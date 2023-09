Se me secó la tinta como la inversión en startups. Reposé como lo hacen los Decks a día de hoy, en la bandeja de entrada de los VC's. Me agobié como cualquier emprendedor en ronda. No hay excusas. No me he diluido. Nunca hice un exit. Follow-on a Conversaciones con un inversor.

"Voy a volver a emprender con una compañía relacionada con la IA". Yo vuelvo (a escribir), tú vuelves (a innovar), él vuelve, Javi López, a crear empresas tras su exitosa Erasmusu. Habemus exclusiva, pero a su estilo, con sencillez extrema nos da la buena nueva, la buena vibra que siempre genera. Septiembre llega con su: ¡Oh, Dios mío! que decía Kase-O.

Curioso, creativo, comprometido, persistente, fantástico, exquisito, natural (él es muy natural) de Murcia. Pintor de locuras generativas de la IA. Tormenta de septiembre. Aguacero de ideas. Tuitero (¿X-sero, ahora?) pro. Algo "cabezoncico" le catalogan algunos allegados. Persona corriente, business angel ajeno a su comunidad dentro del ecosistema. Se define como la "intersección entre tecnología, diseño e historia". Ahí es nada.

Mi conversación con Javi López (Murcia, 1982) ha durado un total de 2.580 imágenes creadas por él gracias a la IA generativa, ocho meses en tiempo, los que llevo faltando a mi cita contigo. Perdonadme. Perdona Javi.

Personaje de verso libre, nuestro business angel de hoy se ha convertido en uno de los líderes de opinión da la inteligencia artificial en Twitter, donde "paso entre 2 o 3 horas al día" pero "no estoy enganchado". "No soy ningún líder de opinión" nos cuenta con numerosas publicaciones que superan los cientos de miles de usuarios en alcance y con en torno a 70k de seguidores.

"X es muy adictivo, la ventana que me hace conocer gente muy interesante, como algún emprendedor en el que he invertido". Usa la renombrada red que dio la extremaunción al pájaro "para lanzar proyectos", siempre desde el "personaje que soy en la vida real. Soy así", insiste. No insistas, eres así. Eres Javi López para todos.

¿Se ha quemado la IA generativa? "La IA está calentísima como el palo de un churrero" a día de hoy, y ya está capacitada "para generar cualquier cosa que pase por tu cabeza, llegando a un nivel de detalle capaz de confundir con sus creaciones fotorrealísticas incluso a los propios fotógrafos". Visionario "lo que viene será el vídeo, y tras eso, el tiempo real".

Juega "con esta tecnología" porque "a la gente le entretiene". "Va a ser un tsunami que va a impactar en todos los campos del conocimiento humano y va a cambiar las industrias de los videojuegos, los efectos especiales, el cine, el cómic, las novelas gráficas y como vemos, hasta la música".

Su nueva pasión le ha empujado a quitarse su habitual bata con la que crea y genera contenido en X, por el mono de trabajo del emprendedor que llega a esta columna con el anuncio del lanzamiento de su próxima empresa vinculada con su virtuosa afición.

Algo que también le ha llevado a ser uno de los grandes protagonistas del crowdfunding colectivo, donde en su próximo libro, El cántico de Cthulhu, "algo que se me está haciendo bola", reflexiona y alcanza cifras récord de financiación colectiva con casi 30k de euros recaudados. Será "un mini folleto para aprender a generar las imágenes" define y publicita.

Regala sonrisas, se entrega a los demás, se entretiene con sus "movidas frikis" a pesar de que "ha sido un año muy jodido", tras el fallecimiento de su madre a finales del pasado año. "Me llamó mi hermano cuando la ingresaron en el hospital con un aneurisma, y apenas tres semanas después de su operación no fue posible que saliera adelante".

Replico parte de tu hilo en X, Javi, del hilo más emotivo que vi nunca. "Hoy el mundo es un poquito más gris, porque mi madre ya no está en él. Este es un homenaje a una madre excepcional".

"Si el amor se pudiera cuantificar, el mundo pesaría hoy bastante menos, porque mi madre era todo amor. Amor por sus hijos, su marido, su familia, sus muchos amigos y casi cualquier persona que se cruzó en su vida".

"Mi mayor éxito no ha sido crear Erasmusu, ha sido conocer a Emilio (Nicolás)", su alter ego en el mundo del emprendimiento y cuya relación se forjó a fuego y sin barba en el instituto.

"Es clave en mi vida, le quiero muchísimo, le respeto y siempre pondría la mano en el fuego por él". Añade, "tenemos una relación de amistad e invertimos conjuntamente en algunas startups y siempre con vistas a montar algún nuevo negocio juntos porque es muy trabajador, hornazo y humilde".

Para Emilio, "Javi es una buena persona, amigo de sus amigos, con ganas de aprender y algo cabezoncico", lo dicho. "Sin él, habríamos tirado la toalla con Erasmusu más de una vez, gracias a su profesionalidad negociamos muy bien la venta con la gran baza de que teníamos ganas de seguir solo nosotros".

Ambos vivieron de primera mano el gran colofón de muchos de los que inician un proyecto empresarial, vender su empresa. Fue en 2018, la compradora; Spotahome, del referente Alejandro Artacho.

Javi López, antes de nada, puntualiza, "vender la empresa no puede ser el fin, emprender es vocacional, porque te gusta crear proyectos, no podemos estar obsesionados con este fin. Si tu motivación es la venta, te falta motivación con lo que haces, hay que estar enamorado de lo que se hace, ser un friki, es algo vocacional".

Al lío. Fue un proceso largo y tedioso. No en su match con Spotahome y con Artacho, con el que guarda una gran relación. "Estuvimos en varios procesos de casi compra con otras startups muy interesadas, como unitplaces, nespick, student.com. Aprendimos mucho, hasta tuvimos la sensación de que se aprovecharon de nosotros". Learning by doing.

Pero todo cambió "cuando conocimos a Artacho. Nos caímos bien y fue una venta fructífera. Siempre vinieron con humildad y tras un noviazgo de un año se consumó el proceso".

Dicen las malas lenguas del ecosistema que fue una venta de varios millones de euros. "Yo pienso que fue rentable para ambos, ya que Erasmusu les propiciaba un tráfico que convertía en reservas en su plataforma, y dos años después nuestra plataforma estaba facturando el doble de cuando la vendimos". Pero llegó la covid…

"Me siento afortunado porque fue una buena venta, y en lo personal te da una gran tranquilidad a nivel económico". Pero Javi, tú no eres tranquilo. Quizás por eso, es ahora un business angel activo, que busca "los buenos negocios" y al que le cuesta invertir en "startups que no estén facturando al menos 3-4k al mes, o que tengan 10-15 clientes".

Para Javi López, "lo segundo más importante" es el equipo y lo que hace posible el equipo. "Que sean buena gente, máquinas, que se lleven bien entre ellos". Y el emprendedor, "me puede pasar que no esté facturando si es alguien que ya ha creado al menos dos o tres empresas". Sus tickets medios "giran entre los 5 y los 15k de euros".

Emprendedores máquinas. Entonces es cuando aparece la figura del gran Goiko Lloret, CEO de Growpro, del que Javi admira "la energía que tiene, es un cohete". Invirtió en ella, además "por su gran parecido con Erasmusu", y en pleno covid, momento complicado para esta startup, "en la que vi una oportunidad". Hoy es una bonita locura que ha sido invertida en su última ronda por el prestigioso K-fund de Arrola.

Goiko define a nuestro inversor como "comprometido, con conocimiento, que me apoyó mucho cuando he tenido que tomar decisiones complejas dentro de la empresa. Me gusta de él que está un poco chalado y siempre tiene ideas nuevas. El pack Emi + Javi es lo más", irónico estratega. "Estáis sentados sobre una mina de oro y lo peor es que ni lo sabéis", le dijo el business angel al emprendedor noqueado en el ring pandémico.

La callada Yuvod, también está entre las favoritas de sus invertidas, que cerró una ronda de cuatro millones este mismo año. Su CEO, Ricardo Tárraga, "es una persona excepcional, trabajador constante, resiliente y humilde". Fue de mis primeras inversiones y llegué a ella gracias a Alex Bryszkowski.

Tárraga responde a la llamada. "Como persona, Javi es de 10, como inversor de 20. Siempre intenta ayudar y deja trabajar". Es smartmoney, "aporta contactos o nuevos inversores, y su principal virtud es que no toca nada, deja que conduzcas tu siempre el coche". Eso sí, "cuando le pides un meet te da consejos para aburrir". Su peor manía, "que siempre me llama para ver cómo va la empresa el día que salgo de vacaciones, ¿casualidad?".

Sus últimas inversiones, como BA activo que es, han sido en Leonardo.ai (IA Generativa), Zenrows.com (web scrapping), TuTrocito (muebles a medida) y Berto's Milanesas (cadena de restaurantes). "Como ves, le tiro un poco a todo, siempre y cuando considere que pueden ser buenos negocios y que estén haciendo cosas interesantes".

Lector empedernido es fanático de La historia interminable, "lo he leído siete veces y lo voy a volver a hacer". Fantasía y surrealismo, sus grandes pasiones, "llevaré más de 300 o 400 libros de ciencia ficción". El último y que nos recomienda: Exhalation de Ted Chiang.

Viajero incansable "buscando el verde: bosques, musgo y frescor por la noche", estas semanas anda por Rusia, "mi mujer es de esa nacionalidad y no conozco a sus padres, aunque por desgracia no sea el mejor momento para hacerlo". Su lugar favorito es Japón donde vivió tres meses, y de su Murcia natal: "me encanta, aunque no paso mucho tiempo por aquí".

La imagen generativa que dibuja mi mente sobre Javi López al otro lado del meet mientras le entrevisto es con su bata, acompañado de su inseparable Akhira, que “ya es parte de la familia. Está hecho a mí mismo". Es fantástico Javi.

