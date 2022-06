Vaamonde (Data4): "Hay aeropuertos construidos que no se han inaugurado, con los CPD puede pasar lo mismo"

"Siempre digo que el centro de datos es como el aire: si está ahí no te das cuenta, pero si falta lo notas enseguida". Así resume Juan Vaamonde, director de Data4 en España, la importancia de este tipo de instalaciones.

El directivo explica en una entrevista a D+I que los CPD son "el pilar fundamental del estilo de vida digital" que domina la sociedad y que se basa en una gran cantidad de aplicaciones que funcionan gracias a ellos. "Si fallan, es un drama".

La conversación con este medio tiene lugar durante una visita al campus de data centers que la firma tiene en Alcobendas, un municipio perteneciente a la Comunidad de Madrid que se ha convertido en una de las localizaciones más demandadas para el desarrollo de este tipo de infraestructuras.

En concreto, Data4 dispone de un centro de datos operativo en esta localización desde finales de 2021; otro que está en construcción y tiene previsto abrir sus puertas en octubre de 2022 y un tercero cuyas obras empezarán en septiembre de este ejercicio. Todo ello debido "al buen funcionamiento del mercado" y a la "buena acogida de la ubicación".

"No nos hemos ido a poner un data center al Polo Norte, que era la tendencia que había antes, sino que lo hemos hecho muy cerca de Madrid", señala.

Centro de datos de Data4 en Alcobendas Data4

Vaamonde cuenta que la decisión sobre la localización de los CPD estuvo marcada por la posibilidad de estar cerca de sus clientes potenciales y de "núcleo de comunicación importante", aunque también precisa que tuvo que ver "la facilidad" que les dio el ayuntamiento local, "un valor añadido".

Aún así, el directivo admite que ha sido un proceso "muy complejo y caro", especialmente en la fase de acceso a la electricidad, ya que en su caso el campus se alimenta de tres subestaciones diferentes con ocho líneas.

"Esto supone sobrecostes y dificultades, pero también una ventaja que es que, para que nosotros nos quedemos sin potencia, el norte de Madrid tendría que estar en un apagón generalizado, algo que no se ha visto ni en Filomena", cuenta.

Más allá de las características concretas, Vaamonde precisa que una de las puntualizaciones que terminó por definir su asentamiento en este punto concreto fue el diseño "de forma radial" de España que parte de la capital y en base a la cual "se han ido asociando diferentes tipos de infraestructuras" como la fibra, los gasoductos o las autopistas.

"Al final, la geometría ayudó a que Madrid se convirtiese en un hub", afirma el experto.

Una historia que se remonta a 2007

No obstante, el directivo de Data4 cuenta que la importancia de España dentro del mercado de CPD no es reciente, sino que se remonta a 2007, cuando surgió la primera ola de adopción del cloud y los grandes players se empezaron a fijar en el país para traer sus infraestructuras.

Entre ellas, destacan algunas de las big tech como Meta, que ha anunciado una región cloud en Talavera de la Reina, o AWS, que tiene previsto abrir la suya a finales de 2022 en Aragón.

Según Vaamonde, estas firmas pueden establecerse fuera de la capital debido al gran poder de convocatoria que tienen, ya que son capaces de movilizar con ellas a sus clientes, una opción que las compañías más pequeñas no pueden contemplar.

Centro de datos de Data4 en Alcobendas Data4

En su caso, aunque precisa que aún tienen pendientes la apertura de dos nuevos centros de datos en su campus en los próximos meses, no descartan la expansión dentro de la misma localización o fuera de ella.

"Queremos seguir creciendo", afirma."“Estamos evaluando también otras opciones porque, en algún momento, ese mercado regional entrará también, lo complicado está en encontrar ese time to market".

Y es que, según apunta, un data center es un activo que puede tener entre 15 y 25 años de vida útil durante la cual hay diferentes ciclos de evoluciones tecnológicas. "Hay que tener cuidado porque si desarrollas un centro de datos para un producto particular, las diferentes generaciones informáticas pueden dejarlo obsoleto".

"Puede dejarlo obsoleto"

Vaamonde explica que ahora mismo hay una segunda ola de adopción, "un boom", en la cual muchas empresas han querido apuntarse al desarrollo de este tipo de infraestructuras, especialmente tras la proliferación de nuevas tendencias como la realidad virtual o aumentada, el metaverso o el 5G.

Aun así, advierte que la mayoría no se han parado a analizar la tipología de CPD que quieren construir, si existe o no aplicación en la localización elegida, la forma de refrigeración o la infraestructura necesaria.

"Diseñar un data center para un producto que funciona ahora mismo e intentar implantarlo en un región en la que aún no hay demanda, puede dejarlo obsoleto", explica. "Hay centros comerciales o aeropuertos que se han construido y no se han inaugurado, a veces tengo la sensación de que con los data centers puede pasar lo mismo".

En este sentido, el directivo cuenta que hace unas semanas tuvieron a representantes de la Comunidad de Madrid visitando su centro de datos y, según explica, intentaron convencerles de no hacerse su propio CPD. "Ellos decían que lo amortizarían en 20 o 25 años, pero es que hace 25 años al Nokia 3310 le faltaban aún un par de años para salir, imagínate dónde estaremos dentro de otros 25 años", señala.

"Es difícil hacer infraestructuras pensando que es sota, caballo y rey", afirma.

A la par, Vaamonde destaca que otro de los problemas a los que se enfrenta la industria en estos momentos es la subida del precio de la energía, que supone alrededor de un 30% del total de la cuenta de resultados de las empresas, de acuerdo con los cálculos de Data4.

El directivo explica que el único punto bueno de esta situación es la reducción de los plazos de amortización en las inversiones en energías renovables, que ha pasado de ser entre cinco y siete años a situarse "en un par".

"Tenemos que buscar la forma de ser más independientes de la energía del exterior", señala. "España está muy bien posicionada porque tiene ese mix donde caben la eólica, la solar… Hay que aprovecharlas".

Un péndulo anticipado por EEUU

Preguntado por el futuro, Vaamonde apunta que tiene la mirada puesta en Estados Unidos, una región que cree que avanza las tendencias que se reproducirán en el resto de países en los siguientes años. Para él, la situación que domina en la región americana es clara: "Es un péndulo".

"Por un lado, está la mentalidad de 'no me fío de la nube, lo quiero todo on premise', lo que hace que todo el mundo apueste por montarse su propio data center, especialmente las empresas de mayor capacidad", explica. "Por otro, está la de 'esto de la informática es carísimo, tengo que cambiar cada tres años, me sale más barato irme a la nube'".

El experto explica que España está ahora en la parte de la adopción de cloud, pero precisa que, si se atiende a los movimientos ocurridos en EEUU, lo más probable es que las firmas se den cuenta de que "no todo puede ir a la nube", por lo que en los próximos años virará ligeramente hacia el otro extremo.

"Estamos en esa ola en la que hemos dotado de capacidad al mercado español, de jugadores, y habrá que ver cuánto tarda en absorber esa capacidad y que empiece el péndulo a ir hacia el otro lado", señala.

No obstante, Vaamonde cree que la clave está "en el mix". "Ni todo tiene que ser on premise, ni todo cloud, lo importante es encontrar el equilibrio", afirma.

Centro de datos de Data4 en Alcobendas Data4

Asimismo, el directivo precisa que otra de las líneas marcadas por EEUU es la necesidad de atraer y retener talento, ya que el país americano "hace años" que depende del ejército para cubrir la demanda que tienen de personal porque "no hay perfiles disponibles".

A esto se suma la "ola de jubilaciones" que vendrá en los próximos años de los expertos que empezaron a desarrollar los data centers en sus orígenes, lo que ha generado "un temor enorme a la pérdida de ese conocimiento".

Por ello, Vaamonde señala que hay que anticiparse y apostar por los perfiles a nivel nacional de las carreras STEM. "Hay que atraer talento a la industria", concluye.

