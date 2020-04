Díaz: "No nos enfrentaremos a una oleada de despedidos cuando todo acabe"

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha apuntado que no cree que vaya a producirse una escalada de despidos una vez acabe el estado de alarma pese a las predicciones de estos días de los empresarios. "Creo que no nos enfrentaremos a una oleada de despidos cuando todo esto acabe", ha manifestado ante los micros de la Cadena Ser en la mañana de este viernes.

La ministra ha justificado sus afirmaciones en las medidas adoptadas por el Gobierno en relación con los ERTE. "El mecanismo que hemos empleado de ERTE asegura que las empresas deben de mantener el empleo de sus trabajadores durante 6 meses cuando pase el estado de alarma". No obstante, ha indicado que una vez pasado este periodo, si las empresas siguen necesitando de la realización de despedidos el Ejecutivo estará a su disposición para "reconfigurar los ERTE. Vamos a tomar las medidas que sean imprescindibles", ha indicado.

"En este país no se puede despedir", ha insistido en referencia a las medidas económicas excepcionales que ha decretado el Gobierno con motivo de la pandemia del coronavirus.

En cuanto a la renta mínima anunciada, la ministra no ha podido dar una fecha concreta sobre su aprobación definitiva pero sí ha indicado que el equipo de Gobierno está trabajando para aprobarla cuanto antes. "La renta mínima es clave ahora más que nunca para dar cobertura a todos los sectores vulnerables", ha dicho. Así, Díaz ha recelado de los recién aprobados subsidios extraordinarios para empleadas del hogar y trabajadores temporales. "Hemos creado dos subsidios extraordinarios pero quizás no son la mejor opción", ha dudado.

Preguntada por la magnitud final de la destrucción de empleo debido a esta crisis sanitaria y ya económica, la ministra ha expresado que no se puede saber. "No hemos conocido nada semejante, no hay experiencia antedecedente y no sirven la comparativas con la crisis de 2008", ha lamentado. "Esto lo va a cambiar todo, el modelo productivo, la manera de relacionarnos, y hay que estar a la altura de las circunstancias para reactivar la economía", ha sentenciado.