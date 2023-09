The District: las soluciones habitacionales en las grandes ciudades marcan el futuro del sector inmobiliario

“Estamos convencidos de que la incertidumbre se va a diluir en los próximos meses”, asegura Juan Velayos, presidente de The District, el evento organizado por Nebext, que reúne en Barcelona inversores y empresas del sector inmobiliario durante dos días y medio.

En su segunda edición, el evento ha incrementado en un 47% las firmas expositoras, reuniendo a más de 274 firmas y, por primera vez, fondos soberanos, superando los 10.100 visitantes únicos de 34 nacionalidades distintas.

El incremento del precio del dinero es el causante de la ralentización que está viviendo el mercado, que también ha castigado la deuda de las empresas, “pero el sector intuye que se está llegando al techo de esta situación, y que a lo largo de los próximos meses tendremos claras las reglas del partido y esto, sin duda, hará retornar las inversiones. El mercado se reactivará pronto”, dice Velayos.

Tiempo de optimismo

Se espera el 2024 con optimismo y con importantes cambios. “Hemos pasado de ser un mercado residencial, basado en la compraventa de propiedades y algunos –pocos– alquileres, al gran espacio del living, de las soluciones habitacionales como el gran reto al que han de responder las grandes ciudades”, explica el presidente de The District.

El sector se prepara, pues, para dar respuesta a las necesidades habitacionales para cada momento de la vida de las personas. “La especialización se ha visto rápidamente en los extremos, como las residencias para estudiantes o las dirigidas a la tercera edad, pero también se debe dar respuesta a otras etapas vitales, como el coliving, los apartamentos corporativos o el senior living, entre otros”.

El área de las oficinas también está afectada por los cambios. Según Velayos, "las situadas en zonas céntricas, en entornos con buenas conexiones y adaptadas al nuevo mundo laboral, no deben tener ningún temor, pero aquellas que han quedado envejecidas o en entornos no apropiados, necesitan reposicionarse”.

Por tanto, la especialización provocará sufrimiento en el inmobiliario pasivo. “Ya no se trata de comprar y vender, o alquilar. Habrá que operar o estar cerca de las operaciones. El coste del capital está cambiando el sector, los intereses se han incrementado mucho en poco tiempo y esto obligará a reestructurar la deuda”, alerta Velayos.

Espacios sostenibles y flexibles

El impacto sobre el medioambiente ha estado presente en los cinco escenarios simultáneos de The District, que han ofrecido 270 sesiones por las que han pasado casi 400 expertos en diferentes materias. En este sentido, el presidente del foro inmobiliario destaca que el impacto de la sostenibilidad debe formar parte de la estrategia de las empresas, “porque las inversiones y la financiación no se dirigirán a aquellos que no la tengan en cuenta. Los activos no serán líquidos si no contemplan las cuestiones de medioambiente y sostenibilidad. Esto está cambiando drásticamente el sector y lo seguirá haciendo”.

Resolver la falta de suelo, flexibilizar los usos o su reconversión y ajustar la normativa a las necesidades del sector y la población son escollos que las administraciones deben abordar, “porque después del despropósito de la nueva ley de vivienda, aquellas comunidades autónomas que decidan no aplicarla serán las que acertarán”, apunta Velayos, que insiste en que “el capital del sector es paciente y de largo plazo, pero hay cuestiones que deben zanjarse cuanto antes mejor”.

En esta segunda edición de The District se repitieron los incidentes que ya tuvieron lugar el pasado año. Aunque con menos intensidad, algunos visitantes se vieron increpados, y pintados, por manifestantes que protestaban contra la gentrificación de las ciudades.

“Pero este año nos hemos visto apoyados por el ayuntamiento de Barcelona y su alcalde, Jaume Collboni, cosa que no sucedió en la pasada edición”, afirman a dúo Velayos y Albert Planas, director general de Nebext. “The District se queda en Barcelona y ya estamos pensando en la tercera edición”, concluyeron ambos.

