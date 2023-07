SeedRocket o cómo mantener durante 15 años el espíritu de un club de amigos que guía a emprendedores noveles

Es una de las aceleradoras icónicas dentro y fuera de nuestras fronteras que no necesita carta de presentación porque su camino ha transcurrido en paralelo al del propio ecosistema emprendedor español.

Desde 2008 SeedRocket ha visto madurar a un sector que en la actualidad dista sobremanera de aquel de entonces, y a cuyo fortalecimiento ha contribuido de la mano de sus impulsores y mentores.

Más de 400 startups han pasado por sus instalaciones en este tiempo con una veintena de casos de éxitos de impacto a escala mundial, entre los que destacan Deporvillage, Escapada Rural, Holded, Marfeel, Habitissimo, Captio, Kantox o Rated Power, entre otros proyectos.

[Redoblar esfuerzos en ventas y clientes: la receta de SeedRocket para que sus aceleradas sorteen la crisis]

En su decimoquinto aniversario, toca echar la vista atrás y ver qué queda del espíritu de aquellos diez amigos que, aún sin saberlo, pusieron los mimbres de un club que pretendía funcionar como un YCombinator 'a la española' y que, finalmente, acabó cimentando una de las aceleradoras más influyentes de Europa.

"Éramos un conjunto de colegas, diez amigos que nos propusimos juntarnos cuatro días y ayudar a gente que estaba empezando. También nos pasaba que gente novel nos contactaba y también entre nosotros mismos nos enviábamos nuestros proyectos", explica a D+I Jesús Monleón, cofundador de SeedRocket.

Foto de familia de la aceleradora SeedRocket.

Es, sin duda, una de las claves del éxito de la aceleradora. "Nos hemos convertido en aquello que a nosotros nos hubiera gustado tener cuando con 22 años empezamos en nuestras primeras empresas", reconoce Monleón. Entre el selecto club se encuentran algunos de los emprendedores más consolidados de España: Privalia, Infojob, Atrápalo...

Aquella primera hornada de emprendedores españoles se ha convertido en un capital muy valioso para el ecosistema emprendedor español y, en concreto, a través de SeedRocket, continúan poniendo todo su conocimiento al servicio de la savia nueva que llega.

Nos hemos convertido en aquello que a nosotros nos hubiera gustado tener cuando con 22 años montamos nuestras primeras empresas Jesús Monleón, cofundador de SeedRocket

"Y lo seguimos haciendo por gusto. No montamos esto como una empresa, no hemos tenido ánimo de lucro. He aquí la segunda razón de por qué hemos llegado hasta donde estamos. Primero, porque nos gusta, segundo porque lo hacemos de forma desinteresada, por una cuestión más moral o de satisfacción personal que de negocio".

Y es que en SeedRocket "no nos quedamos con equity de los proyectos que apoyamos a cambio de los servicios prestados. Solo se quedarán con equity aquellos inversores que inviertan en los proyectos".

Monleón, en una de las actuaciones de la aceleradora.

El cofundador apunta a un tercer factor para entender el peso de la marca SeedRocket. "No ponemos paños calientes. Esto de emprender es duro. Mucho. Tiene un aura muy atractiva, pero se trabaja mucho y siempre les damos altas dosis de realismo. Creo que eso, las nuevas generaciones también lo valoran mucho".

Esta estrategia ha creado un "circulo virtuoso" que atrae a proyectos de primer nivel y donde, antes por falta de información y ahora, por exceso, se sigue precisando de los conocimientos y la experiencia de empresarios más veteranos que guíen a esos emprendedores nobeles en la aventura que supone levantar un proyecto.

Ahora nos llegan muchos emprendedores con la ronda casi cerrada que han guardado un hueco para que entremos nosotros por la marca que da SeedRocket Jesús Monleón, cofundador de la aceleradora

"Antes venían con menos preparación, buscando por dónde tirar. Ahora viene gente que ya tiene el primer ticket y con la ronda casi cerrada, pero que han guardado un hueco para que entremos nosotros por la marca que representa la aceleradora y porque supone un aval de cara a otros inversores", indica con satisfacción.

El Campus de Emprendedores -va ya por la trigésima edición- de SeedRocket es una de las citas que los aspirantes a levantar proyectos disruptores de éxito tienen apuntado en rojo en el calendario.

[Comprar habitaciones como método de ahorro e inversión: la última propuesta disruptiva para jóvenes]

Pero también Venture on the Road, un roadshow concebido para proporcionar acceso a inversores y networking en diferentes ciudades. A este evento itinerante creado hace cuatro años por la aceleradora, BStartup de Banco Sabadell, se unió Wayra en 2020, el hub de innovación abierta de Telefónica, y cuenta también con la colaboración de Google for Startups desde 2021.

Es, precisamente esta última compañía, otro de sus socios en Campus Madrid, donde los emprendedores tienen acceso a todas los beneficios de la red de Google for Startups.

[El kit que abre la realidad virtual y la digitalización al tratamiento del ojo vago y otras patologías oftalmológicas]

Tras estos primeros quince años, ¿qué le espera a SeedRocket? Su cofundador lo tiene meridianamente claro: "Siempre va a haber gente desubicada, que necesite ese consejo, esa ayuda en un momento tan crítico como es el nacimiento de una startup. Y, nosotros, esos diez colegas de 2008, vamos a seguir disfrutando juntándonos, tomándonos unas cervezas -apostilla de forma irónica Monleón- y echando una mano a aquellos noveles que lo necesiten".

Sigue los temas que te interesan