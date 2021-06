Digital Skills School: el nuevo lenguaje de la transformación digital 'aterriza' en el mundo real de las empresas

La frase suena lapidaria, como muy ensayada, pero a Nacho Martínez le sale casi sin pensar durante la conversación: "La digitalización no es algo que empieza y acaba, es una mentalidad, es un cuestionamiento continuo, es un indagar sobre qué posibilidades tengo para ser más competitivo".

Martínez es el director académico del curso 'Experto en gestión e implantación de la transformación digital', una de las cuatro ofertas formativas de la Digital Skills School, iniciativa promovida por la Universidad Camilo José Cela e Inndux Digital Group.

Este curso, como el resto, comenzará el próximo 21 de septiembre, durará cuatro meses y ya está abierto el periodo de matrícula.

Estos cursos, sobre todo los relacionados con fintech, insurtech o eHealth van dirigidos especialmente a cargos directivos o intermedios pero quizá el que capitanea Nacho Martínez es el más transversal a cualquier tipo de empresa y por ello quizá se adapte a cualquier perfil dentro de una compañía.

Según resume, "hoy por hoy, la digitalización ya no es un territorio de informáticos sino que nos afecta a todos, directa o indirectamente, como personas que decidimos o como personas que ejecutamos".

En este sentido, resalta que "si uno maneja los conceptos y logra una visión de posibilidades, está más habilitado como empleado, gana potencial, entiende mejor dónde se mete y, por tanto, lo ejecuta mejor".

Pero, según remarca este experto en transformación digital con 25 años de experiencia en multinacionales industriales, a partir de ahí surgen ciertas barreras que a día de hoy es "necesario" superar.

En primer lugar, Martínez deja claro que "este curso tiene como uno de sus pilares ofrecer una excelente visión de conjunto -a nivel interno y a nivel externo- de las posibilidades de la digitalización empresarial".

Y todo ello de una forma comprensiva y "sobre todo práctica". La digitalización es una tendencia irrenunciable y, por tanto, son necesarios cursos como éste. "Nuestra peculiaridad es que este curso sirve para aterrizarlo todo, es muy práctico y con un formato ágil, sucinto y digerible. Conocer el lenguaje pero también cómo aplicarlo cuando lleguemos a nuestra empresa", resume.

Pero seguramente, la principal barrera, más allá de la necesidad de saber aterrizar ciertos conceptos, sea el factor psicológico en el seno de una empresa. "Es la clave", sugiere Martínez, antes de avanzar que este curso tiene un módulo específico para gestionar estas situaciones.

Martínez utiliza una expresión para ejemplificar este problema. "Pensar consume mucha glucosa y el ser humano tiende a querer conservar esa glucosa", resume. Y añade otras expresiones: "Pensar cansa" o "hay un fundamento biológico y neurocientífico, que es preservar nuestro stato quo".

Todas estas expresiones le sirven al director del curso para alertar de ese "miedo al cambio", que es uno de los lastres que impiden esa tan necesaria transformación digital.

El otro gran lastre, a juicio de Martínez, es la formación. Y para afrontar estas dos rémoras -formación y resistencia al cambio- este curso resulta "muy útil".

Al respecto, los diferentes módulos a través de los cuales se estructura el curso están pensados no solo para conocer los secretos de un buen plan de digitalización sino para gestionar las diferentes herramientas "para subirse a ese tren y, lo que es más importante, subir a tu equipo".

El curso tiene un primer módulo encaminado al diseño de un plan de implementación de la transformación digital en una compañía. "El plan es lo más importante para esta transformación. Seguir las fases es primordial, pero el plan es básico", resume Nacho Martínez, que además de dirigir este curso, imparte este módulo.

En un segundo módulo, Arturo Torres se centrará en la gestión interna de esa transformación digital, en lo importante que es implicar a todo el equipo en la necesidad de cambio.

Torres tiene un gran bagaje dentro de distintos sectores como aeronáutico, defensa, automóvil, eléctrico, fabricación de maquinaria, tecnológico en puestos de Dirección de Operaciones, de Supply chain, de Procesos y Calidad, de Compras.

El tercer módulo está dedicado a tecnologías emergentes clave. Ese lenguaje que "hay que conocer" para afrontar cualquier proceso de transformación digital.

Lo impartirán David Monzó (especialista en desarrollos de analítica avanzada de datos y Visión por Computador con redes neuronales), Manuel Suárez (especialista en tecnologías de Inteligencia Artificial y Transformación Digital en industria, con más de 10 años de experiencia) y Javier Oliver (con amplia experiencia en la aplicación de algoritmos de Machine Learning para optimización de procesos industriales).

Por último, el módulo dedicado al marketing digital es la visión de la estrategia externa del plan de transformación de una empresa. Será impartido por Ioritz Hidalgo, Director de Marketing de Holpper y socio fundador de Drive Brands.

Este curso puede ser una excelente oportunidad de formar equipos con herramientas y mentalidad dispuestas al cambio, pero lo que no es tan fácil es contestar a una pregunta: ¿cuándo puede estar el tejido empresarial español en unos niveles óptimos de digitalización?

Nacho Martínez se muestra contundente: "Yo no creo que sea tan importante saber cuándo estaremos listos. La digitalización es un objetivo móvil, cambia mientras estamos hablando. La clave no es saber cuándo llegaremos porque la transformación no tiene un momento de inicio y uno de final. Lo fundamental es subirnos al tren cuanto antes, deberíamos haberlo hecho anteayer".

Este no será el único curso de la Digital Skills School. Tal y como ya avanzó el pasado mes de abril Nieves Segovia, presidenta de la Institución Educativa SEK (Universidad Camilo José Cela y Colegios Internacionales SEK), habrá dos cursos más: uno centrado en fintech y otro sobre eHealth e insurtech, dirigido a las nuevas tendencias de salud y del mundo de las aseguradoras.

Segovia explica que la Digital Skills School es "un nuevo concepto de escuela de negocios que nace con el objetivo de fomentar las nuevas habilidades y con una metodología y sistemas muy singulares".

Además de los cursos, los alumnos estarán suscritos durante un año a la única herramienta de actualización del conocimiento que existe en España, Inndux500, y que analiza cada mes los avances de 500 líderes y referentes de digitalización mundial.