Estos son los ganadores de los D+I Innovation Awards 2022

'Disruptores e Innovadores' ha celebrado este jueves, en la Real Fábrica de Tapices de Madrid y ante más de 250 profesionales, la segunda edición de los D+I Innovation Awards. Una cita convertida ya en referencia del ecosistema innovador en nuestro país y en la que se han entregado los máximos reconocimientos a la innovación y disrupción en habla hispana, señalando el camino de la digitalización con el ejemplo de los mejores rostros y proyectos del momento.

Se trata de unos premios de prestigio, elegidos por reputados miembros del ecosistema (analistas independientes, directivos de primer nivel, académicos, etc.) con un doble filtro que garantice la máxima transparencia, honestidad e independencia de los mismos: un primer cribado llevado a cabo por el equipo editorial de D+I y la votación final entre los 50 finalistas a cargo de un jurado ajeno al medio.

He aquí los diez ganadores de los D+I Innovation Awards:

Mejor startup: FOSSA SYSTEMS

Francisco Polo, Alto Comisionado para España Nación Emprendedora, junto a Julián Fernández y Vicente González, cofundadores de FOSSA Systems. JAVIER CARBAJAL

La industria aeroespacial española atraviesa un momento dulce de posicionamiento internacional que en la recta final de 2021 y el inicio de 2022 no deja de atesorar nuevos hitos. Es el caso de la startup FOSSA Systems, liderada por Julián Fernández, que ya lanzó sus primeros picosatélites este año, puestos en marcha correctamente en órbita gracias a una nave de SpaceX desde Cabo Cañaveral (EEUU) el pasado 13 de enero, como el posterior establecimiento de las primeras comunicaciones.

Mejor aceleradora: LANZADERA

Víctor Calvo-Sotelo, director general de DigitalES, y Javier Jiménez Marco, director general en Lanzadera. JAVIER CARBAJAL

Desde su fundación en 2013 hasta hoy, Lanzadera ha impulsado a más de 1.000 empresas y ha aportado más de 21 millones de euros en préstamos. Actualmente, más de 300 empresas están recibiendo el apoyo de Lanzadera en sus instalaciones de la Marina de Valencia.

Mejor inversora: MONTSE VENDRELL

Luis Ureta, director general de Globant en España , y Montse Vendrell, socia del venture capital Alta Life Sciences. JAVIER CARBAJAL

Bióloga de carrera, con estancia posdoctoral en Hoffmann La Roche en Estados Unidos, Montse Vendrell inició su carrera como investigadora en el sector público dentro del CSIC antes de pasar al Parc Científic de Barcelona donde creó la primera bioincubadora y las bases de los primeros institutos de investigación. Ahora, como socia del 'venture capital' Alta Life Sciences, busca impulsar proyectos emprendedores en el área de la salud y la farma.

Mejor proyecto de digitalización en gran empresa: INICIATIVA CUCO

Mar Santana, directora comercial de empresas de la dirección territorial Madrid Metropolitana en Caixabank, junto a los representantes de la Iniciativa CUCO. JAVIER CARBAJAL

La iniciativa CUCO ha sido calificada como “el primer gran proyecto de computación cuántica de ámbito nacional y empresarial con el objetivo de progresar en el conocimiento científico y tecnológico de algoritmos de computación cuántica mediante la colaboración público-privada”. Siete empresas, cinco centros de investigación y una universidad pública forman parte de este consorcio. El proyecto se centrará en investigar la aplicación de la computación cuántica en industrias estratégicas para la economía española: energía, finanzas, espacio, defensa y logística.

Mejor proyecto de digitalización en pyme: NORVENTO

Ludi García, directora de Hotwire en España, y Helena Peñas, ingeniera de proyectos en el equipo de Biogás de Norvento Enerxía. JAVIER CARBAJAL

Norvento es una empresa lucense familiar fundada en 1981 y una de las participantes en el proyecto Zeppelin, financiado por los fondos Next Generation de la Unión Europea. Su objetivo es obtener hidrógeno renovable a partir del tratamiento de aguas residuales procedentes de la industria agroalimentaria y de los lodos de las depuradoras.

Mejor iniciativa de centros o parques tecnológicos: INGETEAM

Sole Díaz, directora gerente de la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos (APTE), y Alberto Guerrero, CTO de Ingeteam. JAVIER CARBAJAL

En el año 2016, un equipo de ingenieros españoles se planteó el reto de demostrar que un buque podía utilizar energía eléctrica para navegar, al igual que ya lo estaban haciendo los vehículos para circular por carretera. El proyecto fue impulsado por Ingeteam, localizada en el Parque Tecnológico de Zamudio (Vizcaya) y especializada en la conversión de energía eléctrica, nació en 1972. En sus inicios, fabricaba sus propios productos en electrónica de control, medida y potencia para energías renovables –eólica y solar–. Hoy, están presentes en 24 países y dan trabajo a alrededor de 4.000 personas en todo el mundo.

Mejor CIO del año: JAVIER GONZÁLEZ

Mamen Vázquez, directora general de EL ESPAÑOL, y Javier González, CIO de EVO Banco. JAVIER CARBAJAL

EVO Banco nació hace diez años como alternativa a la banca tradicional y rompiendo con el modelo de relación existente hasta el momento entre un banco y sus clientes. Un modelo que en ese momento se alejaba de los esquemas financieros convencionales y en el que se eliminaba la necesidad de ir a una oficina para realizar una operación “por muy compleja que esta sea”, tal y como aseguraba Javier González, director de innovación de la entidad, en una entrevista con D+I.

Mejor investigadora del año: ELENA GARCÍA ARMADA

David Cierco, director general de la Fundación Alianza Digital 2030, y Víctor Chacón, director de Relaciones Institucionales y Comunicación de Marsi Bionics. JAVIER CARBAJAL

Uno de los primeros avistamientos del exoesqueleto robótico que ‘arropa’ y ayuda a los niños con problemas de movilidad a volver a andar se produjo en 2013 despertando mucho interés entre la comunidad científica. Se trataba del primer exoesqueleto pediátrico del mundo y su creadora era española: la ingeniera en robótica Elena García Armada (Valladolid, 1971). En estos nueve años que han pasado desde aquellas imágenes, García Armada ha perfeccionado junto a su equipo aquel primer prototipo, bautizado como Atlas 2020, a una versión más evolucionada, el Atlas 2030.

Mejor proyecto en sector público: GOBIERNO DE NAVARRA

Eduardo García Mellado, Director Global de Sector público, Salud y Transporte de VASS, y Delia Sola, directora del Servicio de Proyectos Estratégicos de la S4 del Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial del Gobierno de Navarra. JAVIER CARBAJAL

Tradicionalmente, los entornos industriales han sido coto vetado para personas con diversidad funcional, al menos en lo que se refiere a tareas de planta. Un consorcio público-privado constituido en Navarra, llamado AiRob, tiene como objetivo crear un sistema robotizado con capacidad de trabajar de forma colaborativa con personas de diversa funcionalidad y de adaptarse a diferentes situaciones de trabajo decidiendo la mejor operación a realizar.

Mejor iniciativa en Latinoamérica: DATANOMIK (Uruguay)

Rosa Jiménez Cano, editor-at-large de D+I Americas, y Gonzalo Strauss, cofundador y CEO de Datanomik. JAVIER CARBAJAL

Gonzalo Strauss (Montevideo, 1996) lideraba hace un año producto en AstroPay, una empresa de proceso de pagos digitales en mercados emergentes. Hoy, está al frente y es cofundador de Datanomik, una startup en fase semilla para controlar las finanzas de un vistazo que tiene el apoyo de uno de los inversores más cotizados, Andreeseen Horowitz, y a Sergio Fogel, una leyenda entre los emprendedores de América Latina, como cofundador.

Diez jueces de excepción

Para elegir de forma neutral y completamente independiente a presiones de marcas, compañías o intereses comerciales, los ganadores de los D+I Innovation Awards serán elegidos por un jurado de excepción, formado por importantes nombres del ecosistema innovador nacional.

Diez serán los miembros del jurado en esta ocasión, con la incorporación al mismo de Soledad Díaz, directora gerente de la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España. Periodista de formación, graduada en marketing y dirección de empresas, es también coautora del libro 'Science and Technology Parks and Regional Economic Development, an international perspective'.

Junto a ella se une también a las deliberaciones María Lázaro Ávila, directora de Desarrollo en la Asociación Española de la Economía Digital (Adigital) y ex del Real Instituto Elcano o el ICEX. Es experta en comunicación, transformación tecnológica y educación digital, además de docente (Complutense, UNED, Esden Business School, IGS La Salle...) y autora de varios libros ('Community manager. La guía definitiva' y 'Redes sociales y menores. Guía práctica')

Se mantienen del jurado de la pasada edición Paco Bree, profesor, investigador, artista digital y divulgador de innovación, y actual director de los Programas de Innovación de la Deusto Business School, así como CEO de Inndux Digital Group. También Teresa Rodríguez de las Heras, profesora e investigadora de la Universidad Carlos III de Madrid, miembro del grupo de trabajo SOCITEC sobre el impacto de las nuevas tecnologías en las sociedades mercantiles, del Instituto de Cultura y Tecnología o de la Cátedra Knight Frank.

Forma parte de este jurado David Cierco, exdirector general de Red.es, la agencia encargada de canalizar los fondos destinados a la digitalización de escuelas, destinos turísticos, etc. y actual presidente de la Fundación Alianza Digital 2030. Lo mismo que José Antonio Cano, director de Investigación de IDC España, una de las principales casas de análisis del sector tecnológico a escala mundial. Es además conferenciante internacional y asesor experto en digitalización.

Las dos grandes asociaciones sectoriales de esta industria en España también emitirán su voto en estos premios. Lo ha hecho Víctor Calvo-Sotelo, exsecretario de Estado de Agenda Digital bajo el gobierno de Mariano Rajoy. Con una dilatada trayectoria en el sector tecnológico, actualmente dirige la patronal de las telecomunicaciones, DigitalES. Al igual que Francisco Hortigüela, director general de la patronal digital, Ametic, quien ocupó numerosos puestos de responsabilidad en empresas tecnológicas, incluyendo la dirección de comunicación y relaciones institucionales de Samsung en España.

El jurado se completa con dos grandes nombres del ecosistema. La primera, Mónica Villas, ingeniera industrial y exdirectiva de IBM. Actualmente, es profesora y asesora técnica en aspectos ligados tanto a negocio como a tecnologías de vanguardia como la inteligencia artificial. Y el segundo, Julio Miravalls, uno de los periodistas con más experiencia del sector científico-tecnológico en España. Fue director adjunto del diario 'El Mundo', creador de su propio blog 'Apunte Lego' y colaborador destacado de D+I.

Finalmente, y como secretario del jurado, actuará Alberto Iglesias Fraga, subdirector de D+I. Ganador de más de una docena de premios de periodismo y divulgación tecnológica, lleva siguiendo las últimas innovaciones en transformación digital durante más de una década tanto en prensa especializada ('Computerworld', 'CIO', 'TICbeat') como económica ('Business Insider') y generalista ('El Mundo', 'La Razón').

Así se eligen los ganadores

Cada uno de los miembros del jurado ha evaluado 50 candidaturas, cinco por cada categoría, seleccionadas previamente por el equipo de redacción de D+I entre los temas más potentes que hemos publicado a lo largo de este 2022.

Sobre esta selección, el jurado ha determinado con puntuaciones del 1 al 5 diferentes criterios como su impacto en la propia organización, en el mercado y el ecosistema, el grado de disrupción tecnológica, su alineación con los criterios ESG (sostenibilidad ambiental, social y de gobernanza) o el potencial, presente y futuro de la propuesta.

En su primera edición, los D+I Innovation Awards recayeron en Corify Care (mejor startup), Wayra (mejor aceleradora), Helena Torras (mejor inversora), Merck (mejor proyecto de digitalización en gran empresa), CSO Arquitectura (mejor proyecto de digitalización en pyme), Tecnalia (mejor iniciativa impulsada por centros o parques tecnológicos), Valero Marín (mejor CIO), Mercedes Maroto-Valer (mejor proyecto de investigación), DSS Market Plaza (mejor proyecto público), y Nowports (mejor iniciativa digital en Latinoamérica).

