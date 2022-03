We The Humans convoca la tercera edición de su concurso de inteligencia artificial ética

Cartel del concurso de IA ética organizado por el think tank 'We The Humans'.

El think tank 'We The Humans' ha abierto el plazo de inscripción para la tercera edición de su Concurso IA de Impacto, dirigido a emprendedores y empresas. Pueden participar, hasta el 30 de abril, aquellas ideas o soluciones de inteligencia artificial aplicada a la mejora de las condiciones de vida y medio ambiente.

En concreto, las temáticas del concurso son Salud, Sostenibilidad, Reinserción laboral, Lucha contra el Covid y Apoyo a Colectivos vulnerables.

El concurso tiene cuatro categorías: Emprendedor, Startup, Empresa e Iniciativa Pública, esta última novedad de la presente convocatoria.

“El ejemplo de ayuntamientos y administraciones públicas en ese sentido es muy importante, ayudando a fomentar un uso positivo de la inteligencia artificial”, explica Juan Ignacio Rouyet, presidente de We The Humans.

Los ganadores optarán a los distintos premios: coaching jurídico en el primer año de vida del proyecto, mentoría de impacto, créditos tecnológicos, descuentos en programas de emprendimiento, membresía en espacios de coworking, o consultoría para la certificación ética de WTH, entre otros.

Éxito de las dos convocatorias anteriores

En las pasadas ediciones, resultaron ganadoras propuestas de lucha contra incendios forestales con drones (AI para la detección de incendios), detección precoz del covid-19 (City Sentinel), detección de covid y otras enfermedades respiratorias a través del móvil (Smart Dyspnea), diagnóstico y mejora del tratamiento en enfermos de apnea del sueño (SaturnoLabs), y una aplicación para reducir la huella de carbono en las plantaciones agrícolas (AI Crop Harvesting).

*** Nota del editor: D+I es colaborador, a través de su equipo editorial, del think tank 'We The Humans'.

Sigue los temas que te interesan