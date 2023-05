S. Fabregat (F4F): "El 'foodtech' seguirá siendo este año uno de los principales destinos de la inversión en tecnología"

La alimentación del futuro está en marcha y el sector foodtech español tiene mucho que aportar a este reto de nuestro tiempo. Hay que garantizar el sustento de una población mundial que en constante crecimiento con la amenaza del cambio climático como telón de fondo.

La tecnología vuelve a convertirse en elemento prioritario de la ecuación que debe guiarnos hacia un modelo productivo eficiente y respetuoso con el medio ambiente, donde el talento y el potencial de las startups agrifoodtech españolas será clave.

La feria F4F - Expo Foodtech reunirá del 16 al 18 de mayo a los protagonistas de este ecosistema en una tercera edición que aspira a reunir a más de 7.000 profesionales de la industria agroalimentaria en Bilbao y más de 450 expertos nacionales e internacionales.

Robótica, inteligencia artificial, la transición a la industria 4.0, la mejora de la sostenibilidad en la industria alimentaria y la demanda de nuevos alimentos plant-based son solo algunos de los contenidos que convertirán al evento F4F - Expo Foodtech en epicentro de este sector un año más.

D+I conversa con su director, Sergio Fabregat, en puertas de la edición de este año para ahondar en el momento crítico que atraviesa este sector y el papel que desempeñan las empresas españolas.

El sector foodtech ha demostrado su fortaleza y capacidad para seguir atrayendo inversión en medio de un ‘invierno inversor’ en el sector del emprendimiento mundial. ¿Cuáles son las perspectivas para 2023?

El sector foodtech ha demostrado una gran fortaleza en los últimos años y se espera que continúe creciendo en el futuro cercano. A pesar de los desafíos económicos globales que surgieron en 2022, ha sido capaz de mantener su atractivo para los inversores y ha seguido atrayendo importantes inversiones.

Según la consultora Grand View Research, se espera que esta industria alcance los 515 mil millones de dólares en 2026, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 28,5% desde 2019 hasta 2026.

En cuanto a las perspectivas para el año 2023, se espera que el sector foodtech siga siendo uno de los principales destinos de la inversión en tecnología. La pandemia ha acelerado la adopción de soluciones tecnológicas para el sector, y se espera que la tendencia continúe en el futuro.

Se espera que el sector 'foodtech' siga siendo uno de los principales destinos de la inversión en tecnología en 2023

Además, la creciente conciencia social sobre la salud y la sostenibilidad está impulsando la demanda de alimentos alternativos y sostenibles, lo que representa una gran oportunidad para las empresas de la industria alimentaria.

Si ponemos el foco en nuestro país, el sector agroalimentario es clave para la economía española, ya que supone cerca del 10% del PIB nacional y, además, genera cerca de 2,7 millones de empleos, según el informe El estado del Foodtech en España 2022.

Y para ayudar a incentivar todavía más la inversión en el sector foodtech, en F4F – Expo Foodtech reuniremos a inversores y venture capital junto con las startups más innovadoras con soluciones para la industria alimentaria con el objetivo de dar a conocer todos estos proyectos capaces de transformar el sector.

Precisamente las tensiones con los suministros de algunos alimentos, a raíz de la invasión en Ucrania, han demostrado la importancia de contar con productores de proximidad, que apliquen modelos de producción sostenibles y ayuden al sector primario a responder a la necesidad de alimento de una población en constante crecimiento sin esquilmar los recursos naturales. ¿Qué papel está jugando en este reto la tecnología?

La tecnología ha sido una herramienta clave para ayudar a los productores de alimentos a responder al reto de alimentar a una población en constante crecimiento sin agotar los recursos naturales.

La tecnología ha permitido a los agricultores y productores de alimentos aumentar la eficiencia en la producción, reducir los costos y mejorar la calidad de los productos.

F4F - Expo Foodtech reúne a la industria tecnológica y alimentaria en una tercera edición con grandes retos.

Por ejemplo, la agricultura de precisión, que utiliza tecnología avanzada para monitorear el crecimiento de los cultivos, puede ayudar a los agricultores a tomar decisiones formadas sobre la aplicación de fertilizantes y pesticidas, lo que puede mejorar la calidad de los cultivos y reducir el uso de sustancias químicas.

Además, la tecnología también puede ayudar a los productores a mejorar la sostenibilidad de sus prácticas. Las soluciones tecnológicas, como la agricultura vertical y la acuaponía, pueden permitir a los productores cultivar alimentos en entornos controlados y reducir la cantidad de agua y tierra necesaria para producir los mismos.

Debemos tener en cuenta que La FAO estima que habrá que aumentar la producción de alimentos en un 70%. Este aumento de la demanda de alimentos debe satisfacerse en un entorno de cambio climático que está haciendo que haya menos tierra fértil y agua disponible para la producción.

En este mundo de desafíos, F4F – Expo Foodtech se ha convertido en un punto de encuentro para que las empresas alimentarias muestren casos prácticos, perspectivas, tendencias, nuevas tecnologías y soluciones para la sostenibilidad, la salud y la digitalización en toda la cadena de valor alimentaria.

El encuentro mostrará experiencias, además de nuevas tendencias y tecnologías para la sostenibilidad, la salud y digitalización de toda la cadena de valor

En F4F – Expo Foodtech, los profesionales asistentes encontrarán todo tipo de soluciones tecnológicas para la industria alimentaria, desde blockchain para una mejor trazabilidad, visión artificial para el control de calidad de los alimentos, herramientas de simulación para la reducción de costes, hasta soluciones de automatización, robótica, data analytics o inteligencia artificial.

¿Cuál es el posicionamiento del sector foodtech español en el mundo en relación con otros ecosistemas que están ayudando a construir la alimentación del futuro? ¿Cuáles son las alianzas naturales más férreas; con Latam, con Europa…?

El sector foodtech español es una de las industrias emergentes más interesantes del país, y está desempeñando un papel importante en la creación de la alimentación del futuro.

En los últimos años, ha habido un aumento en el número de startups de foodtech que se han creado en España, y se espera que este crecimiento continúe en el futuro. De acuerdo con el informe Estado del Foodtech en España 2022, elaborado por Eatable Adventures, nuestro país es uno de los ecosistemas más prolíficos de emprendimiento de Foodtech.

En términos de posicionamiento mundial, este sector está comenzando a ser reconocido como uno de los líderes en Europa, aunque todavía está un poco detrás de los líderes mundiales como los Estados Unidos y China.

Sin embargo, España tiene una fuerte presencia en el ámbito de la producción y comercialización de alimentos, lo que ha llevado a la creación de numerosas empresas innovadoras y disruptivas en el sector de la tecnología alimentaria.

España está empezando a ser reconocido como uno de los líderes en Europa, pero está aún un poco por detrás de EEUU y China

El Informe de la Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB), elaborado en colaboración con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación e ICEX España Exportaciones e Inversiones, destaca como en el año 2000 las ventas de productos alimentarios españoles a terceros mercados suponían solo el 28%, mientras que en 2022 pasaron a ser el 45%.

En cuanto a las alianzas naturales, Japón es un mercado al alza para la industria alimentaria europea y es por ello que este año es el país invitado de F4F – Expo Foodtech.

En este sentido, una delegación japonesa compuesta por más de 70 personas y 30 empresas niponas acudirán a F4F 2023 para presentar sus últimas soluciones en foodtech.

Además, en el congreso Food 4 Future World Summit también contaremos con un foro destinado a analizar los retos a los que se enfrenta el sector alimentario japonés.

Japón es un mercado al alza para la industria alimentaria europea y este año es el país invitado a F4F - Expo Foodtech

¿Cuáles son las grandes tendencias en foodtech que se verán este año en Food 4 Future?

Durante tres días, Bilbao volverá a convertirse en la capital mundial del sector foodtech dando a conocer en el BEC las últimas innovaciones y soluciones tecnológicas que están transformando la industria de la alimentación en todos sus segmentos.

Se estima que la implementación de tecnologías como la automatización, la robótica, la inteligencia artificial, el Digital Twin o la ciberseguridad, entre otras, ayudarán a incrementar un 20% la productividad de la industria alimentaria.

En este sentido, y con el objetivo de hacer frente a los desafíos que tiene el sector por delante, esta tercera edición de F4F – Expo Foodtech pondrá el foco en las últimas tecnologías y soluciones que ayudarán al sector a mejorar su competitividad.

La tercera edición del congreso Food 4 Future World Summit reunirá a más de 450 expertos nacionales e internacionales.

La automatización, las nuevas técnicas de procesado, ingredientes de nueva generación y sostenibilidad serán algunas de las principales temáticas protagonistas del congreso Food 4 Future World Summit.

Líderes de compañías como Coca-Cola, Danone, Pascual, Campofrío, The Kitchen Club, Glovo, Nestlé, y Eroski, entre otras firmas internacionales, compartirán sus experiencias y casos de éxito de aplicación de tecnologías como la automatización, robotización, o la inteligencia artificial, así como estrategias de innovación que están definiendo la nueva hoja de ruta de la industria.

Coca-cola, Danone, Pascual, Campofrío, The Kitchen Club, Glovo, Nestlé y Eroski serán algunas de las firmas que compartirán sus casos de éxito

Hablemos de la próxima edición de Food 4 Future y de lo que se va a poder ver en Bilbao del 16 al 18 de mayo. ¿Qué destacaría de la agenda y cuáles son esas grandes cifras de la convocatoria?

F4F – Expo Foodtech reunirá a más de 7.000 profesionales de la industria alimentaria: responsables de compras, jefes de planta y directores de producción de las principales empresas cárnicas, lácteas, pesqueras, de panadería, productos preparados, snacks, conservas y bebidas, que acudirán en busca de socio industrial o tecnológico para mejorar sus procesos de fabricación.

Además, bajo el lema Shaping the new rules of food, el congreso Food 4 Future World Summit descubrirá las últimas tendencias para la industria de la alimentación y bebidas.

Más de 450 expertos a nivel nacional e internacional abordarán las estrategias clave para hacer frente a los retos del sector y compartirán sus experiencias y casos de éxito en cuanto a la aplicación de la automatización y la robótica, la transición a la industria 4.0, la mejora de la sostenibilidad en la industria alimentaria y la demanda de nuevos alimentos plant-based.

Todo ello a través de diferentes agendas para cada segmento de la industria y perfil profesional, entre las que destacan el European Foodtech Nations Summit, que reúne regiones europeas pioneras en tecnología alimentaria para compartir sus estrategias de innovación y digitalización, y el EIT Food Innovation Forum, el foro anual de innovación organizado por EIT Food.

