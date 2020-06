Bogas (Endesa) celebra la prórroga de los ERTE y pide no derogar la reforma laboral

El consejero delegado de Endesa, José Bogas, celebra la prolongación de los ERTE y la aprobación de la renta mínima, fundamentales en su opinión ante la crisis en la que se está sumergiendo España, y llama a la unidad, también política, para salir de ella cuanto antes y de la mejor forma posible.



"Me congratulo de que se haya llegado a un acuerdo (para prolongar los ERTE), que demuestra el esfuerzo que han hecho la patronal, los sindicatos y el Gobierno", ha dicho Bogas en una entrevista con Efe en la que califica de "acierto" tanto la figura en sí de los ertes, como su prolongación "para ayudar a las empresas a restituir un poco el daño que se ha hecho en el tejido empresarial".



Aunque evita pronunciarse si se deberían prolongar incluso hasta final de año, como piden muchos sectores, y aboga por ir "paso a paso" en este periodo de "tremenda incertidumbre", teme que "al final se va a tener que ir más allá".



De hecho, ve precipitado tratar de aventurar qué va a pasar de aquí a final de año, porque a día de hoy no se sabe si habrá rebrotes de contagios, la magnitud que puedan tener o el efecto que tendrían en el turismo y el conjunto de la economía.



En cualquier caso, "todas las medidas que signifiquen hacer que la base empresarial española, que son las pymes, tengan capacidad de sobrevivir es bienvenida y será absolutamente básica" social y económicamente.



Al directivo de Endesa, compañía del Ibex 35, también le parece "absolutamente necesario" que exista una renta mínima. "Me alegro de que se haya hecho. Era necesario antes, pero con esto de la covid creo es aún más necesario; absolutamente esencial", aunque habrá que ver cómo se financia.

Sí al IVM; no a derogar la reforma laboral

Para Bogas, "ya habrá tiempo de depurar responsabilidades" sobre la gestión inicial de la pandemia, pero cree que "ahora es el momento de converger, de apoyar, de trabajar todos" para afrontar "una recesión nunca vista" que va a afectar particularmente a España por su elevada dependencia del turismo y de las pymes.



"El comportamiento de la sociedad española y de todos los partidos políticos ha sido ejemplar. ¿Se han podido cometer errores? Sí. Ahora es muy fácil criticar (...), pero ahora es el momento de seguir luchando para salir; de empujar todos en la misma dirección".



En la búsqueda de soluciones, este ingeniero industrial madrileño aboga por "no quitar reformas que han funcionado" ni incrementar impuestos: "Todo ésto va contra la inversión, la creación de empleo y la salida de la crisis".



"Supongo que quienes nos gobiernan tienen que contemplar muchas cosas. Tendrán que tomar decisiones y asumir responsabilidades, y hacerlo de la mejor forma posible. No será fácil. Pero yo soy de los que, fijándome con orejeras en lo que es la empresa, ni subiría impuestos ni me cargaría reformas que han funcionado", afirma.



En ese sentido, apunta que "a lo mejor hay cosas de la reforma laboral que se deberían tocar, pero yo creo que fue un paso adelante". "Derogarla sería un paso atrás", concluye Bogas, quien, preguntado por la candidatura de Nadia Calviño a la presidencia del Eurogrupo, asegura que estará "contento" tanto si la saca como si no, porque como ministra " hace una labor muy importante en el Gobierno de España".