Arsenio Otero (Celonis): "Ahora es el momento de eliminar las deficiencias heredadas de la digitalización"

Arsenio Otero dedicó nueve años a Salesforce, el gigante del CRM. En esta multinacional ascendió con gran celeridad, hasta llegar a una posición que muchos envidiarían: director de operaciones internacional de la compañía. Pero Otero sorprendió a propios a ajenos cuando, en 2020, decidió seguir los pasos de su también compañero Miguel Milano y abandonar esta fulgurante carrera por una apuesta a todo o nada por una empresa en plena pujanza, pero de tamaño notoriamente inferior: Celonis.

"Honestamente estaba encantado en Salesforce y tenía una proyección muy buena, como responsable de todo el negocio internacional. Pero creo que hay oportunidades y momentos en los que una compañía puede cambiar el paradigma de software", reconoce Arsenio Otero, ahora COO de esta firma, en entrevista con D+I.

Suena pretencioso, pero el directivo justifica su afirmación con una valoración indiscutible sobre la evolución de la transformación digital.

"Somos la pieza que faltaba para obtener valor en los procesos de digitalización. Desde los 80 hemos ido incorporando diferentes sistemas, desde las bases de datos en mi época de Oracle hasta cómo conectar con el cliente, que es lo que viví en Salesforce. Sin embargo, las empresas han invertido 400 o 500 millones en digitalizarse, pero no han obtenido la promesa de la digitalización", detalla Otero.

Entra en juego la minería de procesos, con el propósito único de eliminar ineficiencias, repensar la forma de trabajar de las distintas aplicaciones y optimizar las inversiones realizadas en sistemas tecnológicos ya existentes.

"Todas esas etapas han sido importantes y han añadido valor. Pero al final los procesos no son únicos, debemos conectar muchos sistemas diferentes para poder aprovechar los datos, encontrar las evidencias y actuar sobre ellas", añade el ejecutivo español. "Hasta ahora hemos construido las carreteras de la digitalización y hemos puesto coches y bicicletas sobre ellas. Pero ahora necesitamos alguien que nos guíe, un copiloto prodigioso en los datos".

Con 2.000 clientes, todos ellos de gran tamaño, Celonis ha ido creciendo como la espuma. La empresa nació en 2011 cuando tres estudiantes universitarios mejoraron el despliegue TIC de una pequeña emisora de televisión y radio en Alemania. Desde este pequeño proyecto -que permitió bajar de cinco a un día el tiempo necesario para resolver cualquier problema técnico-, la compañía ha ido creciendo a un ritmo de tres dígitos y cuenta ya con más de un millar de trabajadores en todo el mundo.

Dónde está la magia

El discurso manifestado hasta ahora es ambicioso pero, ¿cómo se concretan esas mejoras de procesos en las empresas del día a día?

Arsenio Otero menciona algunos ejemplos en el ámbito financiero (reduciendo las facturas duplicadas, simplificando las condiciones de pago o evitando errores en el pago en monedas incorrectas), del cliente ("hay clientes que esperan más de doce días para confirmar una orden"), de contactos ("más de un 20% de los leads que se han perdido no han sido asignados a nadie para que gestionen esas oportunidades") o de gestión del inventario ("una de cada cinco órdenes es cancelada porque no había stock").

"Son temas que son muy transversales a todas las industrias. Una vez que vemos las señales de posibles ineficiencias, podemos automatizar distintas acciones mediante machine learning y crear alertas ante cualquier problema", explica el ejecutivo de Celonis.

Para un neófito en minería de procesos podría parecer que estamos ante una tecnología que viene a equiparar la labor clásica de una consultora tecnológica, léase Deloitte, Accenture o KPMG. ¿Cuál es la diferencia entre estas labores ya asentadas y lo que Celonis propone al mercado?

"Al final lo que hace una consultora es una foto fija de los procesos que tienes en ese momento. Pero los procesos están vivos, continuamente están cambiando", afirma Otero. "Esas consultoras son nuestros partners, porque podemos complementar sus entrevistas con las que imaginaban los fallos de una empresa mediante una tecnología que realmente nos permite entender todos los procesos, en tiempo real, ayudando a tomar decisiones y realizar simulaciones sobre lo que implicarían determinados cambios en la compañía".

Arsenio Otero va más allá: "Cada vez vemos más empresas que saben que sus procesos necesitan mejoras y de eficiencia. Saben que sus procesos están rotos, pero no saben ni dónde ni qué se puede hacer. Por eso siempre digo que nuestro mercado es tan grande como la eficiencia empresarial en sí misma".

El GPS de la transformación digital

Celonis está muy enfocada en esa parte de gestión de procesos y conseguir la excelencia y eficiencia. Pero con esa visión completa que tiene de todo el funcionamiento de cada organización, cabe preguntarse si la enseña planea ampliar más patas de negocios aprovechando esta información privilegiada.

"Tengo un cliente que me ha dicho a la cara que somos el cerebro de su compañía. Juro que son palabras textuales", admite Otero. "Somos la pieza que le falta a la digitalización y creo que tenemos una oportunidad para ser el lado derecho del cerebro, el operacional".

Un cerebro en el que no sólo hablamos de trazar una radiografía del estado del arte de la tecnología en la empresa, sino que también añadimos la capa de acción, de ejecución mediante inteligencia artificial. Máxime, añade el directivo, cuando vayamos conectando "procesos fuera de la empresa, con los proveedores, socios y clientes". "Ahí es donde el impacto va a ser mucho mayor y lograremos un mundo mucho más eficiente", concluye.

El mayor unicornio europeo

Arsenio Otero no se fue de Salesforce a una aventura alocada, sino al que ya está considerando como el gran unicornio europeo. Valorada en más de 11.100 millones de euros tras su última ronda de financiación en verano de este curso, Celonis tiene un plan de expansión y crecimiento ambicioso para los próximos meses.

"No sólo son grandes inversores, sino también líderes empresariales y emblemáticos que nos ayudarán a seguir con nuestros planes de crecimiento. Queremos llegar a más empresas y tener una propuesta más robusta a la hora de conectar datos", afirma Otero.

La estrategia comercial, detalla el directivo, pasa por apostar "por los grandes mercados europeos" (incluyendo la apertura de un centro de excelencia en Madrid), así como el mercado norteamericano.

"Después de quince años viajando por todo el mundo, me he dado cuenta de aquí tenemos un talento y unas capacidades que no están siendo aprovechadas. Como no tenemos intereses fiscales para instalarnos en países como Irlanda, fue relativamente sencillo mostrar este potencial. Unas 250 personas, de todo el mundo, trabajan en este centro donde contamos con equipos de ingeniería, producto y todo el grupo de marketing digital", concluye.

