que vuelve porque esos visitantes hacen cuarentenas cuando vuelven a su país de origen. Es absurdo que no se hicieran los PCR en origen porque si de verdad alguien quiere viajar, se hace en cinco minutos.

Pero otros países receptores de turismo no están tan mal...

Italia ya está mal, Alemania también, EEUU lo mismo... No es un problema español, es que el virus rebrota. Estamos viendo menos tasa de mortalidad porque en marzo no había respiradores, ni camas de UCI. Ahora se están haciendo test masivos, que en marzo no había. Así que lo que se colapsan son los centros de salud que hacen los PCR en lugar de los hospitales. El indicador bueno para ver la evolución del virus es la tasa de hospitalización. Creo que en UCI va a haber menos hospitalizados. Además, parece que la cepa del virus va a ser menos agresiva. Y esperemos tener la vacuna.

Mientras, lo que es incomprensible en España es que no se utilice la tecnología. Deberían sacar un decreto votado por todos los partidos para que sea obligatorio tener la app. Y que sea el sistema de salud el que controle los datos y la privacidad.

Más allá de que funcione la app, hay un debate de la privacidad que no solo se ha abierto en España, también en Europa se ha cuestionado…

Es ridículo. Un conductor pasa por un radar de la carretera y saben si su coche ha pasado la ITV. Pero no se puede saber si una persona porta un virus que puede matar a gente. Eres un asesino en potencia. Tiene que haber control de privacidad, por supuesto, eso no lo pone nadie en cuestión. Pero están usando una tecnología para combatir la enfermedad que patentó Graham Bell en 1876. Ya estamos en un nuevo milenio, en otra era. Ahora es posible saber con quién has estado y por supuesto que el Estado tiene que garantizar que los usos son privativos.

Desde el punto de vista económico, ¿es posible salvar el otoño?

Sí. Haciendo las cosas bien, controlando las aglomeraciones, no abriendo los colegios…

¿No abriendo los colegios?

Es que no se pueden abrir, el virus está descontrolado. Es un debate absurdo.

Hay otros países en los que ya abrieron antes de verano...

Van a entrar los niños contaminados porque estamos en una segunda ola. Si el virus estuviera controlado, con unas tasas de crecimiento por debajo del 1 o del 0,7, claro, se podrían abrir los colegios y si hay casos, se podrían hacer confinamientos selectivos o controlar la evolución con tecnología. Pero el virus está descontrolado. No es cuestión de los niños, es que van a ir contaminados.

¿Cómo debe gestionar España la educación de sus futuras generaciones sin abrir los colegios? En especial, cuando en los países con los que tendrán que competir esos niños, las aulas están abiertas...

El Ministerio de Educación dijo en mayo que iba a sacar un concurso para tener tablets para todos los niños en los colegios públicos, luego no ha salido. Pero el problema está identificado. Y no es tan complicado. Es más difícil la adaptación de los profesores al nuevo entorno digital que la tecnología, que es barata. El tema es tanto cómo obtener la tablet, como el contenido de la tableta, que está bastante desarrollado, y después, la adaptación de profesores analógicos a la nueva realidad.

Volviendo al terreno puramente económico, con la vista puesta en la recuperación, ¿estamos más cerca de la V asimétrica o de la L?

Esta es una crisis tan brutal que no hay letra. La economía está repuntando, eso es evidente, porque la actividad cayó un 40% en abril y en cuanto se acabó el confinamiento, sube. El tema es dónde se queda esa subida. Miro los datos de empleo y en julio, que no hubo confinamiento, fueron a mejor. En agosto, la primera semana, Escrivá empezó dando los datos que fueron buenos, pero esto se ha parado. La gente se ha asustado, los hosteleros dicen que el negocio ha caído...

El tema es cuánto se va a tardar en recuperar el nivel de actividad de febrero y analizarlo sectorialmente. Hay sectores que están ya por encima de ese nivel. Me refiero a empresas que están en proceso de transformación digital, esas ya han crecido. Luego hay otras, como el turismo, que no van a volver a tener esa actividad en un tiempo largo. Volverán porque así como había una burbuja en la vivienda, en turismo no la hay. Sobre ese planteamiento hay que ver cómo se recompone la actividad.

En el caso de las Islas, que tan bien conoce, ¿cómo se va a hacer?

En el Cabildo hay una zona de exención fiscal muy atractiva por ser zona periférica. En Lanzarote, con más de tres trabajadores, el impuesto de sociedades es del 4%. Estamos centrando mucho en eso la estrategia. También es importante cuidar la Sanidad, los colegios... para atraer nómadas digitales corporativos. Me refiero a 'los Google' y ese tipo de empresas que en lugar de irse a Noruega, se pueden ir a Lanzarote. Eso necesita una serie de actuaciones, no es sencillo.

A esos nómadas digitales hay que dotarlos de un ecosistema digital. Y trasladar esto a empresas con empresarios y capital local para que desde ahí, empiecen a ofrecer servicios en el resto del mundo. En lugar de ser un país atractivo para una fábrica que monte coches, ahora hay que atraer nómadas.

También es importante preparase para el Green Deal europeo que ya está gestionando el BEI. Y aprovechar las ayudas de la Comisión Europea.

¿Es importante que el Gobierno logre un acuerdo para sacar adelante unos Presupuestos que sienten las bases de la recuperación?

Los Presupuestos primero son importantes para mandar una señal a Bruselas. El 15 de octubre el Gobierno debe mandar un plan presupuestario y proyectos identificados para que Bruselas los tramite. Habrá que ajustar el cuadro macro porque era realista en su momento, pero va a ser peor de lo esperado por las menores previsiones de ingresos y el mayor gasto. Sobre esto, habrá que hacer una propuesta de consolidación fiscal creíble a medio plazo, lo va a pedir la Comisión Europea.

Y esas cuentas, ¿serían más creíbles con el PP votando a favor?

Bruselas en eso no se va a meter. Quiere que las leyes se aprueben, pero no entra en la política local. En todo caso, el acuerdo de Presupuestos que se logre en el Parlamento va a determinar la calidad de las cuentas que se manden a Bruselas y esto sí es importante. Hay que centrarse en eso, más en la calidad, que en la cantidad de escaños.

¿Cuál es la principal diferencia entre esta crisis y la de 2008?

El gran cambio con la crisis de 2010 y 2012 es que las compras del BCE no tienen ninguna condicionalidad. A Rajoy le obligaron a hacer un rescate para comprarle deuda pública. La clave de todo es el BCE. Sin su actuación, el plan de activación europeo tampoco sería viable porque la deuda de esas emisiones de la Comisión las va a comprar el banco central.

Las ayudas europeas llegarán con condicionalidad... ¿Qué sería bueno que nos impusieran hacer?

La condicionalidad está por definir. Pero creo que las imposiciones desde fuera tienen más costes de lo que aportan. El rescate de 2012 fue un desastre. Hasta el PP reniega de él. Cuando las cosas te vienen de fuera impuestas, sin legitimidad democrática de dentro, no acaban funcionando. Creo más en que la sociedad española, como hizo en la Transición, asuma que esto es una crisis brutal, después de otra crisis brutal y que tenemos que adaptarnos a la nueva era digital, que no estamos adaptados, y transformar el país. Así volveríamos a situarnos en una senda de crecimiento estable y con estabilidad social, institucional y política. Eso es lo que falta.

¿En qué ámbitos de la economía hay que hacer reformas urgentes?

Uno es en las pensiones. La idea sería tocar lo menos posible a los que están ya en el sistema porque eso tendría un coste político tremendo. También hay que proteger a los más débiles porque dos de cada tres pensionistas cobran menos de 600 euros, y luego frenar la dinámica de los nuevos que entran. Yo anticiparía la entrada en vigor de la edad de jubilación a los 67 y también haría un calculo completo con toda la vida laboral.

Pero, la gran oportunidad está en el Next generation, en que el Green New Deal sirva para todo el aparato productivo y para las empresas, no solo para el Estado. Por primera vez desde el siglo XVIII, España tiene un coste más bajo de la energía que Francia y Alemania gracias a la fotovoltaica. El autoconsumo hay que regularlo mejor y sobre eso, se debe hacer un plan de política industrial y tecnológica. España es una gran plataforma logística, estamos en la gran autopista del mar. Entre el canal de Suez y el estrecho de Gibraltar y el canal de Panamá pasa el 80% del comercio mundial. Debemos utilizar esa plataforma y los puertos como política industrial vinculada a la energía. Y por último, mucha ciencia… Son cosas fáciles de poner en marcha.

Y en este proceso, ¿qué debemos hacer con los trabajadores que dependen de la interacción social? Me refiero a la hostelería, la restauración, el ocio...

Ese es un tema importante. Hay que reestructurar deudas. Si no hay capital, no hay empresa. El capitalismo sin capital nunca ha funcionado. Esa es la parte más complicada. Igual que hubo un Plan Renove en 2009, haría otro igual para digitalizar los hoteles, convertirlos en más sostenibles... Se debe dar una imagen al cliente de hotel eficiente, sostenible y libre de covid.

Esto último ahora mismo no parece tan fácil...

Ahora van a empezar con de quién es la culpa. El fenómeno Almeida, es muy sencillo, es un tío normal. Es verdad que los ayuntamientos no han tenido que gestionar tanto como las comunidades, pero la gente quiere en política gente normal, que diga cosas sencillas para que las entendemos. Y que gestione con eficacia.

Y ¿cree que el sistema autonómico está siendo eficaz?

Está fallando. El sistema de las autonomías es susceptible de muchas mejoras, sobre todo de coordinación. El PP descentralizó las competencias en el año 2000 y no hay un sistema de coordinación eficiente. El Ministerio de Sanidad se vació, no había equipo humano para gestionar y eso se ha ido corrigiendo. La gente está esperando medidas de coordinación y unidad entre el Ministerio y las comunidades. Estoy a favor del sistema autonómico, pero tiene que ser eficaz y no lo está siendo.