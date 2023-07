Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo: los caminos que se abren para la digitalización tras las elecciones

La campaña de elecciones generales de España culminó el pasado domingo convirtiéndose en una de las más atípicas de los últimos años. No solo por la fecha elegida, un domingo en mitad del mes de julio, o el poco tiempo que duró tras el anuncio del adelantamiento de los comicios, sino porque la noche reveló unos resultados que casi ninguna de las múltiples encuestas publicadas los días previos fue capaz de predecir.

El Partido Popular (PP), con Alberto Núñez Feijóo al frente, fue el ganador de la noche respecto al número de votos, con cerca de ocho millones que se tradujeron en 136 escaños, 47 más de los que logró en 2019, pero muy lejos de la mayoría absoluta que pretendía. Por su parte, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) se encumbró con la "victoria moral" de la jornada, sobrepasando todas las previsiones, y mejorando en número de apoyos respecto a 2019, con más de 7,7 millones, quedándose a apenas 300.000 de los 'azules', lo que le da 122 diputados, dos más que en las elecciones previas.

Además, VOX perdió 19 escaños respecto a los pasados comicios, quedándose con 33, con poco más de tres millones de votos, seguido muy de cerca por Sumar, que alcanzó los 31 y prácticamente el mismo número de apoyos.

[La digitalización, la 'parada obligatoria' de los partidos en su carrera hacia la Moncloa]

Estos resultados tan apretados dan como consecuencia un escenario muy complicado para los próximos meses que se traducen en dos alternativas principales. Por un lado, Pedro Sánchez, actual líder del Ejecutivo socialista, parece posicionarse como el único mandatario con posibilidades de ser investido, bajo la condición de reeditar la coalición con Sumar y buscar un acuerdo con otros partidos como ERC, Bildu, el PNV y Junts, algo que no se antoja del todo fácil para el líder socialista. De salir adelante, este particular Gobierno podría materializarse en una investidura prevista para septiembre.

No obstante, también aparece un segundo escenario que se basa en la posible repetición electoral a final de año, en caso de que no se lograsen los apoyos necesarios, que implicaría que no habría Gobierno hasta abril de 2024.

Por tanto, los próximos días (e incluso semanas) se anticipan como claves para discernir cuál será el futuro político que, finalmente, se consolida en la región.

En D+I- EL ESPAÑOL recordamos las principales promesas recogidas en los programas electorales del PP y del PSOE para discernir cuáles serán las iniciativas concretas relativas al ámbito de la digitalización que se llevarán a término en caso de que, finalmente, alguno de ellos consiga formar gobierno y no se repitan los comicios.

PP, de la IA a la robotización de las AAPP

Por un lado, el Partido Popular dedica una página entera de su documento a la inteligencia artificial (IA), donde prometen impulsar la aprobación del Reglamento europeo de Inteligencia Artificial, desarrollar una Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial (ENIA), poniendo en marcha la Agencia Española de Supervisión de la misma (AESIA), o avanzar en el 'sandbox' legislativo que ponga a prueba los requisitos del Reglamento Europeo.

No obstante, cabe mencionar que gran parte de estas iniciativas ya fueron anunciadas por el Ejecutivo socialista, por ejemplo, la ENIA fue presentada a finales de 2020 y, hasta la fecha, ha desarrollado más de 250 proyectos.

También, avanzan que establecerán un foro "de alto nivel europeo" sobre esta materia, promoverán un plan de atracción de empresas "que conjugue incentivos económicos, fiscales y recursos humanos" en este ámbito, definirán una agenda de capacidades "para la promoción y especialización en IA" y, por último, organizarán foros especializados para mostrar la capacidad española en este sector.

En la misma línea, el PP promete promover iniciativas de digitalización en sectores como el turismo, la justicia o el comercio. También, en el ámbito de la salud, donde quieren desarrollar "la historia clínica digital interoperable como eje", y colaborar con el espacio europeo de datos sanitarios para mejorar el intercambio de información entre los estados que "impulse la gestión sanitaria digitalizada, la medicina personalizada y la innovación".

[Los partidos políticos coinciden en la importancia de perseguir la innovación, pero no en el camino a seguir]

El documento integra, asimismo, medidas relacionadas con la protección de los menores en un entorno virtual, entre ellas, la puesta en marcha de un plan estatal de prevención de la salud digital infantojuvenil y con la de los mayores a través de programas para garantizar su acceso a la tecnología.

Por último, el Partido Popular dedica parte de su programa a medidas relacionadas con la modernización de la Administración, donde incluyen un plan de robotización de la misma que "facilite una atención y gestión de trámites inteligente", el refuerzo de los protocolos de ciberseguridad, o la creación del "teléfono de ayuda digital en el ámbito de la administración electrónica", entre otros.

PSOE, de la IA a la modernización de la economía

El PSOE mantiene en su documento electoral la apuesta por la digitalización como motor económico, en línea con las acciones llevadas a cabo durante su mandato, y, de hecho, cuenta con todo un espacio dedicado a este concepto titulado "La mejor España conectada y digital".

En él, promete impulsar planes de formación para los nuevos perfiles de la economía digital, en consonancia con los programas RETECH o los PERTE, a la vez que siguen desplegando estos instrumentos e impulsan la transformación de la región mediante la digitalización de la Administración Pública, el acompañamiento en el proceso de modernización de las pymes, el despliegue de las competencias digitales del conjunto de la ciudadanía o la integración de la inteligencia artificial (IA) sin sesgos en los procesos productivos.

En relación con la IA, el partido promete poner consolidar la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial y terminar de crear los "bancos de pruebas regulatorios".

El Partido Socialista recoge, además, su intención de potenciar la economía y el gobierno del dato, trabajar en la regulación del acceso de menores a internet o redes sociales, crear programas contra la ciberviolencia, reforzar la ciberseguridad en el ámbito público o privado mediante la Ley de Ciberseguridad o desarrollar un sello de calidad ética y verde para los algoritmos. También, apunta que ampliará el programa Kit Digital para poder impulsar la digitalización de las pymes de más de 50 trabajadores y autónomos.

[Qué hacer con los fondos europeos: de las promesas del PSOE y PP a la ausencia de propuestas de Sumar y Vox]

El programa se refiere, asimismo, a la conectividad, ya que prometen seguir garantizando una conexión ultrarrápida en la totalidad del territorio, así como el impulso a la tecnología 5G y avanzar en el despliegue del 6G.

Por último, el partido señala que promoverán en la Asamblea de Naciones Unidas la creación de una Agencia Internacional de Seguridad y Derechos Digitales, con sede en España, para "exportar al mundo" su "modelo de digitalización" y crearán el Consejo Digital Joven, con el fin de contar con un órgano consultivo para articular las contribuciones y propuestas de las generaciones más jóvenes en la definición y ejecución de las políticas públicas en el ámbito digital.

Sigue los temas que te interesan