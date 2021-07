Las innovaciones presentadas en el 4YFN salvan la edición postpandemia del MWC21

Las startup pusieron el fervor, la ilusión y mucha innovación en la edición postpandemia del Mobile World Congress (MWC), celebrado esta semana en Barcelona. Los grandes, pocos, que se apuntaron a un todavía incierto escenario sanitario, mostraron en sus stands, infraocupados en cuanto a personal y público asistente, poca o ninguna novedad, dejando para el escenario virtual estas cuestiones. Porque la atípica edición del MWC21, nunca celebrado en época estival, se presentó en formato híbrido.

Aún y así fueron escasos los speakers de primera línea que aportaron su visión, presencial o virtualmente, sobre el despliegue masivo del 5G y como afectará a tecnologías que la esperan para dejar de ser definitivamente emergentes, como la Internet de las cosas (IoT), el blockchain, la holopresencia, la conducción autónoma o la atención sanitaria en remoto.

Otros temas destacados de esta edición al ralentí fueron, entre otros, el gran desarrollo de plataformas cloud agregadoras de múltiples tecnologías, el despegue del sector ehealth, la movilidad sostenible, la tecnología inclusiva, las ciudades inteligentes, la ciberseguridad o la carrera espacial, con la promesa incluida de la vedete del evento en formato virtual, el físico y magnate Elon Musk, de lanzar una gran constelación de satélites para ofrecer conexión a los lugares más inaccesibles del planeta.

Un espacio reservado para un stand en el MWC

Pero lo cierto es que el evento lo salvó el 4YFN, el ecosistema de empresas emergentes hasta esta edición concentradas en los pabellones de Fira de Barcelona en plaza España, que por primera vez se ubicó en el hall 2 del recinto ferial del Hospitalet de Llobregat, sede oficial del MWC Barcelona. Y el estreno al lado de las empresas de la Champion League de las telecomunicaciones fue todo un éxito y acaparó el interés de los asistentes.

Imposible narrar todas las novedades tecnológicas de los más jóvenes del evento. Destacar que, en el pabellón de España, Spot era la atracción principal. El robot en forma de perro de gran tamaño de Boston Dinamics fue presentado por su partner gijonés Alisys, que tiene en la robótica uno de sus ámbitos de negocio.

Un robot vigilante

Spot, con sus cuatro cámaras, entre ellas una de infrarrojos y otra 360º, tan solo necesita cobertura para el móvil para conducirlo en remoto. Entre sus principales funciones está la de vigilancia y seguridad industrial, y también la de servir de base de carga para transportar drones.

Aumenta Solutions, de Barcelona, es otro de los ejemplos de tecnología innovadora. Presentó sus videos volumétricos capturados con 100 cámaras, que ofrecen una sensación de volumen extraordinaria, destinados a la formación, el mantenimiento de maquinaria, la seguridad o la asistencia en remoto.

Sorprendían los hologramas volumétricos interactivos que aparecen delante de los ojos ataviados con cualquiera de las gafas hololens para realidad mixta que existen en el mercado. Pero además, Aumenta Solutions crea QR volumétricos específicos, con aplicación incluida, para destacar elementos de construcción o artísticos. Acabados de llegar al mercado -nacieron en 2018-, están desarrollando actualmente un proyecto con la automovilística Nissan.

El sector salud estuvo más que bien representado. Startup conocidas, como Adan Medical o HumanITCare, tenían como vecinos de stand a otras que empiezan a destacar, como Exheus, surgida del programa The Collider de la Mobile World Capital Barcelona, que desarrolla test genéticos basados en ARN, que permiten obtener información real de lo que está pasando en nuestro cuerpo observando la actuación de los genes.

Innovación en salud

"Nos da una información mucho más concreta que los test basados en ADN y esto nos permite hacer recomendaciones para mejorar la salud a través de la nutrición o el ejercicio físico", afirma Teresa Tarragó, fundadora y consejera delegada de la firma.

Y también en el área sanitaria, aplicada a múltiples ámbitos de la salud, como la rehabilitación física y neurológica o las terapias dirigidas a tratar diversas patologías como el Alzheimer, por ejemplo. Ya en marcha en centros de referencia como el Hospital de la Vall d’Hebron de Barcelona o el Institut Guttmann, también se está utilizando en centros geriátricos de diversas poblaciones de España.

Workshop de realidad inmersiva de Broomx

Sorprendió a muchos asistentes la joven Psicología VR (PVR), fundada por Jacinto y Luis Castillo (tío y sobrino) y el doctor Óscar García Algar, director del área de Maternidad del Hospital Clínic de Barcelona, también surgida del programa The Collider.

PVR ha creado una aplicación para el diagnóstico certero del TEAF (trastorno del espectro alcohólico fetal) y ahora elabora escenarios terapéuticos con realidad virtual y guante hápticos para tratar diversos trastornos neurocognitivos en niños y adolescentes.

O también la madrileña Zoundream, que propone un software para la identificación de los llantos de los bebés, en el que también están implicados profesionales del Clínic de Barcelona.

Y no faltaron tampoco startup dedicadas a conquistar el espacio con minisatélites, como Hydra Space, una joven emergente todavía en proceso de constitución del parque Go Space de la Universidad Carlos III de Madrid. "Fabricamos minisatélites (de 8 x 5 x 5 centímetros) para IoT, que ofrecerán conectividad allí donde no existe cobertura móvil", explica Félix Páez, mission manager de la emergente, que asegura que están a punto de mandar al espacio los dos primeros ingenios.

Discovery area en el 4YFN del MWC

No faltaron a la cita los principales centros tecnológicos y de investigación del país, venture builders tecnológicos de gran peso como The Collider, o incubadoras y aceleradoras en gran expansión, como Demium, que en tan solo los cinco primeros meses de este año su hub de Barcelona ha dado apoyo a siete startup hiperinnovadoras de diversos sectores con una inversión de su partner financiero, Think Bigger Capital Fund, el mayor fondo pre-seed de España y uno de los mayores de Europa, de casi un millón de euros.

Gracias a estos jóvenes talentos, el MWC21 sacó un aprobado justo y pone rumbo a una edición normalizada para el 2022. Esta ha sido triste, incluso en las opciones de entretenimiento, que fueron casi inexistentes y con un cartel mínimo, que ofreció el protagonismo a un rockstar de otros tiempos y momentos como Jon Bon Jovi. La gran industria de las telecomunicaciones tiene que mostrarse el 2022 acompañada, sin ninguna duda, del talento emergente.