10 vencedores para unos D+I Innovation Awards de récord

Un año más, el ecosistema digital y tecnológico ha acudido en masa a uno de los momentos más esperados, la entrega de los D+I Innovation Awards, unos galardones de prestigio, cuyos ganadores son elegidos por un jurado independiente, tras haber pasado el primer filtro del equipo editorial de D+I-EL ESPAÑOL.

El evento, celebrado este jueves en Espacio Bernabéu by Eneldo, en Madrid, ha congregado a casi 300 personas, que han vivido con emoción el momento en el que se han ido desvelando los nombres de los triunfadores de la edición de 2023 de estos galardones. Es, sin duda, la edición con mayor impacto de asistentes de todas las celebradas hasta la fecha.

Los discursos del presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL, Pedro J. Ramírez; de la secretaria de Estado de Digitalizacion e Inteligencia Artificial, Carme Artigas; del director de D+I, Alberto Iglesias Fraga; y del editor, Rafa Navarro, han abierto el evento.

Navarro remarcó que "para el escenario local, en el área de este país que se llama España, el enfoque y el clima deben ser colaborativos, porque las tecnologías son muy transversales y cada vez están apareciendo combinaciones más complejas".

Asimismo quiso enfatizar que "debemos invertir en tecnología, con el difícil reto de acertar entre un mar de opciones y, al mismo tiempo, sortear las crisis y alteraciones sucesivas de la economía".

Con los discursos, la emoción fue en aumento hasta que llegó el momento de conocer a los ganadores.

A continuación, presentamos a los premiados y los proyectos por los que han recibido este reconocimiento.

Mejor startup: MITIGA SOLUTIONS

Alejandro Martí, CEO de MITIGA. Alejandra Fernández, directora de Marketing Corporativo y RRPP en EVO Banco.

El cambio climático está en el centro de las preocupaciones de Mitiga Solutions, una startup que nació en 2018 como spin-off del Centro Nacional de Supercomputación de Barcelona con un objetivo muy concreto: crear una plataforma que traduce la complejidad de la ciencia climática en solamente un par de minutos. Con modelos matemáticos avanzados, inteligencia artificial y la computación de alto rendimiento, sus clientes pueden tener la capacidad de tener una visión global de los riesgos y comparar sus activos, detectando los más afectados por el cambio climático. Así les ayuda a tomar decisiones financieras más rentables, como hipotecas o inversiones.

Mejor aceleradora: SEEDROCKET

Calíope del Val, Manager de SeedRocket en Madrid, y Luis Prieto, director general de AMETIC.

Seedrocket se ha convertido en una de las aceleradoras más influyentes de Europa. Hace 15 años apostaron por ayudar a nacer e impulsar negocios incluso en el peor momento de la crisis. Más de 400 startups han pasado por sus instalaciones en este tiempo con una veintena de casos de éxitos de impacto a escala mundial, entre los que destacan Deporvillage, Escapada Rural, Marfeel, Habitissimo, o Captio entre otros proyectos.

Mejor inversora: LUIS MARTÍN CABIEDES

En la pantalla, Luis Martín Cabiedes.

Le definen como un "trabajador incansable". Luis Martín Cabiedes, de una manera casi casual, empezó a invertir en empresas tecnológicas en etapa de lanzamiento en 1998, primero como Business Angel y más tarde con su propia firma inversora. Ha realizado más de 200 inversiones en startups o pymes como Privalia, Trovit, o más recientemente BlaBlaCar, Indexa Capital y Repli SL. Como si fuera un mantra repite que "emprender no es levantar la pasta a un inversor, es ganárselo con clientes".

Mejor proyecto de digitalización en gran empresa: ACCIONA

Paula Pérez Sánchez, gerente de Transformación Digital de Acciona Agua, y Pedro J, presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL.

Acciona y Barbara han impulsado un proyecto para implementar modelos de inteligencia artificial que ayudarán a predecir los niveles de químicos en sus plantas de abastecimiento y depuración de aguas de manera remota. Y con los más altos niveles de ciberseguridad de este tipo de infraestructuras críticas. El sistema que surge de esta colaboración ha desarrollado modelos de predicción entrenados específicamente en la propia planta de Acciona que permiten monitorizar en tiempo real y de forma continua niveles de componentes químicos del agua hasta ahora imposibles de medir más que una vez al día.

Mejor proyecto de digitalización en pyme: LUXQUANTA

Vanesa Díaz, CEO de LuxQuanta, y David Francisco Blanco, secretario general de Red.es.

LuxQuanta es una spinoff del Instituto de Ciencias Fotónicas, que es una de las cuatro empresas del mundo que fabrica claves cuánticas de variable continua con componentes maduros, que se integran de manera sencilla en las redes ópticas convencionales. Criptografía cuántica made in Spain. La distribución de señales cuánticas, combinada con el procesamiento de datos de alta velocidad, permite que esta tecnología detecte a un intruso que intenta espiar el enlace de comunicación. Esto hace que la clave compartida sea ultrasegura y resistente contra el ataque de una computadora cuántica.

Mejor iniciativa de centros o parques tecnológicos: POLAR DEVELOPMENTS

Rafael Moreno Moreno, socio y jefe de Operaciones de POLAR Developments, y Víctor Calvo Sotelo, director general de DigitalES.

Polar Developments es una startup creada en 2018 cuyo objetivo es proporcionar innovadoras soluciones de ingeniería mecánica a diferentes sectores. Y su gran proyecto PolarGreen un sistema de energía solar portátil, toda una gama de estaciones fotovoltaicas portátiles que permiten contar con suministro eléctrico a partir de energía solar en cualquier parte del planeta. Han lanzado una gama de estaciones fotovoltaicas portátiles que permiten contar con suministro eléctrico a partir de energía solar en cualquier parte del planeta.

Mejor CIO del año: ANA CASACA

Ana Casaca, y Carlos González Luis, Socio de Sector Público y Advanced Technology de Crowe.

En un momento en el que la innovación está en el centro de las prioridades de Galp, Ana Casaca asume la responsabilidad de los diferentes proyectos de I+D de la compañía para acelerar la transición energética a través de sus cuatro centros de innovación, la aceleradora Coming Energies y el Estudio de Innovación. Es, además, una clara defensora de la cultura de innovación abierta y apuesta por la colaboración con startups en la validación de nuevas soluciones tecnológicas y modelos de negocio en un entorno real. Entre sus apuestas están el hidrógeno verde, los biocombustibles, la electrificación con baterías de litio o la energía fotovoltaica.

Mejor investigadora del año: ANA MARTÍNEZ

Ana Martínez y Carme Artigas, secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial.

Ana Martinez coordina a un equipo de investigadores del Centro de Investigaciones Biológicas ‘Margarita Salas’ del CSIC. Química orgánica de formación, química médica de profesión, su vocación por combinar vida y salud le ha llevado a volcar su conocimiento en desarrollar, descubrir y diseñar los fármacos que tendremos en el futuro. La investigación básica farmacéutica acelera el paso para conseguir curar, o al menos paliar, el Alzheimer, el Parkinson o la ELA que cada vez son más prevalentes.

Mejor proyecto en sector público: COMUNIDAD DE MADRID

Ana Ramírez, viceconsejera de Universidades, Investigación y Ciencia de la Comunidad de Madrid ; Laura Ortiz, secretaria técnica del equipo de coordinación del proyecto MADQUantum-CM; y Eva Labarta, Country Manager de Sector Público de AWS en España en España.

Madrid ha puesto en marcha un proyecto para desarrollar el mayor banco de pruebas europeo de comunicaciones cuánticas. Coordinados por la Universidad Politécnica de Madrid y con la colaboración de siete partners públicos y privados el proyecto persigue, entre otras cosas, crear la mejor red de seguridad para proteger la información transmitida a través de MadQ-CM. Se contempla también el desarrollo de mediciones de altísima precisión o comunicaciones entre ordenadores cuánticos, entre otras tecnologías. El principal objetivo del proyecto es la expansión de la nueva red de comunicaciones cuánticas de la Comunidad de Madrid (que será la mayor red cuántica de Europa nacida a partir de la iniciativa REDIMadrid). A través de fibra óptica se podrán conectar de una manera segura los centros de datos de las universidades de la Comunidad de Madrid y los Institutos IMDEA.

Mejor iniciativa en Latinoamérica: WATERPLAN

Luca Podetti, Global Water Stewardship Leader Waterplan, y Daniel Almodóvar, Innovation Delivery Manager en el Área Global de Innovación Estratégica de MAPFRE.

Es urgente buscar soluciones más sostenibles para emplear y reutilizar el agua. Con esta idea surge en 2020 Waterplan, una startup fundada por argentinos en San Francisco (California) que ha desarrollado una plataforma tecnológica para ayudar a las empresas a respetar los recursos hídricos ahorrando agua y evitando verter contaminantes en los cauces. Waterplan combina los datos generados por las empresas con imágenes satelitales de las aguas locales para generar, a través del aprendizaje automatizado y de la inteligencia artificial, una evaluación financiera del impacto de cada empresa en el consumo de agua de ese lugar.

Este es el jurado

En esta ocasión, serán 12 los miembros que lo conformen, con la incorporación este año de Toni Guerra, director de Penteo Research, una de las principales firmas de análisis del sector tecnológico del mercado español. Junto a él, se une a las deliberaciones Luis Pardo Céspedes, nuevo director general de la patronal digital Ametic, de la que ya era consejero. Anteriormente, ha ocupado el cargo de CEO en la multinacional SAGE, así como la presidencia de la Cámara de Comercio Británica en España.

Se mantienen en el jurado de las pasadas ediciones, el director general de la otra gran asociación sectorial de esta industria en España, Víctor Calvo-Sotelo, actualmente al frente de la patronal de las telecomunicaciones DigitalES y exsecretario de Estado de Agenda Digital bajo el gobierno de Mariano Rajoy. Y también Francisco Hortigüela, exdirector general de Ametic., con una dilatada trayectoria en el sector tecnológico con numerosos puestos de responsabilidad, incluyendo la dirección de comunicación y relaciones institucionales de Samsung en España.

Entre los miembros del jurado, repite Soledad Díaz, directora gerente de la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España. Periodista de formación, graduada en marketing y dirección de empresas, es también coautora del libro Science and Technology Parks and Regional Economic Development, an international perspective. Así como María Lázaro Ávila, directora de Desarrollo en la Asociación Española de la Economía Digital (Adigital) y ex del Real Instituto Elcano o el ICEX.

También se mantienen Paco Bree, profesor, investigador, artista digital y divulgador de innovación, y actual director de los Programas de Innovación de la Deusto Business School, así como CEO de Inndux Digital Group. También Teresa Rodríguez de las Heras, profesora e investigadora de la Universidad Carlos III de Madrid, miembro del grupo de trabajo SOCITEC sobre el impacto de las nuevas tecnologías en las sociedades mercantiles, del Instituto de Cultura y Tecnología o de la Cátedra Knight Frank.

Forma parte de este jurado David Cierco, exdirector general de Red.es, la agencia encargada de canalizar los fondos destinados a la digitalización de escuelas, destinos turísticos, etc.; expresidente de la Fundación Alianza Digital 2030 y actual socio fundador de Next Tech Luminary. Lo mismo que José Antonio Cano, responsable de IDC en España, una de las principales casas de análisis del sector tecnológico a escala mundial. Es además conferenciante internacional y asesor experto en digitalización.

El jurado se completa con dos grandes nombres del ecosistema. La primera, Mónica Villas, ingeniera industrial y exdirectiva de IBM. Actualmente, es profesora y asesora técnica en aspectos ligados tanto a negocio como a tecnologías de vanguardia como la inteligencia artificial. Y el segundo, Julio Miravalls, uno de los periodistas con más experiencia del sector científico-tecnológico en España. Fue director adjunto del diario El Mundo, creador de su propio blog Apunte Lego y colaborador destacado de D+I.

Finalmente, y como secretario del jurado, actuará Alberto Iglesias Fraga, subdirector de D+I.

Sobre esta selección, el jurado ha determinado con puntuaciones del 1 al 5 diferentes criterios como su impacto en la propia organización, en el mercado y el ecosistema, el grado de disrupción tecnológica, su alineación con los criterios ESG (sostenibilidad ambiental, social y de gobernanza) o el potencial, presente y futuro de la propuesta.

Por último, cabe destacar que otro de los atractivos de este evento fue la entrega a todos los asistentes del 'Los 50 + disruptores', el anuario de referencia de D+I con el que entender el impacto de la innovación.

La jornada contó con el patrocinio del Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad de Madrid, la Comunidad Valenciana, la Junta de Castilla-La Mancha, la Junta de Extremadura, el gobierno de Aragón, el Ayuntamiento de San Sebastián, Crowe, Evo Banco, AWS, Mapfre y Redit.

