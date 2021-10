Sensores, inteligencia artificial o 3D: así ayuda la tecnología a reparar motores eléctricos de hasta 50 toneladas

El distrito madrileño de San Blas-Canillejas acoge desde mediados del siglo XX el polígono de Julián Camarillo. En sus calles conviven las tradicionales naves de empresas industriales que llevan años en la zona o los solares de fábricas que decidieron alejarse del centro de la ciudad, con edificios de oficinas más modernos, creando así un barrio que aúna industria, tecnología y negocio.

Y entre las muchas empresas que tienen allí su sede se encuentra la compañía de ingeniería ABB, una muestra de esa unión tan fructífera que existe hoy en día entre industria y tecnología y de cómo la innovación puede hacer que una empresa industrial con más de 100 años de presencia en nuestro país sea puntera en la industria 4.0.

En estas instalaciones, además de los servicios centrales de ABB en España, también se encuentra su e-Motion Center, un espacio dedicado al diagnóstico, mantenimiento y reparación de motores y generadores eléctricos, en el que la alta tecnología se combina con el trabajo manual y minucioso que llevan décadas realizando sus profesionales en este enorme taller.

El centro, que ha podido visitar recientemente D+I, se extiende a lo largo de más de 3.000 metros cuadrados y al año repara alrededor de unas 150 máquinas, principalmente maquinaria de gran tamaño. En él, más de 30 ingenieros altamente cualificados prestan asistencia a clientes de más de 20 países, aunque están abiertos a trabajar para compañías de cualquier parte del mundo.

En esta instalación se realizan todo tipo de labores, desde arreglos a pequeños motores hasta grandes reparaciones que suponen la reconstrucción total de un equipo o la aplicación de técnicas de tecnología inversa.

Un trabajador en el e-Motion Center de ABB. FOTO: ABB

Esta actividad permite, por ejemplo, alargar la vida de motores y generadores, así como reducir las paradas no programadas, en diferentes industrias, como la marina, la química, la eólica, generación o tracción. Además, el centro cuenta con soluciones digitales de diagnóstico y mantenimiento con una capacidad de más de 50 toneladas; así como soluciones de servicio en planta de cliente.

El e-Motion Center de Madrid no es un taller de nueva creación, sino que tiene ya más de 50 años de historia. Una larga experiencia que aporta a esta instalación un grado de conocimiento de la actividad de reparación y mantenimiento de motores y generadores eléctricos prácticamente único en el sector, ya que además es de aplicación en numerosos sectores industriales.

Tecnología y experiencia

Un conocimiento que ha ido siempre de la mano de la innovación, que ha guiado los 100 años de presencia de ABB en España y que está detrás de la fuerte inversión que ha hecho la empresa por dotar a este centro de la más alta tecnología, como sensórica, Big Data, inteligencia artificial (IA), sistema de reparación en remoto o 3D.

Caminando por sus instalaciones se puede ver cómo los trabajadores emplean escáneres 3D para obtener una reproducción exacta de una máquina para analizar los datos de la misma y, por ejemplo, compararla con el modelo original para detectar posibles fallos. Un objetivo al que también puede ayudar el análisis de toda la información que proporcionan los sensores instalados en la maquinaria.

Reparación y reacondicionamiento de bobinas en el e-Motion Center de ABB

Asimismo, en el taller disponen de soluciones punteras como la visualización y escaneo de trabajos en remoto, que hacen que ya no sea necesario trasladar equipos para hacer reparaciones. Y en remoto también pueden, por ejemplo, observar los clientes y operadores los trabajos que se hacen en la enorme plataforma de ensayo que tiene ABB en este taller, todo ello gracias a una digitalización que se realizó en solo tres semanas.

De hecho, el sistema de reparación en remoto resultó ser esencial durante los meses de confinamiento, a raíz de la pandemia provocada por la Covid-19, para garantizar el suministro de energías a hospitales, residencias y hogares, así como a las industrias esenciales.

La innovación, en el ADN de ABB

Durante la visita al centro, D+I pudo conversar con el presidente de ABB España, Marc Gómez, quien recalcó que la innovación y, por lo tanto, la digitalización "están en el ADN de la compañía". Así, resaltó que en ABB llevan más 40 años digitalizando procesos, una filosofía en la que se enmarca la "puesta al día" del e-Motion Center con las últimas tecnologías que se ha llevado a cabo durante los últimos cinco o seis años con importantes inversiones, tanto en capital como en recursos humanos.

En este sentido, explicó que la estrategia digital de la empresa se basa, en primer lugar, en un pilar "muy fundamental" como es la base instalada y el acceso al mercado que tiene la compañía, así como en el conocimiento de los procesos que ha ido adquiriendo en esos 100 años de presencia en España.

A estos se suma, la apuesta por la sensórica desde hace 40 años, que les permite acceder a una cantidad enorme de datos, que sirven para tomar decisiones gracias tanto a ese conocimiento adquirido a lo largo de ese siglo de historia como al uso de inteligencia artificial.

En resumen, Gómez señaló que la estrategia digital de ABB se sustenta en ese "círculo virtuoso" que supone acceder a los datos, obtenerlos, ser capaces de interpretarlos, tomar decisiones y volver a mejorar el proceso.

Sala de control de la plataforma de ensayos del e-Motion Center de ABB

Sin embargo, el presidente de ABB en España aseguró que la innovación no para aquí y anticipa que la clave el futuro está en al "hibridación de tecnologías" que permitan dar soluciones a problemas concretos, que es como entienden en la compañía industrial la innovación. Además, añadió que la empresa también tiene la masa crítica necesaria para poder seguir haciendo las inversiones necesarias.

Otro de los puntos claves de este centro es su personal. Según el directivo, en la compañía desde siempre han invertido muchísimo en formación, en revisión continua, en actualizar los equipos y en tener a "los mejores" en plantilla.

"La gestión del talento es probablemente, sin lugar a dudas, uno de las principales objetivos que tiene cualquier líder de organización, y nos esforzamos en tener el mejor de los talentos y desarrollar el que tenemos dentro de casa para poder dar el servicio a nuestros clientes que se merecen", afirmó.

En esto este esfuerzo, ABB está además acompañada de los "mejores socios", como pueden ser Microsoft o IBM. Gómez señaló que "la era del llanero solitario ya se acabó" y es imprescindible colaborar con aquellos que pueden complementar tu labor, ya sea dentro o fuera de la compañía, sus clientes o instituciones.

La receta de la digitalización

Por otro lado, Gómez detalló lo que en ABB consideran "la receta para la digitalización": abordar un problema concreto y acotado al que buscar una solución que sea "escalable". Además, incidió en la importancia de que el proceso se desarrolle "de principio a fin", destinando a él los recursos tanto económicos como humanos que sean necesarios.

Así, defendió que con esta aproximación a la digitalización se elimina esa idea de que hay que invertir "montañas de dinero" en ella y los avances tecnológicos se utilizan para algo que genera beneficio directo para la empresa, como es revolver un problema real.

Puente grúa exterior del e-Motion Center de ABB. FOTO: ABB

En contexto, apuntó que existe un "viento a favor" en cuanto a la adopción de las nuevas tecnologías y de la digitalización, pero es necesario eliminar esa idea de que se trata de futuro y no de presente. "Ese es el gran reto y eso es lo que a veces la gente no acaba de ver; que la solución existe ya y que está disponible", afirmó Gómez, quien incidió en que la barrera no está en la tecnología, sino en su adopción.

Un gran reto que tiene su principal foco en la pequeña y mediana empresa (pyme) española, ya que los consejeros delegados de las grandes empresas saben perfectamente lo que es la digitalización. En cambio, Gómez remarcó que el problema es cómo hacer que todo el tejido industrial sea mucho más productivo y, en este sentido, apuntó que la tecnología permite aumentar la productividad de manera exponencial y hacerla mucho más sostenible.

Beneficios de la digitalización

Por otro lado, Gómez apuntó que, además de los beneficios que se da por descontado que aporta la digitalización, como la calidad del producto, la mejora de la productividad o el cambio de modelo de negocios, una de sus mayores aportaciones es la flexibilidad que permite a la hora de hacer frente a la demanda de los consumidores.

"Los procesos industriales tiene que ser mucho más flexibles y eso solo se puede lograr a través de procesos absolutamente digitalizados que te permiten hacer una producción absolutamente personalizada al punto de la demanda que tienes en ese momento", afirmó.

El otro gran beneficio es que la digitalización ayuda a las empresas a alcanzar su objetivo de ser "mucho más sostenibles" económica y medioambientalmente. Y es que, como destacó Gómez, cualquier inversión que se haga en sostenibilidad es económicamente rentable.

En este contexto, apunta que uno de los grandes factores para lograr esa sostenibilidad y esa rentabilidad está justamente en la eficiencia energética, de ahí la apuesta del e-Motion Center por la tecnología. Y es que el 96% del coste de la vida útil de estos motores es el que corresponde al consumo de energía.

Sigue los temas que te interesan