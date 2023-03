El kit por menos de 50 euros que abre la realidad virtual al tratamiento del ojo vago y otras patologías oftalmológicas

Mejorar la calidad de vida de las personas es el fin último de la tecnología. En ocasiones, la dificultad está en encontrar ese punto de vista, esa necesidad en la que nadie ha reparado antes, que puede abrir toda una nueva vía de soluciones por explotar.

Algo así sucedió en 2016 con los cofundadores de la startup V-Vision. "Era la época de las Oculus y la realidad virtual, pero todo se enfocaba a los videojuegos, las películas y ese tipo de experiencias inmersivas. Nosotros nos compramos unas y comenzamos a 'cacharrear'", afirma a D+I el ingeniero industrial Rafael Izquierdo, cofundador de la compañía.

La 'exploración' de la potencialidad de aquella propuesta de realidad virtual se encaminó hacia nuevos usos de la tecnología, en concreto, enfocados al mundo de la oftalmología. "Quisimos unir salud visual y realidad virtual".

"Por aquel entonces los ejercicios para patologías como la ambliopía -el conocido ojo vago- no se estaba disponible para móviles y ahí vimos un nicho de mercado por conquistar", añade el cofundador.

Junto al doctor en Inteligencia Artificial, Fernando Rubio, la génesis de V-Visión comenzó en 2018 cuando Rafael dejó su trabajo en una compañía de software internacional para centrarse en el proyecto y Fernando estaba acabando su tesis.

"En 2019 se nos unió un venture builder especializado en VR y los tres fundamos la compañía", concreta Izquierdo.

Sus soluciones se basan en el potencial de la realidad virtual para estimular con imágenes el ojo.

Ya cuenta con una solución en el mercado, Dicop, enfocada al tratamiento y seguimiento de los pacientes con ojo vago y están desarrollando, junto al Hospital San Carlos de Madrid, otras dos líneas encaminadas al glaucoma y la degeneración mocular, que afecta a personas de mayor edad.

En 2013 la startup está centrada en el crecimiento del negocio, área que se ha reforzado con la contratación de dos comerciales y, por otra parte, se va a comenzar a explorar nuevos mercados de la mano de distribuidores internacionales.

"Tenemos una solución muy escalable, es software, y el hardware que se necesita lo tiene todo el mundo, en todo el mundo hay móviles. Nosotros llegamos al paciente a través del especialista, pero nuestro kit no vale más de 30-50 euros y está compuesto por los visores de realidad virtual, un mando similar al de cualquier videoconsola y el teléfono móvil", especifica Rafael Izquierdo.

La aplicación práctica de su tecnología, previa la aceptación del especialista, permite que los pacientes de ambliopía se recuperen antes que tan sólo con el uso del tradicional parche utilizado en estos casos.

VI edición de Venture on the Road

V-Vision ha sido la startup seleccionada como ganadora de la tercera parada de Venture on the Road en Euskadi. El evento itinerante organizado por BStartup de Banco Sabadell, SeedRocket y Wayra, la iniciativa de innovación abierta de Telefónica, a los que se suma como colaborador Google for Startups.

Tras sus primeras paradas en Oviedo y Cartagena, el 'roadshow' volvió a reanudarse el 16 de febrero en Euskadi. En esta edición, Venture on the Road mantiene sus objetivos: buscar las mejores oportunidades de inversión de cada región y dar la posibilidad a las startups en fases iniciales de presentar su proyecto ante inversores y generar un 'networking' de calidad.

V-Vision ya tiene un puesto en la final nacional que se celebrará el próximo 15 de junio en Madrid. Además, formará parte del programa de nativos digitales de Google Cloud con hasta 10.000 dólares en créditos válidos durante 9 meses y seguimiento técnico con los ingenieros de Google Cloud. También tendrá acceso preferente a formación avanzada de los programas de training de Google Cloud Platform.