La realidad aumentada que forma a los soldadores de Mercedes Benz, Siemens o Alstom nace en Huelva

Que España es tierra de grandes talentos en el sector innovador y tecnológico nadie lo discute. Sin embargo, entre las asignaturas pendientes como país está poner el foco y amplificar los nombres y hazañas de compañías que, desde la moderación, la seriedad y el trabajo perseverante, se han labrado un hueco a escala mundial sin que aquí todavía sean grandes conocidas, más allá de su ámbito de acción más próximo y su nicho de mercado específico.

Seabery constituye un caso paradigmático. Con sede central en Huelva y una tecnología, desarrollos y materia gris totalmente made in Spain -o made in Huelva para ser todavía más precisos-, esta empresa nacida en un garaje -al más puro estilo Silicon Valley- en 2009 es aliada imprescindible para la eficiencia en los procesos industriales de compañías de la talla de Mercedes-Benz, Siemens, Volkswagen, BMW, John Deere, Alstom o Audi.

La idea del proyecto surge de Basilio Marquínez, actual presidente de Seabery, quien tiene la original idea de aplicar una tecnología incipiente en aquel entonces, como era la realidad virtual, a la mejora del proceso formativo de una profesión tan antigua y determinante para la industria como la soldadura.

Fue el germen de una empresa que se ha convertido en un referente en el sector edtech e industrial de aprendizaje basado en habilidades (skills-based training), ayudando a evolucionar el modelo educativo tradicional y permitiendo a las empresas e instituciones adaptarse a los requerimientos de la Industria 4.0.

Seabery cuenta actualmente con más de 150 empleados, distribuidos por todo el mundo gracias a sus sedes en España, Alemania, Estados Unidos, India, Japón y China.

El hiperrealismo es su principal seña de identidad y Soldamatic es" su primer producto, por el que se le conoce en todo el mundo, y que lleva la realidad aumentada al siguiente nivel.

"A diferencia de la realidad virtual, la realidad aumentada permite que el usuario mantenga el contacto con su entorno real en todo momento, aumentando tan solo aquellos elementos necesarios. Esto es clave para un campo como la soldadura, en la que la posición, el ángulo o la distancia entre la antorcha y la pieza a soldar son tan importantes", explican fuentes de la compañía a D+I.

Esta experiencia hiperrealista permite que el equipamiento que utiliza Soldamatic sea exactamente el mismo que se utiliza en la soldadura real, desde antorchas de soldadura hasta la propia máscara, lo que permite al usuario familiarizarse con sus dimensiones, pesos, ajustes, etc.

Solución Soldamatic de Seabery.

Soldamatic ofrece la experiencia más cercana posible a la soldadura real en todo el mundo, y en esto tiene una importancia vital el sistema de parametrización que utiliza el equipo.

"Todo lo que ocurre en Soldamatic ha sido testeado y probado en un taller real de soldadura, gracias a la combinación real de millones de prácticas que el algoritmo traduce en el software de Soldamatic", indican las mismas fuentes a D+I.

Esta solución no sólo está contribuyendo a impulsar la FP en nuestro país -un campo con un significativo grado de mejora en comparación a nuestros socios europeos-, sino que a ella recurren compañías de primer nivel para formar a sus trabajadores en procesos de soldadura específicos que requieran una especialización máxima.

No en vano Seabery tiene presencia en más de 80 países de todo el mundo, con clientes como Mercedes-Benz, Siemens, Volkswagen, BMW, John Deere, Alstom o Audi -Alemania es el principal cliente, con una FP más arraigada que en España y un potente sector industrial, indican desde la compañía-, lo que la impulsa a "imaginar nuevas formas de entrenar una profesión y encontrar la vía para materializar ese concepto en un producto de alta tecnología".

Virtual CSI para 'entrenar' a la Guardia Civil

Pero su realidad extendida va más allá de Soldamatic, el producto estrella que la ha catapultado a la primera línea en el sector de la formación para la Industria 4.0. Seabery está centrada en impulsar otros productos, como Virtual CSI, lanzado este año tras un largo periodo de más de seis años de desarrollo, indican estas fuentes.

Este producto contribuye a que la Guardia Civil instruya a sus miembros en el protocolo que se debe seguir al llegar a la escena de un crimen. A diferencia de Soldamatic, donde se aplica la realidad aumentada, Virtual CSI amplea la realidad virtual. Cuerpos de Seguridad de otros países, como Argentina y Chile, ya se han interesado por implementar esta tecnología surgida en Huelva.

Virtual CSI, la solución para que la Guardia Civil entrene el protocolo que deben seguir los agentes.

De cara a 2024, un nuevo producto está a punto de salir al mercado, para seguir ampliando la gama de soluciones basadas en realidad extensiva de Seabery.

"El día a día en la compañía implica un ejercicio de reflexión out of the box para llegar a donde nadie ha llegado. El tipo de productos que diseñan y construyen, generalmente no ha sido conceptualizado antes, siendo por lo tanto pioneros", recuerdan desde Seabery.

Seabery fue Premio Nacional PYME en 2022

De momento, y hasta que el lanzamiento sea oficial, la compañía seguirá centrada en expandir su tecnología por todo el mundo, poniendo el foco en Asia-Pacífico, al mismo tiempo que continua mejorando su solución de soldadura.

En este tiempo, y más allá del refuerzo que dan sus clientes a su realidad extendida, Seabery ha cosechado premios y distinciones entre las que destacan el Premio Nacional PYME 2022, Premio AWE a la mejor solución con Realidad Aumentada en 2017, Premio Alianza FP Dual 2023 o el Premio Andalucía de Industria – Colegio de Ingenieros Industriales de Andalucía Occidental, también otorgado este año.

Sin lugar a dudas, un ejemplo más del talento de este país y de la madurez de un ecosistema emprendedor que se sitúa en la primera línea de nichos de mercado muy específicos dentro y fuera de nuestras fronteras.

